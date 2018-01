Új megoldásokat kell keresni a terrorizmus elleni harcban

A nyugat-európai politikusok döntő része nem volt hajlandó szembenézni időben azzal, hogy a világ alapjaiban változott meg Nyugat-Európában, új megoldásokat kellene keresni a terrorizmus elleni harcban, és őszinte beszédre lenne szükség – mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Ennek eredményeit látjuk napjainkban, amikor Németország instabilitását figyeljük, ahol hat hónapja nem sikerült kormányt alakítani – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a politika mindössze szavakkal reagál a terrorizmus fenyegetésére, tettek helyett.

Szólt arról is, hogy az iszlám radikalizmus „kreativitása kimeríthetetlennek tűnik”, a szolgálatoknak pedig újra kell értékelniük a terrorizmussal kapcsolatos megelőző munkát. Megjegyezte: arra is figyelemmel kell lenni, hogy az elkövetők a korábbinál sokkal gyorsabban radikalizálódnak, és szélesebb fegyvertár van a kezükben, egy kés, kő vagy autó is a fegyverük lehet.

A hétköznapok részévé válik a félelem a skandináv országokban

Svédországban a malmői egyetem dolgozóit és tanulóit arra kérték, hogy hétfőn ne menjenek be, ugyanis az intézmény terrorfenyegetést kapott. Vasárnap egy kézigránát robbant fel egy metróállomás bejáratánál a svéd fővárosban, Stockholmban. A rendőrség nem terrorcselekményként kezeli a történteket, ugyanakkor a tegnapi eset is csak ráerősít arra az érzetre, hogy a békés skandináv országokban a félelem lassan a hétköznapok részévé válik.

Robbanás történt vasárnap egy metróállomás bejáratánál Stockholm egyik külvárosában, a detonáció következtében egy ember meghalt, egy másik megsebesült.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint az ilyen események már a mindennapos történések részei Svédországban. A kézigránátos támadások inkább a szervezett bűnözői csoportokra jellemzőek, ezért nem kezelik terrorcselekményként a vasárnapi esetet – közölte a szakértő az M1 aktuális csatornán.

Jól bejáratott rendszerekkel rendelkeznek a magyar biztonsági szervek

Svédország déli részén, a nagyvárosokban kialakult no-go zónák, valamint a szervezett bűnözői csoportok két irányból is szorítják a rendvédelmi szerveket – mondta Horváth József.

Elmondta: Magyarországon jól bejáratott rendszerek vannak a biztonsági szervek részéről. A rendőrségnek és a titkosszolgálatnak már sokkal gyorsabban kell tudni reagálnia egy ilyen esetben, mint korábban, hiszen a nyugat-európai tapasztalatok azt mutatják, hogy az időfaktor válik egyre fontosabbá egy terrorfenyegetés elleni fellépés esetén – tette hozzá.

Megosztott a svéd társadalom

A svéd társadalom megosztott a migráció kérdésében, a társadalom egyik fele továbbra is azt szeretné, hogy érkezzenek a bevándorlók, míg a másik fele, biztonsági szempontból, szeretné visszakapni a régi életét – fogalmazott Horváth József.

A no-go zónák létezését már a svédek sem tagadják, olyan felvételek látnak napvilágot, amelyek bizonyítják, hogy mennyire elgyengült az állam. Az egyik ilyen felvételen egy felfegyverzett rendőrjárőrt egy jól láthatóan iszlám indíttatású, arab térségből érkezett férfi egy darab bottal megkerget, és a svéd rendőrök elfutnak – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Terrorfenyegetés miatt szünetel a tanítás a malmői egyetemen

A malmői egyetem tanítási szünetet rendelt el hétfőre, mert az intézmény e-mailben kapott egy terrorfenyegetést. A szakértő szerint lehet indokolt a döntés, mivel feltételezhető, hogy az e-mailen túl a svéd biztonsági szervek további információkkal rendelkeznek az esettel kapcsolatban. „Másrészt ez egyfajta rossz üzenet is, hiszen azt mutatja, hogy félünk, és nem vagyok képesek megvédeni a diákjainkat” – közölte Horváth József. A szakértő szerint a behódolásnak egy újabb stációja az egyetem bezárása.

