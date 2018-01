Iskola helyett utcára viszik a diákokat

A diákok számára a jelenlegi jogszabályok nem biztosítanak ilyenfajta sztrájklehetőséget, vagyis a hiányzást igazolniuk kell – hangsúlyozta a Magyar Időknek Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke a Facebookon meghirdetett január 19-i akció kapcsán. A szervezők a tüntetés mellett arra is biztatják a diákokat, hogy aznap délelőtt ne menjenek iskolába.

2018. január 10. 09:59

Elég szerencsétlen az a felszólító mondat, hogy „Ne menj suliba!”, mert ez arra utal, hogy az iskola negatív dolog, oda nem megy az ember, ahova nem szeret menni – reagált lapunknak Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke a január 19-re tervezett tüntetés kapcsán. A Facebookon megjelent felhívás szerint diáktüntetést szerveznek január 19-re a Parlament elé „egy igazságosabb, modernebb, diákközpontú, a való élet kihívásaira felkészítő oktatási rendszerért”. A szervezők – köztük az oktatásüggyel összefüggő korábbi demonstrációk ismert alakja, Gyetvai Viktor – arra szólítják fel a diákokat, hogy aznap délelőtt ne menjenek iskolába. Rendszerszintű változásokat követelnek, megfogalmazásuk szerint azt, hogy a magyar oktatási rendszer a finnekéhez hasonlítson.

Horváth Péter szerint a diákok nagy része nem megy rossz érzésekkel iskolába, ami nem jelenti azt, hogy nincsen szükség reformokra. Hozzátette viszont, hogy a tanulók számára a jelenlegi jogszabályok nem biztosítanak ilyenfajta sztrájklehetőséget, vagyis a hiányzást igazolniuk kell. Mint mondta, erre a szülőknek van lehetőségük, ha még nem használták fel azt a keretet, amelyet az iskola házirendje biztosít. Kiemelte viszont, hogy ha a szülő nem igazolja a hiányzást, igazolatlan óra lesz belőle. Horváth Péter arról is beszélt, hogy egy Facebook-felszólításról van szó, ilyet bármelyik nap fel lehet tenni, különös lenne, ha az intézményvezetők igazoltnak tekintenék ezt a hiányzást.

Sztrájkra buzdítják a tanulókat a Facebook-akció szervezői Fotó: Kurucz Árpád

Kérdésünkre a Nemzeti Pedagóguskar elnöke elmondta, hogy sok minden miatt lehet a diákoknak ellenérzése, de azt, ami miatt most tüntetni szeretnének – vagyis az oktatás rendszerszintű változásáért –, nem lehet rövid idő alatt orvosolni. Kiemelte, hogy nyitott kapukat döngetnek azok, akik változást szeretnének, mert Csépe Valéria miniszteri biztos vezetésével éppen ez a munka folyik az új Nemzeti alaptanterv kidolgozása kapcsán. – Ezt egyébként már 25 évvel ezelőtt meg kellett volna csinálni, ahogy a finnek is belekezdtek vagy negyven évvel ezelőtt – tette hozzá Horváth, aki úgy folytatta, hogy az oktatási tartalomfejlesztés területén zajlik a munka, szerinte nem lehet és nem is szerencsés tüntetésekkel siettetni.

– Az természetes dolog, hogy a választások előtt a pártok tájékozódnak, kialakítják és megfogalmazzák programjukat akár az oktatással vagy az egészségüggyel kapcsolatban, de nézetem szerint ezt a két területet nem lehet az utcán megbeszélni – emelte ki Horváth Péter. Mint mondta, szerencsétlen dolognak tartaná, ha a tüntetésre az ellenzék rátelepedne, illetve ha kiderülne, hogy a háttérben kezdeményezői voltak, mert utána nehéz lenne azt cáfolni, hogy akár fiatalkorúakat is felhasználtak céljaik elérésére – tette hozzá.

Rutinos tüntető A január 19-re meghirdetett tüntetés szervezője, Gyetvai Viktor rutinos demonstrálónak számít, hiszen már a 2014-es, „Szabad oktatásért” rendezett tüntetésen is a szervezők között volt. Akkor eredetileg pártsemlegesnek nevezték a tiltakozásukat, de szívesen látták a baloldaliakat. Gyetvai a HVG-nek azt mondta, hogy nem szeretne párt­transzparenseket, ezért a baloldali pártaktivisták civilként jöjjenek. A mostani akciót politikamentesnek hirdetik, ami kétséges a felhívás szövegének fényében, ami túlmutat az oktatásügyön. Úgy fogalmaznak: „Korosztálytól függetlenül számítunk mindenki csatlakozására, aki egyetért az ügyünkkel. Itt már nem csak rólunk van szó, az egész ország sorsa a tét.”

