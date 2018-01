Igaz-e vagy?

A szociális demagógiáról

A szociális demagógia több kárt okoz, mint amennyi hasznot a kitalálói remélnek tőle. De vajon ki vethet véget ennek?

2018. január 10. 10:02

Ugye Önhöz is eljutott a képen látható drámai poszt? Ha nem, akkor most röviden összefoglaljuk a lényeget: egy bélendrometriózisban (a méhnyálkahártya kórós kinövése, amely a bélrendszerbe is behatol) szenvedő ismert énekesnő leragasztott szájjal arról posztol a Facebookon, hogy mennyire szenved a betegségtől, de leghamarabb 2022-re kapott műtéti időpontot. Az első szavunk az együttérzésé kell, hogy legyen: nyilván nem érezzük azt a fájdalmat, amit ő érez, nyilván teljesen érthető, hogy minél hamarabb meg akar szabadulni a betegségétől, a magyar egészségügy pedig már annyi jogos és jogtalan támadás céltáblája volt, hogy meg se lepődünk rajta. Ám másodszorra egy kicsit mégis elgondolkodunk: vajon igaz egyáltalán ez a hír?

És a lesújtó válasz az, hogy ez tulajdonképpen senkit sem érdekel. A politika kommunikációs guruit legalábbis biztos hogy nem. A lényeg, hogy a Facebookon százezrekhez (talán milliókhoz) elért a jól láthatóan kampánycélokra kitalált grafika, a leragasztott száj (ismerős?) és a bombasztikus cím: 2022. A PM-es Szabó Tímea rögtön „rárepült” az ügyre - kész határozati javaslattal a zsebében (nem furcsa?). Mire a hivatalos cáfolat (miszerint ennél a betegségnél alapesetben a leghosszabb várólista két hónap) és a részletesebb tényfeltáró cikk (miszerint a hölgy egy bizonyos orvoshoz ragaszkodott, és egyébként már a számláján is van a kétmillió forint, ami a magánellátáshoz szükséges) megszületik (amit max. pár ezren olvasnak), a bombasztikus rémhír, a „fake news” már be is járta a közösségi médiát - képletesen szólva - az egyik sarkától a másikig. Aki emlékszik a „3 millió gyerek éhezik Magyarországra” kampányra, vagy éppen a „tranzitzónákban a terhes nőket is megbilincselik" című kampányra, na, azok is valahogy így zajlottak (zárójelben kérdezem: vajon ki találja ki ezeket?).

Hátravan még a legfontosabb kérdés: ki vethet véget a közösségi médiát elárasztó szociális demagógiának, ami a baloldal ősi kampányfogása új tömlőbe töltve?A politikai kampányguruk biztos, hogy nem fognak. Őket nem érdekli, hogy a millió kattintásnak, az agyakba vésett primitív üzeneteknek az egyre mélyebb erkölcsi posvány, a tisztánlátás teljes hiánya, a témáról folytatott érdemi párbeszéd csírájában való megfojtása az ára. Az egyetlen remény, hogy egyre többen élnek a gyanúperrel, felismerik az árulkodó jegyeket és nem osztják meg gondolkodás nélkül ezeket az érzelmekre ható, manipulatív üzeneteket.

Hojdák Gergely

gondola.hu