Még egy szó a „függetlenobjektív” értelmiségről

E cikk szerzője nem a divatos alt-right mozgalomból, hanem a saját személyes tapasztalataiból szűrte le, hogy a „függetlenobjektív” értelmiség gyakran tévedés, rosszabb esetben képmutatás.

2018. január 7. 11:36

„Senkinek sincs annyira igaza, hogy ellenfele teljességgel tévedne.” (Ernest Renan)



Az első kritikáim a „függetlenobjektív” mentalitással kapcsolatban még akkor fogalmazódtak meg, amikor az ország egyik prominens, magát az akadémiai szabadság és a világnézeti függetlenség netovábbjaként hirdető egyetemére jártam. Bár több jó tudóst és embert ismertem meg ott, keserű csalódások is értek. Az esztétika egyik felkent professzora például kerek-perec kijelentette, hogy – idézem – „maga itt biztos, hogy nem fog Sík Sándorral foglalkozni."

Sose felejtem el végtelenül öntelt és pökkhendi stílusát, ahogy ezt mondta – nyilván a létre való nyitottság (Heidegger) jegyében. A modern magyar irodalom professzora akkor már őszintébb volt: ő akkor szakította meg velem a kapcsolatot, amikor egy Herczeg Ferencről írott tanulmányom kapcsán kiderült (ti. minek foglalkozom én egyáltalán ilyen „másodvonalbeli” írokkal?), hogy egyházi iskolába jártam, és a „mit gondol Ön a zsidókról?" meglepő keresztkérdésre azt az egyáltalán nem kitérő, hanem őszinte választ adtam: „Nem tudom, személyesen nem ismerek egyet sem." (Azóta kiderült, hogy többet is, de sohasem firtattam senki származását).

Végül, de nem utolsósorban: amikor egy katolikus egyházi kollégium diákjaként Biblia-szimpóziumot szerveztem, a világnézeti semlegesség jegyében megtiltották, hogy az egyetem területén plakátot rakjak ki róla (miközben egyházi körökből épp azért bíráltak, mert ateista előadókat is meghívtunk). Az eset érdekessége csak annyi, hogy közben a Hit Gyülekezete éppen az egyetem területén szervezett „függetlenobjektív” beszélgetést a halálról – ami nem túl meglepő módon egy alig leplezett térítő akcióra futott ki. Ennyit tehát a világnézeti semlegességről.

Azóta újabb és – magam is közelebb kerülve a politika és az újságírás világához – még konkrétabb tapasztalatokat szereztem a „függetlenobjektív” magatartásról. Említhetném például a jobboldali értelmiségiek egy különös csoportját, akiknek szigorúan „függetlenobjektív” előadásaira magam is elmentem egyszer-egyszer, valódi nyitottsággal. Bár nem tagadom, hogy ezeken az előadásokon hallottam érdekes felvetéseket is, sajnálattal kellett konstatálnom, hogy mivel a „függetlenobjektív” hozzáállás jegyében a kormány képviselőit egyáltalán nem hívták meg, érdemi vita nem is alakulhatott ki. Ezek a „függetlenobjektív” jobboldali értelmiségiek egyébként most ismert baloldali politikusokkal egy gyékényről árulják becses portrékájukat, egy komplett választási programot, persze a „függetlenobjektivitás” jegyében csak és kizárólag „demokratikus“, vagyis ellenzéki pártoknak (halkan kérdezem: mennyire esélyes az az ellenzéki párt, amelynek 3 hónappal a választások előtt még nincsen saját programja?). Vagy éppen maguk is „független(objektív)” jelöltként indulnak valamelyik választási körzetben – józan paraszti ésszel és az időközi választások tapasztalatai alapján könnyen belátható, hogy ez a gyakorlatban mit jelent majd.

Végül, de nem utolsósorban olyan szigorúan „függetlenobjektív” lapok körül bábáskodnak, amelynek köréből elvi alapon kizárnak minden kormánypárti újságírót, és ezzel ugye közvetve az aktív magyar választók 2/3-ad részét. Amellett, hogy ez egyébként piaci alapon sem tűnik túlságosan bölcs döntésnek, sokmindent elárul a „függetlenobjektív” világnézetről. A „függetlenobjektív” értelmiségi úgy tesz, mintha nem foglalna állást politikailag, ugyanakkor kissé zavaros – de azért még mindig elég jól átlátható – manővereken keresztül mégis nagyon közel sodródik egy bizonyos politikai tömbhöz. A „függetlenobjektív” ember mindezt mély meggyőződésből teszi, a „fékek és az ellensúlyok” jegyében, a „maffiállam” ellen küzdve utolsó csepp véréig. Mindeközben persze nem reflektál (vagy inkább: nem akar reflektálni) arra, hogy a maga egzisztenciáját és világleíró fogalmi készletét, ha nem is mindig transzparens módon, de legtöbbször ő maga is bizonyos politikai csoportok pénzére, hatalmára, befolyására, nemzetközi hálózataira és szellemi muníciójára (hogy véletlenül se használjuk a „függetlenobjektív" értelmiségi kedvenc kifejezését, a propaganda szót) építi. Az egyetemi tanszékek, politikai médiumok, nemzetközi ösztöndíjak és értelmiségi hálózatok pedig rendszerint maguk mögött tudhatnak egy-egy ilyen befolyásos támogatót – minisztériumi hátszelet, „függetlenobjektív” alapítványt, a megfelelő helyekre becsatornázott lobbicsoportot.

A „függetlenobjektív” értelmiségi ezért – ha a klasszikus propagandánál körmonfontabb módon is, de – rutinszerűen használja az olyan (ellenzéki) politikai paneleket, mint a mindent átszövő korrupció, a demokratikus világot mindenáron elemészteni akaró oroszok, az eleve félművelt és most egyre inkább az orbanisztáni posványba süllyedő magyar értelmiség (amiből ők szorgalmuk, intelligenciájuk és nemzetközi kapcsolataik révén szerencsére kiemelkedtek), a demokrácia véres szövétnekét a világ minden pontján oly öntudatosan lobogtató Nyugat, a nemzetközi pénzügyi folyamatok „szerencsés alakulása”, ami miatt a magyar gazdaság még nem omlott teljesen össze, stb. Mindeközben a „függetlenobjektív” értelmiségi természetesen nagyon érzékeny az olyan (kormánypárti) politikai panelekre, mint pl. a tömeges migráció veszélyei, a Brüsszel elleni (EU-n belüli) szabadságharc, a keleti nyitás, a javuló gazdasági mutatók stb. A „függetlenobjektív” értelmiségi véletlenül sem ejtene ki elismerő szót a jól sikerült kormányzati intézkedésekről, mivel az ő világában ez már propagandának számít, ugyanakkor szorgalmasan adagolja – olykor jogos – kritikáit, mivel már az óvodában is a szelindek („őrkutya”) volt a jele. Számára napnál világosabb, hogy ő mindent jobban tud, noha politikai felelősséget ezért általában nem vállal, hanem valós vagy vélt erkölcsi piadesztáljáról osztogatja dörgedelmes és ironikus megjegyzéseit (habitustól függően).

A „függetlenobjektív” értelmiségi – azt hiszem – nem nagyon szereti a gyakorlati politikát és kissé talán zavarja is az „istenadta nép" egyszerűbb gondolkodása. Vagy legalábbis úgy tesz, mintha ez a tényező a demokratikus politikában nem igazán játszana szerepet, hiszen azt – az ő felfogásában – értelmiségiek szűk körei művelik (mondhatni, az ő privilégiumuk), aki szerint pedig ez nem így van, az populista.

Független értelmiségre egyébként tényleg szükség van. Vannak a történelemnek olyan kegyelmi időszakai, olyan történelmi-gazdasági konstellációk, amikor valóban különleges, korszakalkotó, a politikai világot is alapjaiban megrázó értelmiségi teljesítmények születnek. A mai Magyarországon is vannak olyan értelmiségiek, akik megközelítik ezt az ideált. Ezért küzdeni önmagában nemes cél. Vannak olyan viszonylag független, de azért a jobboldali kormányt alapvetően elfogadó értelmiségiek is, akik jó időben, jó helyen, megfelelő stílusban felemelve a hangjukat valóban önvizsgálatra késztethetik a politikát vagy jó vágányra terelhetik a kisiklott szakpolitikai és közéleti folyamatokat. Természetesen az ellenzéknek is megvan a maga jellegzetes értelmiségi holdudvara, amely manapság mintha inkább hátráltatná, mint segítené a baloldali politika megújulását – évtizedes befolyása kártyavárként omlik össze, ami jól mutatja, hogy a „függetlenobjektivitás” látszata mögött nagyon is politikai, hatalmi talapzat tartotta fent őket ennyi ideig (tisztelet a kivételnek!). A lelkileg valóban független ember – úgy vélem – tud igazán nyitott és nagylelkű lenni, tud dicsérni és kritizálni, jó kompromisszumokat kötni és a meggyőződéséért küzdeni egyaránt. E cikk szerzője nem tartja magát független, obejktív értelmiséginek, de a hazáját szeretné szolgálni, és nyitott a valódi párbeszédre.

Hojdák Gergely

Gondola