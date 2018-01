Ritkán felbukkanó hangszer a jazz világában

Szerencsére mindig akad olyan művész aki „életben tartja” ezt a hangszert a jazz számára.

2018. január 6. 12:33

Amerikai zongoralemez a lírák kedvelőinek

Ronny Whyte: Shades of Whyte

Az amerikai jazz zongorista, Ronny Whyte új albuma, a Shades of Whyte bőséges hallgatnivalót kínál a tartalmas albumokat kedvelők számára. A zongorista lemeze 16 számot foglal magában. A repertoár döntő hányadát a jól ismert örökzöldek alkotják a „This Song is you”-tól az „Old Fashioned”-en keresztül a „Dancing in the dark”-ig. Az album közepe táján két saját szerzemény is beékelődik a műsorba. Mégpedig az „I’ll tell you what” és a „Blame it on the movies”. Ronny White új albuma ugyanazt a magas minőséget hozza, mint a méltán népszerűvé vált 2014-es korong a Neverheless. A Shades of Whyte éppen úgy megállja a helyét háttérzeneként hallgatva, mint kifejezetten a zene élvezetéért lejátszva.

Közreműködnek :

Ronny White – zongora és ének

Boots Maleson – nagybőgő

Sean Harkness –gitár

Lou Caputo – tenorszaxofon

Mauricio De Souza-dobok

Aley Nguyen-trombita

David Silliman-dobok

A lemezen található számok :

1. This Song is you

2. Isn’t That the Thing to do

3. It’s Time for Love

4. Nina never knew

5. I love the Way you Dance

6. Linger Awhile

7. Love Me Tomorrow

8. I’ll Close my eyes

9. I’ll tell you what

10. Blame it on the movies

11. Some of my best friends are the blues

12. A little samba

13. For heaven’s sake

14. I’m old fashioned

15. Too late now

16. Dancing in the dark

A philadelphiai dobos új albuma

Billy Jones: 3’s a Crowd

A philadelphiai dobos, Billy Jones személyében egy nagy tapasztalatú és sokoldalú muzsikust tisztelhetünk. Jones az elmúlt évtizedek során számos világsztárral dolgozott együtt. A listán a teljesség igénye nélkül olyan nevek sorakoznak, mint Bill Cosby, Michel LeGrand, The Temptations, Patti LaBelle és Neil Sadaka. A muzsikus a The Brian Trainor Trio tagjaként jegyezte az első albumát, Wind, Water, Stone címmel. Jones nem tartozik a gyakran lemezt készítő művészek közé. Ezért különösen nagy öröm, hogy a közelmúltban piacra került a dobos legfrissebb korongja, a 3’s a Crowd. A sok muzsikust felvonultató lemezre 10 szám került. Az alapkoncepció szerint Jones ezen az albumon a dob és az egyéb hangszerek párbeszédét igyekszik prezentálni. Az érdekes tervet igényes munkával sikerült megvalósítania. A végeredmény egy nagyon kreatív korong lett, ami igazi csemegét jelenthet a különleges produkciókra vágyóknak.

Közreműködnek:

Billy Jones: dobok

George Young: altszaxofon

John Vanore: trombita

Mick Rossi: zongora

Tony Micelli: vibrafon

George Genna: zongora

Tyrone Brown: nagybőgő

Scotty Wright: ének

Kenny Stahl: fuvola

Stu Reynolds: basszus klarinét

Gary Meek: tenorszaxofon

A lemezen található számok :

1. 3’s a Crowd

2. Song for Meg

3. The Call

4. John Cage Scared My Dog

5. For John and Elvin

6. Just Above the Clouds

7. Gone Now

8. A Monotony of Hazards

9. Chant of the Soul

10. Ellie’s Dream

Kiadó: Accustical Concepts

Habár – Don Redman-nak és Frankie Trumbauer-nek köszönhetően - az 1920-as évek óta jelen van, a jazz világában a fagott, mégsem nevezhetjük a műfaj tipikus instrumentjének. Szerencsére mindig akad olyan művész aki „életben tartja” ezt a hangszert a jazz számára. Napjainkban ezt a művész Michael Rabinowitz-nak hívják. Aki klarinétról váltott erre a sokak által bonyolultnak tartott hangszerre. A New York-ban élő muzsikus számos zenekarban megfordult, mielőtt megalapította a saját együttesét. Az első önálló albuma 1995-ben jelent meg Bassoon on Fire címmel. Ezt 1996-ban a Gabrielle’s Balloon követte. Hosszabb lemezmentes időszak után, 2004-ben az Ocean Eyes albummal folytatódott a sor. Majd, nagyot ugorva az időben jutunk el a mához, vagyis a legfrissebb albumhoz, ami az Uncharted Waters címet kapta. Rabinowitz 9 remekbe szabott számmal hozza közelebb hozzánk a kedvenc hangszerét a fagottot. Méghozzá mindezt úgy teszi, hogy közben kellemes jazz(es) atmoszférát teremt.

Közreműködnek :

Michael Rabinowitz: fagott

Ruslan Khain: nagybőgő

Nat Harris: gitár

Vince Ector: dobok

A lemezen található számok :

1. Uncharted Waters

2. Harold’s Blues

3. Caravan

4. Kiki’s Theme

5. So Do It

6. How Insensitive

7. The Third

8. When Sonny Gets Blue

9. Calypso Joe

Kiadó: Cats Paw

Czékus Mihály