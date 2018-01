Idén is ott folytatják, ahol tavaly abbahagyták

Soros György egyik legfontosabb brüsszeli szövetségese, aki a hazánkat elítélő Soros-jelentés készítője is, Magyarországra érkezett.

2018. január 10. 14:53

A Fidesz és a KDNP szerint „a Soros-szövetségesek” folyamatosan támadják Magyarországot, ezért arra kérik a kormányt, hogy minél előbb dolgozza ki és vegye napirendre a Soros-terv végrehajtása elleni akciótervet.

Hollik István, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szerdai budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: van ami nem változik, „a Soros-szövetségesek” idén is ott folytatják, ahol tavaly abbahagyták.

Mindent megtesznek, hogy „a spekuláns tervét” Magyarországra és a magyar emberekre erőltessék – mutatott rá. Úgy fogalmazott: Soros György egyik legfontosabb brüsszeli szövetségese, aki a hazánkat elítélő Soros-jelentés készítője is, Magyarországra érkezett.

Judith Sargentini európai parlamenti (EP-) képviselő a migránspárti politika egyik legfőbb szószólója, aki többször kiállt a migránsok minél nagyobb számú befogadása és a kötelező betelepítési kvóta mellett, több mint tíz éve együttműködik Soros György egyik szervezetével, amit ő maga tett közzé egy közösségi oldalon, s más brüsszeli politikusokkal együtt ő volt az, aki a magyar határra és rendőrökre támadó terrorista Ahmed H. kiszabadításáért akciózott – sorolta Hollik István.

A képviselő kitért egy előző nap tartott meghallgatásra is, ahol szavai szerint szintén Magyarország ellen áskálódtak, alaptalan és hazug vádak mögé bújva szerették volna Magyarországot lejáratni. A meghallgatáson egy tanulmányt mutattak be, s ebben többek között beteg demokráciákról értekeztek, a Magyarországról szóló részt pedig a TASZ és a Helsinki Bizottság írta – fűzte hozzá.

Úgy ítélkeztek országok felett, neveztek betegnek egyes európai demokráciákat, hogy egy államból két szervezetet hallgattak meg – mondta Hollik István, aki szerint éppen ez a beteg.

Úgy értékelte: nem történik más, mint egy, Magyarországot elítélő „Soros-jelentés” előkészítése, az a cél, hogy eltávolítsák hazánkat a „Soros-terv” útjából, és megtörjék a magyar kormány bevándorláspolitikáját. Le akarják járatni és meg akarják büntetni Magyarországot, mert nem hajlandó befogadni a migránsokat – mondta Hollik István, aki kitért arra is, hogy „Soros egyetemén” szerdán migránspárti találkozót tartanak a menekültek jogairól a Nyílt Társadalom Alapítvány részvételével.

Kérdésre az ellenzéki pártokat érintő ÁSZ-bírságokról, s arról a közelmúltbeli jogszabály-módosításról, miszerint a NAV-hoz utalták azok beszedésének jogát, megerősítette: a törvényeket mindenkinek be kell tartania. Ha az ÁSZ meg akar büntetni egyes ellenzéki pártokat, nem az ÁSZ-t, hanem saját magukat kell hibáztatni, amiért nem tudtak megfelelően gazdálkodni – jelentette ki Hollik István. Az időzítés szándékosságára vonatkozó felvetést visszautasította.

Egyhangúlag elutasítják a magyarok a „Soros-tervet”

Teljesen feldolgozták a nemzeti konzultáció adatait; az eredmények arról tanúskodnak, hogy a magyarok gyakorlatilag egyhangúlag elutasítják a „Soros-tervet”, a kötelező betelepítést, és minden olyan politikai akciót elleneznek, amely ennek megvalósítására irányul – jelentette ki a kormányszóvivő szerdai budapesti sajtótájékoztatóján, a bedobozolt kérdőívek előtt.

Kovács Zoltán tájékoztatása szerint 2 356 811 űrlapot küldtek vissza: postai úton 2 178 320, interneten 178 491 érkezett. Mind a hét kérdés esetében 2,3 millió felett volt a "Soros-tervet" elutasító válaszok száma.



A kormányszóvivő a beérkezett ívek mennyisége alapján minden idők legsikeresebb nemzeti konzultációjának nevezte a "Soros-tervről" szólót. Hangsúlyozta, a feldolgozást a január 31-ei határidő előtt befejezték, és adatvédelmi szempontból megfelelően tárolták a válaszokat.

Kovács Zoltán kormányszóvivő sajtótájékoztatót tart a nemzeti konzultáció végleges részvételi adatairól Budapesten, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-ben 2018. január 10-én. MTI Fotó: Bruzák Noémi



Felidézte, a kérdések az évi egymillió migráns Európába telepítésére, a Brüsszel által elutasított határvédelmi kerítésre, a kötelező szétosztásra, a bevándorlónkénti 9 millió forintos állami támogatásra, a velük szembeni elnézőbb bánásmódra, a nemzeti kultúrák háttérbe szorítására, a bevándorlást ellenző országokkal szembeni politikai támadásokra vonatkoztak.



Kovács Zoltán nyomatékosította: a magyarok elutasítanak minden olyan érvet, tervet, igyekezetet, amivel arra próbálják rávenni Magyarországot, hogy bevándorlóországgá váljon. Ennek megfelelően a kormány következetesen elutasítja azon kísérleteket, amelyekkel zsarolni, fenyegetni próbálják, hogy "beadja a derekát" és engedelmeskedjen a brüsszeli elképzeléseknek.



Úgy fogalmazott, az elmúlt napok történései mind azt tanúsítják, hogy Magyarországot további támadások érik majd a bevándorlásról kialakított álláspontja miatt. Megemlítette például Judith Sargentini keddi budapesti látogatását; az európai parlamenti képviselő készíti a magyar jogállamiság helyzetéről szóló jelentést.



Felidézte azt is, hogy Soros György vidéki irodahálózatot hozna létre. Ugyanakkor a kormány legfontosabb feladata, hogy ellenálljon a nyomásnak, a befolyásolási kísérleteknek - fűzte hozzá.



Arra a kérdésre, mennyit fizettek a postának, a kormányszóvivő úgy felelt: a hónap végéig zajlik le a tételes elszámolás, és ugyanez vonatkozik a konzultáció népszerűsítésének költségére is. Minden ilyen jellegű adatot nyilvánosságra hoznak majd - mondta.



Egy újságíró azt kérdezte, van-e lehetőség leellenőrizni az íveket. Kovács Zoltán azt válaszolta, "minden LMP-s hazugság ellenére" az ívek megtekinthetők. Több mint 2,3 millió ember szavát nem lehet figyelmen kívül hagyni - szögezte le.



Úgy fogalmazott, botrányos és minősíthetetlen Hadházy Ákos LMP-társelnök magatartása. A kormány minden adatról folyamatosan beszámolt és beszámol - hangoztatta. Szavai szerint nem is vártak mást a "kiábrándító" baloldali párttól, amely "Soros György zsebében van".



Egy újságíró felvetette, hogy a kormany.hu oldal adatai szerint júliusig újabb 11 milliárd forint elköltésére szerződtek reklámcégekkel. Azt kérdezte, ismét kampány várható-e, amire Kovács Zoltán úgy felelt, a kormány minden, politikai természetű tevékenységéről időben tájékoztatást ad majd. Magyarország ellen hét éve folyamatos lejárató kampány folyik - jegyezte meg.



Az Axel Springer kiadó által szervezett gazdasági csúcstalálkozóval kapcsolatban, amelyen előadást tart Orbán Viktor miniszterelnök, azt tudakolták, utalhat-e ez arra, hogy nőni fog a kormányközeli médiumok száma. "Nem értem a kérdését" - válaszolta Kovács Zoltán, jelezve: nem helyes a képzettársítás. Ez a tizedik ilyen konferencia, gazdasági és politikai vezetők találkoznak, a fórum szabad, őszinte párbeszédre ad lehetőséget - emelte ki.



Arra a kérdésre, hogy miért nem vitázik a kormányfő potenciális kihívókkal, a szóvivő azt mondta: némi zűrzavar tapasztalható ellenzéki körökben a tekintetben, hogy pontosan kit is támogatnának. Nem igazán ismertek a hivatalos potenciális kihívók - fűzte hozzá.



Többen érdeklődtek a számvevőszék által kirótt büntetésekről. Kovács Zoltán hangsúlyozta, egyeztetett a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár. Bár a tiltott párttámogatás miatti összegeket mindenkinek be kell fizetnie, a választási kampányra tekintettel féléves felkészülési időt ad és részletfizetésre is lehetőséget biztosít a kincstár - emelte ki, megjegyezve: így senkiből nem lesz "mártír", bár sokan azzá szeretnének válni. Példaként említette a Jobbikot, amely szavai szerint "sumákolt".



Nyomatékosította, hogy senkit sem akarnak ellehetetleníteni, a törvényeket viszont mindenkinek be kell tartania. Felmentést tehát nem adnak, a kampány során azonban senki nem kerül hátrányba. A részletekkel kapcsolatban az államkincstár illetékeseihez irányított.



Arról, hogy több párt is úgy nyilatkozott, nem fizeti be a büntetést, a kormányszóvivő azt mondta, a saját lelkiismeretükkel kell elszámolniuk. Az utóbbi években ezek a formációk kérték számon a leghangosabban a jogállamiságot a kabineten, most mégis egyértelműen törvénysértést követnének el - tette hozzá.



Az egyéni nyugdíjszámlákkal kapcsolatban Kovács Zoltán úgy fogalmazott, hogy nem tettek le azok bevezetéséről, azonban bonyolult, az egész ellátórendszert érintő kérdésről van szó. Az állami struktúra nem úgy működik, hogy a befizetett összegek egy számlára kerülnek, és arról jár a nyugdíj. Az elszámolás nehezen érthető egy "hétköznapi embernek" - jelentette ki.



A kormányszóvivő kérdésre arról is beszélt, hogy az év végén nem "biankó csekkeket" adtak: a szétosztott pénzek meghatározott feladatok ellátására szolgálnak, a valós igényeknek megfelelően. Kárpátalján, a Vajdaságban vagy Erdélyben alapvető hiányosságokat kell pótolni például az oktatás területén - fűzte hozzá.

