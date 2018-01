Haladékot kaptak a törvénysértő pártok

Ne indítson behajtási eljárást és ne érvényesítsen inkasszót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az országgyűlési választásokat megelő­zően az Állami Számvevőszék vizsgálatán fennakadó pártokkal szemben – ezt javasolta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az adóhatóságnak. A Jobbik szerint ez átverés, a párt új vizsgálat lefolytatását követeli.

2018. január 11. 09:46

Egyeztetést kezdeményezett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Magyar Államkincstár (MÁK) vezetőivel annak érdekében, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálatán fennakadó – tiltott támogatást elfogadó és a szabálytalan gazdálkodást folytató – pártoknak csak a választások után kelljen befizetniük a rájuk kiszabott büntetést.

A tárca közleménye szerint a MÁK féléves felkészülési időszakot biztosít, kérelemre pedig részletfizetési lehetőséget ajánl fel – július 1-jei kezdettel – az ÁSZ által elmarasztalt pártoknak. Varga Mihály azt javasolta a NAV-nak, hogy ne indítson behajtási eljárást és ne érvényesítsen inkasszót az országgyűlési választásokat megelőzően, így az ÁSZ által előírt fizetési kötelezettségek a pártok választások előtti költségvetési gazdálkodását és a kampánytámogatásokat nem érintik.

A minisztérium ugyanakkor leszögezte, a törvényeket mindenkinek be kell tartania, a politikai pártoknak is, a törvénysértés következménye alól felmentést adni senkinek nem lehet.

A tárca arra szólította fel az érintett pártokat, hogy a törvénytelen gazdálkodás miatti befizetési kötelezettségek ütemezéséről, a részletfizetés rendjéről kezdeményezzenek egyeztetést a Magyar Államkincstárral, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal.

A Jobbik átverésként értékeli a részletfizetés és a halasztás lehetőségét a kiszabott bírság esetében. Volner János, az ellenzéki párt alelnöke közleményé­ben azt írta: Orbán Viktor megijedt és visszavonulót próbál fújni, utóbbi azonban csak látszólagos, a mögött csak pillanatnyi taktikai szempontok állnak.

– Semmi garancia nincs arra, hogy nem hajtják be a Jobbikon a jogtalan bírságot a választásokig – fogalmazott. Az alelnök az ellenzéki pártokkal szemben hozott ÁSZ-döntések visszavonását és új vizsgálat lefolytatását köve­telte, továbbá jelezte: törvénymódosítást kezdeményeznek azért, hogy a számvevőszéki döntések esetében is lehessen bírósági felülvizsgálat. Azt is jelezte: mindaddig folytatják a pénzgyűjtést, amíg a számvevőszék jogerősen vissza nem vonja az összesen 663 milliós pénzbüntetést.

A jobbikos politikus tegnap reggel, az NGM közleménye előtt tartott sajtótájékoztatóján közölte, kedd estig összesen 62 458 840 forint érkezett a Jobbik központi bankszámlá­jára, amelyet 5111 magyar adományozott az ellenzéki pártnak.

Mindez azért is érdekes, mert hétfő este ez az összeg 54 642 798 forint volt, amelyet 4901 személy dobott össze. Vagyis 24 óra leforgása alatt 210 személy 7,816 millió forintot adott a párnak. Újságírói kérdésre vála­szolva a politikus azt mondta: a plakáthelyek pénzügyi rendezése lezárult, ennek köszönhetően jelenleg már nincs banki adóssága a pártnak. Mindez ellentmond Vona Gábor pártelnök szavainak, aki Havas Henrik könyvében azt állí­totta, végül nem kellett banki kölcsönt felven­niük a plakát­üzlet miatt.

Ismert: a számvevőszék tiltott pártfinanszírozás miatt 331 millió forint bírságot szabott ki a Jobbikra, a pártnak 12 napja lenne befizetni az összeget a központi költségvetésnek. Vona Gábor kedden azonban azt közölte: nem fizetik be a bírságot, de az erre a célra indított pénzgyűjtést folytatják. A törvény értelmében a MÁK ugyanekkora összeggel csökkenti a Jobbik idei költségvetési támogatását, azonban erre már kaptak haladékot júliusig.

Az ÁSZ döntésével kapcsolatban Morvai Krisztina, a Jobbik EP-képviselője is megszólalt. A jogász-politikus a Magyar Nemzetnek azt mondta, nem tartja a jogállamiság alapelvei­vel összeegyeztethetőnek, hogy nincs helye bírósági felülvizsgálatnak számvevőszéki határozat ellen. Úgy fogalmazott: minden igazgatási jellegű határozatot meg kell indokolni, mert ez az átláthatóság, az ellenőrizhetőség alapkövetelménye. Hozzátette: véleményét nem befolyásolja, hogy kedveli-e a Jobbikot, vagy a pártban szeretik-e őt. – Gyurcsány Ferencet például nem szeretem, de a Demokratikus Koalíció esetében sem tartom helyesnek, hogy az ÁSZ-bírságukkal szemben sincs helye bírói felülvizsgálatnak – tette hozzá Morvai.

Volner János, a Jobbik alelnöke októberben az ÁSZ épületénél – azóta pénzt gyűjtenek a bírságra Fotó: Facebook

Senki nem fizet „Ha még mindig nem lenne egyértelmű, a Demokratikus Koalíció ismételten tájékoztat: egyetlen huncut fityinget, lyukas garast, megveszekedett forintot sem fizetünk az ÁSZ-nak. Sem egy összegben, sem részletfizetéssel, sem késleltetve” – reagált a DK arra, hogy haladékot kaphatnak a bírság befizeté­sére.

Az Együtt közleményében tagadta az ÁSZ tiltott pártfinanszírozásra vonatkozó megállapításait, míg a Liberális párt nem tartja kizártnak, hogy a Jobbikhoz hasonlóan az Alkotmánybírósághoz fordul. Közölték továbbá: tájékoztatták a történtekről Guy Verhofstadtot, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége európai parla­menti frakciójának vezetőjét.

magyaridok.hu