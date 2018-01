Semjén: A Brüsszeliták súlyos hibája

A migráció esetében az a helyzet, hogy ha elrontjuk, akkor az soha többé nem tehető jóvá, és nemcsak a mi életünk megy rá, hanem a gyermekeink és az unokáink élete is, sőt az ő életük még inkább – hívta fel rá a figyelmet Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az ECHO TV Bayer show című műsorának vasárnapi adásában. A KDNP elnöke szerint a birodalmi politikát pártoló brüsszeli bürokrácia úgy akarja felépíteni az Európai Egyesült Államokat, hogy lerombolja a birodalmi Európa legnagyobb ellenfeleit, a nemzetállamokat és ehhez segítséget az Európán kívüli migrációban, a nemzeti kötődés nélküli migránsokban látja.

2018. január 8. 11:44

A KDNP elnöke úgy véli, Brüsszel vezető politikusai súlyos veszélynek teszik ki az európai polgárokat, miközben a jó ember szerepében tetszelegnek, amikor arról beszélnek, hogy a „jó emberek befogadják a migránsokat, a rossz emberek pedig nem”. Semjén Zsolt szerint az egész migrációs válság következményeit a jövő generációi fogják viselni és a bevándorláspárti EU-s vezetők neve egy idő után szitokszó lesz az európai kultúrkörben. A politikus nem zárja ki, hogy kvázi polgárháborús veszély fenyeget.

Mi fog történni? Egy migráns hátterű fiatalember meg fog erőszakolni egy tizenéves német kislányt, a gyermek apja pedig majd agyonlövi. A migránsgettóban lázadás lesz, meg fogják támadni a német falut, azok pedig meg fogják védeni magukat. Ezt fogják nézni Malmőtől Marseille-ig és égni fognak a külvárosok – jelentette ki.

Magyarországot folyamatosan súlyos kritikák érik a migrációs politikája miatt és a miniszterelnök-helyettes az ECHO Televízió adásában arra is felhívta a figyelmet, hogy támadás érte a magyar kormányt azért is, mert az üldözött keresztényeknek nyújt segítséget. A politikus közlése szerint Magyarország azzal, hogy helybe viszi a segítséget, az erejéhez mérten sokkal nagyobb támaszt nyújt, mint a gazdag nyugati országok. Semjén Zsolt kiemelte: a keresztényeket is fenyegeti ugyanaz a veszélyeztetettség és nyomor, mint az adott régióban élő összes többi embert, de ráadásul – ahogy fogalmazott – a keresztények a muszlim tengerben duplán veszélyeztetettek.

A józan ész alapján el kell ismerni, hogy a nemzeteknek joga van az identitáshoz és az önvédelemhez, a mi elsődleges állami feladatunk, hogy a magyar embereket és az európai polgárokat megvédjük. A segítséget oda vigyük, ahol baj van, mert ez következik a józan észből, és ez következik a keresztény etikából is – emelte ki a KDNP elnöke, aki szerint, akik a humanista szerepben tetszelegnek, azok egyáltalán nem gondoskodnak sem a családtagjaikról, sem pedig a nemzetükről, de nagy általánosságban „az emberiséget akarják boldogítani”. A kereszténydemokrata álláspont ugyanakkor az, hogy állapotbeli kötelességünk sorrendje: család, nemzet, majd az emberiség.

Semjén Zsolt kitért arra, hogy Brüsszelben sem Magyarországnak, sem Lengyelországnak sem pedig Csehországnak nem akarják elfogadni a szolidaritás azon formáját, hogy mennyi Ukrajnából elmenekült embert fogadtak be.

„Ez is rávilágít arra, hogy ők miért nyomják az Európán kívüli migrációt. Az Európán kívülről érkezett migránsok soha nem lesznek európaiak, soha nem lesz nemzeti kötődésük, hanem mindig is egy idegen test lesznek a keresztény európai civilizációban” – magyarázta a politikus. Semjén Zsolt rámutatott: az Európai Uniót birodalomként felfogó brüsszeli bürokrácia úgy akarja felépíteni az európai egyesült államokat, hogy lerombolja a nemzetállamokat. A balliberális erők nem elég erősek, hogy meg tudják gyengíteni a nemzeti erőket, ezért hozzák be az Európán kívüli idegeneket, akik soha sem fognak a nemzeti erőkhöz kötődni.

Ők és a balliberális erők összeadódva azt gondolják, hogy meg tudják dönteni a nemzetállamokat és így létrehozni azt az európai egyesült államokat, amiben ők ugyanúgy hisznek, mint a kommunisták a kommunizmusban, ami pontosan ugyanolyan utópia is egyébként – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.

ECHO TV