Balos gittegylet

Erős választási kezdő tizenegy jött össze Balázs Péter egykori külügyminiszter hívására.

2018. január 5. 13:13

Döntő többségében az MSZP-SZDSZ kormányok tagjai, kisebb részben pedig az azóta darabjaira hullott MDF “útkeresői” alkotják azt az “álomcsapatot”. Először Karácsony Gergely MSZP-s miniszterelnök-jelölt árnyékkormányaként mutatta be őket a sajtó. Aztán zavar támadt az erőben, másnap már kiderült, dehogy árnyékkormány ők, csak egyfajta szavazásra buzdító ellenzéki társaság, baloldalt támogató társaság. Tehát egyfajta balos gittegylet.

Balázs Péter, Andor László, Bárándy Péter, Göncz Kinga, Lévai Katalin, Székely Tamás a 2002-2010 között regnáló MSZP-SZDSZ kormányok kinevezettjei voltak, nekik köszönhetően is olyan most a baloldal, amilyen. A Brüsszelhez való simulékonyságát mindig is bizonyító Göncz Kinga és Balázs Péter szürkécske külügyminiszterek voltak. Gyurcsány és Bajnai uniós biztosa Andor László pedig úgy politizált az Európai Bizottságban, mintha ott se lett volna. Bárándy Péter “sztárügyvéd” igazságügyi minisztersége sem a pályája csúcsát jelentette, és még finomak is voltunk.

Lévai Katalinról sem ugrik be hirtelen semmilyen érdemi politikai döntés, még akkor sem, ha a Medgyessy-kormány esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli minisztere, majd az MSZP uniós képviselője volt. Székely Tamás pedig hiába volt egészségügyi tárcavezető a Gyurcsány-, és a Bajnai-kormányokban, emlékezete úgy elillant, mintha soha nem is lett volna kormánytag.

A “balos” csapattagokról ennyit, jöjjenek a “jobbosok”, akik hasonlóan “erős” karakterek.

Bod Péter Ákos, volt ipari miniszter, a nemzeti bank volt elnöke hosszú évek óta a decens, középutas közgazdász-szakértőként mutatkozott, csak az utóbbi időben lett ellenzéki, például feltűnt a Momentum kongresszusán is. Ugyancsak Momentum mellett állt anyagilag is Raskó György volt agrárállamtitkár, agrárvállalkozó, akinek egyértelmű lehet a motiváltsága: a gazdasági érdekeit sérti az Orbán-kormány földpolitikája. Mellár Tamás volt KSH-elnök volt harcos fideszes, de valamiért nagyon megsértődött Orbán Viktorra, aztán emlegették LMP-s pécsi jelöltként, majd a Jobbik támogatottjaként is, a zűrzavar egyre fokozódik körülötte.

Pusztai Erzsébet egészségügyi államtitkár volt az első Orbán-kormány idején. De feltűnt az MDF-et robbantó MDNP elnökeként is, aztán visszament az MDF-be, hogy aztán Bokros Lajos mérhetetlen támogatottságú MoMa nevű pártjában találja meg a helyét. Ez se kis bravúr azért.

És itt van az állítólagos “fideszes” Holoda Attila, aki annak ellenére sem volt fideszes, hogy a második Orbán-kormány energiaügyi helyettes államtitkáraként dolgozott. Kemény három hónapig volt kormányhivatalnok, ennyit a kimagasló kormányzati szerepéről.

A karrierismertetők után egy kérdés maradt megválaszolatlanul: ha ilyen támogatói vannak a baloldalnak, minek nekik ellenfél?

Pindroch Tamás

újságíró

mozgasterblog.hu