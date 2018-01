2018 a népakarat helyreállításának éve

Európában 2018 a népakarat helyreállításának éve lesz – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Németországban, a seeoni kolostorban, a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselői háromnapos tanácskozásának második napján.

2018. január 5. 18:36

A magyar kormányfő megbeszélésük után Horst Seehofer bajor miniszterelnökkel, a CSU vezetőjével közösen tartott sajtótájékoztatót, amelyen úgy fogalmazott, az európai embereknek világos akaratuk van.



"Egyértelmű a népakarat": az emberek nem kívánnak terrorveszélyben élni, azt akarják, hogy legyen közbiztonság, hogy a határokat megvédjék, és hogy vigyék ki a schengeni övezetből azokat, akiknek nincs okuk arra, hogy itt legyenek. Vigyék vissza őket oda, ahol újrakezdhetik az életüket - fűzte hozzá.



Orbán Viktor hangsúlyozta: "kezdettől fogva a határvédelem és a schengeni szerződés betartásának a talaján álltunk. Akkor is a schengeni szerződés talaján álltunk, építettünk például kerítést és határvédelmet, amikor még volt olyan hely Európában, ahol a káoszt meg a jogszerűtlenséget ünnepelték" - fogalmazott.



Kijelentette, hogy demokráciaproblémává vált a migránskérdés Európában. Úgy fogalmazott, az európai embereknek világos akaratuk van.



Orbán Viktor közölte, a megbeszélésen elmondta, hogy az elmúlt évek kérdése az volt, sikerül-e teret nyitni és érvényt szerezni a népakaratnak.



Európában sok helyütt a vezetők nem azt tették, amit a nép akart - vélekedett a magyar kormányfő, megjegyezve: "a demokráciában ilyenkor mindig zavar keletkezik", és ezt az ellentmondást valahogy fel kell oldani.



"Én azt mondtam a bajor barátaimnak, hogy szerintem 2018 a népakarat helyreállításának éve lesz Európában" - hangsúlyozta Orbán Viktor.



Az európai nép lépésről lépésre ki fogja kényszeríteni, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek a migránskérdésben az ő érdekeit szolgálják - hangoztatta.



A miniszterelnök azt mondta, sokat tanult Horst Seehofertől. Az egyik ilyen fontos szabály az, hogy jogszerűtlenségre semmilyen jogot nem lehet építeni, ezért a jogszabályokat mindig precízen be kell tartani. Minél nagyobb nyomás és kihívás van, annál precízebben - tette hozzá.



Magyarország megértette ezt a szabályt - szögezte le a kormányfő.



Orbán Viktor közölte: világossá tette bajor partnereinek, hogy Magyarország továbbra is a jogszerűség talaján áll.



"Továbbra is tekintsenek engem Bajorország végvári kapitányának. Bajorország déli határa a szerb-magyar határnál van, és amikor mi azt a határt védjük, akkor azzal védjük Bajorországot is" - jelentette ki.



A bajorokat és a magyarokat hosszú és mély kapcsolat köti össze; olyan hosszú, hogy az első magyar keresztény király családjától a győri Audi-gyárig húzódik - hangoztatta. Azt mondta, a kapcsolat mélysége eléri a barátságot.



"Én Bajorországban soha nem tapasztaltam rosszindulatot a magyarokkal, Magyarországgal vagy a magyar kormánnyal szemben, mindig őszinte, nyílt és korrekt beszélgetésekben volt részem, ma is ez történt" - közölte.



Nem kívánok tiszteletlenül viselkedni és beavatkozni a német belpolitikába - jelentette ki Orbán Viktor.



Úgy fogalmazott, "a mi testtartásunk alapvetően a tisztelet testtartása".



A német vitákat majd a német emberek lefolytatják, és a német döntéseket meghozzák a német politikusok.



"Sok sikert kívánok az ezzel kapcsolatos tárgyalásokhoz" - tette hozzá.



A miniszterelnök közölte, hogy gazdasági kérdésekről is beszéltek. A kétoldalú kapcsolatok ragyogóak, de találtak új területeket, amelyek felé még terjeszkedni tudnak - jelezte.



Beszéltek az európai gazdaság jövőjéről is. Orbán Viktor megállapította, hogy teljes a nézetazonosság a CSU és a magyar kormánypártok között. Nem lehet a másik pénzén élni, mindenkinek elő kell állítania a saját teljesítményét. Csökkenteni kell az államadósságokat, a költségvetési hiányt 3 százalék alatt kell tartani, és a munkaerőpiaci reformokat otthon mindenkinek végre kell hajtania, ez minden tagállamnak "házi feladat" - sorolta.



Ezt a nemzeti felelősséget vállalni kell. Nem támogatnak olyan reformokat, amelyek a nemzeti felelősséget a nemzeti felelőtlenséggel váltanák fel, és valamifajta összeurópai felelősségben fel akarnák oldani - nyomatékosította.



Orbán Viktor megköszönte Horst Seehofernek a "nagyszerű" decemberi beszédét. Nagyon régóta vártak már erre a hangra. Elismeréssel nyugtázták azt a mondatot, hogy Bajorország keresztény ország volt, és az is marad.



"Úgy látom, hogy a jövőről szóló vitáknak van közös szellemi alapja, úgyhogy izgalmas és termékeny beszélgetésekre számítok a jövőben is" - fogalmazott.



Bajorország példája mindig biztatás volt Magyarországnak. Mi is szeretnénk olyan sikeresek lenni, mint a bajorok, ennek a módját keressük, ami nem megy egyik napról a másikra, de a magyar gazdaság ma azon az úton halad, hogy büszkék lehessünk rá - emelte ki Orbán Viktor.



Közölte: világossá tette, hogy a magyar gazdaság felépítését a magyar emberek teljesítményén keresztül tudták elérni.



"Partnerséget kérünk, és üzleti együttműködést keresünk" - zárta beszédét a magyar miniszterelnök.



A program szerint Orbán Viktor a nap folyamán előadást tartott a CSU frakcióülésén, majd szűk körű megbeszélést folytat Manfred Weberrel, az Európai Parlament (EP) néppárti frakciójának vezetőjével.



A Horst Seehoferrel közös ebéden mások mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Szájer József fideszes EP-képviselő is részt vett.

Orbán Viktor miniszterelnök, Horst Seehofer bajor tartományi miniszterelnök és Alexander Dobrindt, a Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti képviselőinek vezetője a CSU parlamenti képviselői tanácskozásának második napján a bajorországi Seeon kolostorban 2018. január 5-én. MTI Fotó: Máthé Zoltán

Seehofer: Bajorország szövetségre lép a közép-európai országokkal

Szövetséget hoz létre Bajorország a közép-európai államokkal - jelentette be Horst Seehofer bajor kormányfő, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke pénteken a Seeon kolostorban a CSU szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselőcsoportjának és a párt vezetőinek Orbán Viktorral folytatott megbeszélése után.

Horst Seehofer a magyar kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy személyesen vezeti a Bajorország és a közép-európai országok együttműködésének további erősítését célzó kezdeményezést.



Rámutatott, hogy Bajorország nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolít le a visegrádi országokkal, mint Franciaországgal és Nagy-Britanniával. Ezért is "bajor érdek a kapcsolatok elmélyítése" - mondta Horst Seehofer.



Hozzátette: Bajorországot és Magyarországot "barátság és tisztelet köti össze, ezért hívtuk meg ismét barátunkat, Orbán Viktort". Mint mondta, a magyar kormányfő "bátor szabadságharcos volt a kommunista diktatúra alatt", országa lakosságának támogatását többször is elnyerte demokratikus választáson, méghozzá "meggyőző módon", és "nagyon sikeresen" mozdítja elő Magyarország fejlődését.



Horst Seehofer leszögezte: Orbán Viktor "kétségtelenül a jogállamiság talaján áll".



Elmondta, hogy a CSU vezetői és Bundestag-képviselői "nagyon jó, őszinte és nyílt" megbeszélést folytattak Orbán Viktorral. "Sok-sok gondolatot adtunk át kölcsönösen egymásnak a további munkához" - fogalmazott.



Horst Seehofer kiemelte, hogy az Európai Unió jövőjének formálásában és a kétoldalú kapcsolatokban is hatalmas feladatok következnek, amelyeket csak közösen lehet megoldani, ezért tovább kell folytatni a bajor-magyar párbeszédet.



Alexander Dobrindt, a CSU Bundestag-képviselőinek vezetője hangsúlyozta: "tudjuk, hogy Magyarország a jogállamiságnak megfelelően tevékenykedik a külső határok védelmében". Hozzátette, hogy Magyarország az EU, a schengeni övezet és a NATO tagjaként "fontos tárgyalópartner a stratégiai kérdésekben európai szinten".



Hozzátette, hogy szolidaritást kell tanúsítani a válságövezetek azon térségeinek újjáépítésben, amelyeken helyreállt a béke, és ebben a kérdésben Németország és Magyarország azonos álláspontot foglal el. Mindkét ország azt vallja, hogy humanitárius segítséggel és újjáépítési támogatással hozzá kell járulni ahhoz, hogy újrainduljon az élet ezeken a vidékeken.



Alexander Dobrindt a találkozón megtárgyalt gazdasági kérdésekről szólva rámutatott, hogy a magyar gazdaság növekedése meghaladja az uniós átlagot, amiben a Magyarországon tevékenykedő német és bajor vállalatoknak is van szerepük. Hangsúlyozta, hogy nemcsak Bajorország, hanem egész Németország számára is kiemelten fontos a visegrádi térség. Németország jóval nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolít le a visegrádi államokkal, mint Franciaországgal. A CSU továbbra is ennek a "növekedést ígérő partnerségnek" a fejlesztésére törekszik - mondta Alexander Dobrindt, intenzívnek és sikeresnek nevezve az Orbán Viktorral folytatott megbeszélést.

Orbán Viktor miniszterelnök felszólal a Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti képviselői tanácskozásának második napján a bajorországi Seeon kolostorban 2018. január 5-én. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

Orbán Viktor miniszterelnök és Horst Seehofer bajor tartományi miniszterelnök tárgyal a Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti képviselőinek második napi tanácskozásán a bajorországi Seeon kolostorban 2018. január 5-én. A kormányfő mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Szájer József, fideszes európai parlamenti képviselő. Jobbra Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) parlamenti csoportjának elnöke. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

Orbán Viktor miniszterelnök érkezik a Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti képviselőinek második napi tanácskozására a bajorországi Seeon kolostor udvarán 2018. január 5-én. Mellette Horst Seehofer bajor tartományi miniszterelnök és Alexander Dobrindt, a Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti képviselőinek vezetője (j). MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs



