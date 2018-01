Pártmunkát végzett Czeglédy szövetkezete

Egyebek mellett DK-s tüntetésekre való mozgósítás és aláírásgyűjtés volt a feladata Czeglédy Csaba cégeinek, a diákok kampánymunkáját szórólapozásként dokumentálták – adta hírül a Pesti­Srácok a Human Operator Zrt. volt dolgozóinak nyilatkozatai alapján. Egyikük azt állítja: Gyurcsány Ferenctől is érkeztek utasítások.

2018. január 5. 15:40

A Czeglédy-féle iskolaszövetkezetek fő feladata az MSZP-s és DK-s pártmunka volt – írta tegnap a PestiSrácok a céghálózat két dolgozójától származó, birtokukba került nyilatkozatok alapján. Az alkalmazottak azt állították, a hálózat által szervezett egyik fő munkatevékenység a szórólapozás és a standolás volt a 2014-es választások idején. Beszámolójuk szerint az MSZP, a DK és az Együtt jelöltjei szórólapjainak osztogatásához, valamint a standoknál aláírás gyűjtéséhez volt szükség diákmunkásokra.

Az egyik korábbi dolgozó azt az e-mail-váltást is őrzi, amelyben jelentették, hogy szórólapozásra az adott napon kik érkeznek a megjelölt találkozási pontra. Szavai szerint ezeket a munkákat mindig szórólapozásként dokumentálták, mert arra bármit rá lehetett húzni. Az informátorok azt is felidézték, hogy a témavezetők által lejelentett létszámok alapján a diákok bérét ők, azaz a Human Operator alkalmazottai számfejtették, az eredményt a cég szombathelyi irodájába továbbították, ott ellenőrizték, és ha rendben volt, ők intézkedtek a kifizetésekről is.

Egy Czeglédy pártpolitikai feladataira rálátó volt szombathelyi vállalkozó is névvel ellátott nyilatkozatot juttatott el a PestiSrácoknak. A férfi állítása szerint a cégcsoport valójában Gyurcsány Ferenc és a DK vállalkozása, a rendszer célja pedig egy mozgósítható tömeg felépítése. – A sajtó által is bemutatott, az Altustól érkező utalások nem kölcsönök voltak, hanem a bérek fedezete. Gyurcsány Ferenc családi cége a pénzkimentést is segítette oly módon, hogy miután végrehajtás alá vonták a Human Operator folyószámláit, a kiállított számláikra kedvezményezettként valamilyen, az Altushoz köthető céget jelöltek meg – állítja a vállalkozó.

Az ügyvéd hárommilliárdos csalásért felelhet Fotó: Délmagyar/Karnok Csaba

A cégcsoport Gyurcsány pártjától kapott feladatai a tüntetésekre történő mozgósításra is kiterjedtek. Az informátor arról is beszámolt, hogy a kampányok során vállalt fellépéseiért Vágó István is a Human Operatortól kapta a honoráriumát, és a cégben a pártfelügyelő tisztségét betöltő személy a DK szombathelyi elnöke, Szuhai Viktor volt, aki az egyik érintett iskolaszövetkezetben is munkát vállalt.

Mint ismert: a Czeglédy vezette Human Operator-cégcsoport működése kapcsán mintegy hárommilliárd forint értékű csalás ügyében nyomoz a NAV bűnügyi igazgatósága. Az eljárásban jelenleg Czeglédy és nyolc társa van előzetes letartóztatásban.

magyaridok.hu