160 éve halt meg Joseph Radetzky

Neki köszönhetjük a bécsi szeletet

Százhatvan éve, 1858. január 5-én halt meg Johann Joseph Wenzel Anton Franz Karl Radetzky gróf, a 19. század első felének legsikeresebb osztrák hadvezére, akinek emlékét az idősebb Johann Strauss a népszerű Radetzky-indulóban örökítette meg.

2018. január 5. 17:54

1766. november 2-án a csehországi Trebnicében (Trebnitz, ma: Sedlcany) született, az állítólag magyar eredetű család a soknemzetiségű Habsburg Birodalom számos országában élt. A grófi címet nagyapja kapta meg, aki apja korai halála után a tízéves fiút nevelte. A bécsi katonai akadémián tanult, az intézmény 1784. évi megszűntekor kadétként belépett a Gyöngyösön állomásozó Caramelli vértesezredbe. Hamarosan alhadnagy, majd főhadnagy lett, puskaport először a török háborúban szagolt.



A francia forradalom 1789-es kitörése után a németalföldi, majd a rajnai fronton szolgált, 1796-ban Észak-Itáliába vezényelték. Nem volt híján a bátorságnak: 1794-ben néhány lovas élén tört át a francia arcvonalon, 1799-ben egy csapat huszár élén mentette ki fővezérét az ellenség gyűrűjéből.



A következő évben a marengói csata előtt, egy felderítő őrjárat során öt lövedék találta el, a lovát is kilőtték, de értesülései alapján módosíthatták a császári csillagjós által készített "tudományos" haditervet. 1798-ban elvett egy szlovén grófnőt, aki több mint fél évszázadon át hű társa volt, a házasságból három lány és öt fiú született. Egy olasz szeretője is volt, aki szintén nyolc gyermekkel ajándékozta meg, a marsall mindet saját leszármazottjának ismerte el.



1801-től immár ezredesként, a Mária Terézia-rend tulajdonosaként Sopronban állomásozott. 1805-ben tábornokká léptették elő, és Itáliába helyezték át, majd Bajorországban és Felső-Ausztriában harcolt Napóleon ellen. Gyorsan haladt felfelé a ranglétrán, 1809-ben az osztrák hadsereg vezérkari főnökének nevezték ki, de miután reformkísérletei elbuktak a kincstár ellenállásán, 1812-ben lemondott.



Kárpótlásként főszállásmester és az Udvari Haditanács tagja lett, megkapta a Mária Terézia-rend parancsnoki fokozatát és az 5. huszárezredet (Radetzky-huszárok). A koalíciós erők főparancsnokává kinevezett Schwarzenberg herceg vezérkari főnökeként fontos szerepet játszott a Napóleon bukását megpecsételő lipcsei csatában (1813). 1814-ben a szövetséges uralkodókkal együtt vonult be Párizsba, majd velük együtt tért vissza a bécsi kongresszusra, ahol ő közvetített Metternich osztrák kancellár és I. Sándor orosz cár között, amikor éppen nem voltak beszélő viszonyban.



A következő, békés években a hadművészet klasszikusait tanulmányozta, és ismét előterjesztette javaslatait a csapatok szervezéséről és a taktika megújításáról. Ismét elutasították, egyetlen "eredményként" számos ellenséget szerzett magának, akik 1829-ben megpróbálták nyugdíjaztatni. Ferenc császár erre nem volt hajlandó, de a hadvezért érdemei elismerése és lovassági tábornoki előléptetése mellett a távoli Olmütz (Olomouc, ma: Csehország) parancsnokává nevezte ki.



Két év múlva, amikor a Szent Szövetség Európája recsegni-ropogni kezdett, reaktiválták az idős harcost, aki az olasz egységtörekvések lázában égő, forrongó Itáliában leverte a pápai állam felkelőit. 1834-ben az itáliai osztrák haderő főparancsnoka lett, 1836-ban - hetvenévesen - megkapta a tábornagyi rangot. Korát meghazudtoló tetterővel látott csapatai kiképzéséhez, de a császári udvarnál újfent figyelmen kívül hagyták reformjavaslatait, sőt még pénzt sem biztosítottak serege számára. Az 1848-as olasz forradalom kitörése ugyan nem érte felkészületlenül, de súlyos hátrányban volt a felkelőkkel és a szárd-piemonti csapatokkal szemben.



1848 márciusában véres utcai harcok után kiszorult Milánóból, egészen a Verona térségében kiépített osztrák erődrendszerig kellett hátrálnia. Az erősítés megérkezése után Santa Luciánál már győzött, amiként Curtatone és Custozza mellett is, és visszafoglalta Milánót.

Radetzky visszafoglalja Milánót

Az udvar a bécsi és pesti forradalmak miatt óvatosságra intette, de az agg hadfi ezt figyelmen kívül hagyta. A legenda szerint a felkelők vezetőit annyira rossz hadvezérnek tartotta, hogy tüzérségének parancsba adta: kímélje az olasz tábornokokat, mert azok hasznosak számára. Károly Albert szárd-piemonti király 1849 tavaszán felmondta a fegyverszünetet, de Radetzky március 23-án Novara mellett döntő vereséget mért csapataira, és így biztosította Ausztriának Lombardiát és Velencét.





Érdemeiért megkapta az Aranygyapjas Rendet, az orosz cár marsallá, I. Ferenc József pedig a Lombard-Velencei Királyság kormányzójává nevezte ki. Radetzky a tőle megszokott eréllyel végezte feladatát, fegyelmezett katonaemberként egy pillanatra sem gondolt arra, hogy a politikába ártsa magát. 1857. február 28-án, hetvenkét évi szolgálat után vonult nyugdíjba, élete utolsó éveit milánói villájában töltötte. A 19. század legsikeresebb osztrák hadvezére 1858. január 5-én, kilencvenkét évesen halt meg Milánóban. Hamvai Alsó-Ausztriában, a heldenbergi emlékhelyen nyugszanak.

Az idős Radetzky 1857-ben



Radetzky olasz hadjáratával került be a hadtörténetbe, bakái kedvelték, "Vater Radetzky"-nek nevezték. A halála után rátermett vezér nélkül maradt hadsereg 1859-től vereséget vereségre halmozott Itáliában. Laibachban (Ljubljana) 1852-ben, Prágában 1858-ban kapott szobrot, de a Monarchia 1918-as felbomlása után ezeket ledöntötték. Bécsben ma is áll lovas szobra a Hadügyminisztérium épülete előtt. Budapesten a Bem József téren található egykori Radetzky-laktanya épülete műemlékvédelem alatt áll. Franz Grillparzer ódát írt hozzá, Joseph Roth híres regénye a Radetzky-induló címet viseli. Idősebb Johann Strauss 1848-ban neki ajánlotta Op. 228-as indulóját, a Radetzky Marsch a bécsi újévi koncertek hagyományos záródarabja.

Radetzky magyar unokái

Ausztria azonkívül, hogy a megmentőjét ünnepelte benne, két remek dolgot köszönhetett Radetzkynak: idősebb Johann Strauss ma is vérpezsdítő Radetzky-indulóját és a bécsi szeletet. Ez utóbbival Milánóban ismerkedett meg, amikor épp az olasz szabadságharcot fojtotta vérbe. Annyira ízlett neki, hogy leíratta magának a receptjét, és különleges figyelmességként odaajándékozta I. Ferenc Józsefnek.



Ki gondolná, hogy ez a zseniális hadvezér protekcióval került a katonai pályára? Tizenhét évesen nem akarták bevenni a hadseregbe, mert túl gyengének és alacsonynak találták. Hogy végül mégis bekerült, a nagybátyjának köszönhette, aki egyben a gyámja is volt a már hatévesen elárvult fiúnak, és bosszúságában, hogy nem részesül az örökségéből, némi kilincseléssel kieszközölte felvételét. Jászberényben kezdte meg katonai szolgálatát, és csakhamar kitüntette magát az orosz–török háborúban. Feljebbvalói nagyon meg lettek volna vele elégedve, ha nem idegesíti őket az a reformeri buzgalom, amellyel a hadsereget és az egész hadvezetést korszerűsíteni kívánta. Hosszú éveken át beadványokkal bombázta a hadügyminisztériumot, de újításait, költséges voltukra hivatkozva, rendre elutasították. Vannak katonai szakértők, akik szerint az I. világháború nem végződött volna a monarchia számára olyan katasztrofálisan, ha az osztrák hadvezetés a Radetzky által sürgetett korszerűsítés útjára lép.

Amint egyre feljebb került a ranglétrán, a saját hatáskörében meg tudta valósítani néhány reformelképzelését, de ezzel számos ellenséget szerzett magának, akiknek sikerült elérniük elmozdítását. Olmützbe helyezték át, kinevezték a város katonai parancsnokának, de Radetzky, ahelyett hogy búsult volna „száműzetése” miatt, korszerűsítette az egészségügyi ellátást, fákat ültettetett, és lecsapoltatta a környék mocsarait. (Olomoucban 2002 óta évente Radetzky-emléknapokat rendeznek.) 1835-ben Milánóban egy izgága vezérőrnagy, Julius Haynau sem tudta megemészteni az akkor már legtehetségesebb császári parancsnoknak tartott Radetzky újításait, míg csak egy nyilvános dandárgyakorlaton be nem bizonyosodott, hogy mennyire hatékonyak, ellentétben Haynau elavult módszereivel. De Radetzky nem volt haragtartó: 1849-ben levélben mondott köszönetet a „bresciai hóhér” nevet méltán kiérdemelt Haynaunak a nemzetközi közvéleményt is felháborító itáliai kegyetlenkedéseiért, amelyeket mint „határozott fellépést” dicsért. Lombard-velencei főkormányzóként maga is vaskézzel kormányzott, de példaképét, Savoyai Jenőt követve sikerült megkedveltetnie magát a megszállt terület lakosainak egy rétegével, és segítségükkel kitűnően működő kémhálózatot hozott létre. Fiatal tisztjeit is arra biztatta, hogy nyelvtanulás ürügyén igyekezzenek szoros kapcsolatot teremteni olasz nőkkel, és általuk minél több információhoz jutni. (Radetzkyné is olasz származású volt, ősi friuli nemesi család sarja.) Katonái körében rendkívül népszerű volt, szinte az apjuknak tekintették, ami nem csoda, hisz mindnyájuknak apjuk, sőt nagyapjuk lehetett volna, legnagyobb haditettei idején, 1849-ben 83 éves volt. II. Józseftől I. Ferenc Józsefig öt uralkodót szolgált, és minden létező katonai kitüntetést megkapott. 1857-ben, 72 évi szolgálat után, 91 éves korában a császár saját kérelmére nyugdíjazta. Milánóban maradt, alig tíz hónapja volt hátra. Állítólag a hiúság okozta a halálát: egy hölgy látogatóját kísérte ki, de nem akart előtte botra támaszkodva mutatkozni. Elesett, combnyaktörést szenvedett, hónapokig nyomta az ágyat. Ismét felkelt ugyan, de hamarosan egy tüdőgyulladás végzett vele. Betegsége alatt a császár naponta jelentést kért egészségi állapotáról.

Óriási pompával temették el, közcsodálkozásra nem Milánóban vagy Bécsben, de még csehországi szülőhelyén, a třebnicei családi kriptában sem, hanem az alsó-ausztriai Wetzdorfban, egy különös mauzóleumban. Ez az ő kívánsága volt, de alighanem igazak voltak azok a pletykák, melyek szerint nem is annyira ő akarta így, mint inkább a barátja, Joseph Pargfrieder, ez a titokzatos ember, aki azt állította magáról, hogy II. József és egy kreol nő törvénytelen gyermeke. Pargfrieder – bár csak a cselédségnek kijelölt hátsó kapun át – bejáratos volt a Burgba, udvari szállítóként szerezte mérhetetlen vagyonát, és az volt minden vágya, hogy a bécsi kapucinusok kriptájába temessék, ahová a Habsburgokat. S mivel ez nem teljesülhetett, kijelentette, hogy a büszke rokonság sírhelyénél nagyszerűbbet emeltet magának, és magát a császárt fogja kényszeríteni, hogy gondoskodjon a sírjáról. ĺgy jött létre a Heldenberg, a hősök hegye monumentális oszlopcsarnokával, ahol 142 hős katona szobra és büsztje áll, s amelynek rendszeres karbantartását végül Ferenc József fizette a császári pénztárból. Pargfrieder még életében szavát vette Radetzkynek, hogy a Heldenbergen temetteti el magát. Tehette, teljesen a hatalmában tartotta a nagy hadvezért azzal, hogy rendszeresen kifizette helyette tetemes adósságait. Hogy miért tette, máig nem derült ki. Egy feltételezés szerint a pénzen kívül még valami más is összekötötte ezt a két embert: mindketten rózsakeresztesek voltak.

Radetzkynak Francesca Strassoldo-Graffenberg grófnővel kötött házasságából nyolc gyermeke, öt fia és három lánya származott. Közülük az 1816-ban született Friderika Alexandrát kedvenc hadsegéde, egy magyar gróf vette feleségül. Wenckheim Károlynak hívták, ő volt az, aki dühében, hogy elesik a várt óriási örökségtől, 67 éves korában nősülő nagybátyjának egy koporsót küldött az esküvőjére, ezzel az üzenettel: „Neked nem asszony, hanem ez kell!” A történet ismerős, Jókai írta meg az Egy magyar nábobban. A nábob modellje pedig a későn nősülő nagybácsi, Wenckheim József Antal gróf volt, aki Kígyóson gyönyörű mintagazdaságot teremtett, a majorokban akácfákat telepített, hozzájárulva az Alföld fásításához, s így a homokos talaj megkötéséhez. Hatalmas birtokát nem jobbágyi robotmunkával műveltette, hanem tisztességesen fizetett bérlőket, bérmunkásokat alkalmazott. Malmok építésével az alföldi mezőgazdasági ipar meghonosításának úttörője volt, számos jótékonysági intézményt támogatott, sok szegényt segített. Roppant vagyona (70 ezer hold földje volt) ellenére egyszerűen élt, szobája, asztalfiókjai mindig nyitva voltak, de a cselédség soha nem lopott el semmit. Két feleségét temette el, a harmadik a kulcsárnője 22 éves lánya volt, de amikor udvarolni kezdett neki, az anyja felmondott, s meg is mondta, miért: nem akarja, hogy lányát rossz hírbe hozza a gróf udvarlása. Erre a gróf díszmagyart öltött, és megkérte a lány kezét. 1847-ben volt az esküvő, rá két évre a keresztelő, de az anya belehalt a szülésbe. 1852-ben meghalt a gróf is. Előtte a hároméves kis Krisztinát leültette egy vasárnap a templom előtti téren felállított asztal mellé, amelyre egy aranyakkal teli köcsögöt tett, és az összehívott cselédeknek egy-egy aranyat adatott vele, majd arra kérte őket, ha meghal, ne engedjék vagyonából kiforgatni egyetlen gyermekét. Erre nem is került sor, apja tisztességes gyámokra bízta, napi gondozását anyai nagyanyja látta el. Nyolcéves volt, amikor a királyi pár Kígyósra látogatott, és a kis grófnő a kastélynál verssel köszöntötte a magas rangú vendégeket. Erzsébet királyné évek múltán visszaemlékezett a bájos árvára, Bécsbe hívta, és megtette udvarhölgyévé. Huszonhárom éves korában kilépett az udvari szolgálatból, és férjhez ment. Vajon kihez? Az unokatestvéréhez, a nála hét évvel idősebb Wenckheim Frigyeshez, aki nem volt más, mint Radetzky vejének, a koporsóküldő Károly grófnak a fia. Lehet, hogy a papa irányította Frigyes párválasztását, hogy hozzájusson József Antal gróf irdatlan vagyonához? De lehet, hogy a jogot végzett, szívesen és jól gazdálkodó fiatalember saját hajlandóságát követte, vagy ha eleinte nem is, „menet közben” megszerette Krisztinát, mert jól éltek együtt. Házasságukból hét gyermek született, akik a magyar arisztokrácia legnevesebb családjaiba házasodtak be: ketten ismét Wenckheim-ivadékot választottak párjuknak, Krisztina gróf Széchenyi Antalhoz, Mária gróf Nádasdy Tamáshoz, Ilona gróf Zichy Alajoshoz ment férjez. Radetzky biztosan örült volna a család szapora szétágazásának, még ha a magyarokat nem is tartotta teljesen megbízhatóknak – már ami a birodalom iránti odaadásukat illeti.

