Ki is valójában Mihai Tudose?

A jelenlegi kormányfő a román közélet egyik legrejtélyesebb alakja. Volt már gazdasági miniszter tapasztalat nélkül, plágiumbotránya miatt visszaadta a doktori címét, karrierjét pedig állítólag a titkosszolgálat egyengeti.

2018. január 13. 11:17

A jelenlegi román kormányfő, Mihai Tudose tavaly június végén vette át a román állami ügyek irányítását. Az idén 51 esztendős politikus közéleti pályafutása azonban már több mint egy negyedszázados múltra tekinthet vissza.

Tudose alapvégzettségét tekintve jogász, de már két évvel a diploma megszerzése előtt, azaz 1992-ben irodavezetőnek nevezték ki a román szenátus hivatalában. Pártjában, a szociáldemokrata PSD-ben lassú, nyugodt karriert futott be, hiszen 1996-tól megyei alelnök, nyolc évvel később elnök, országos szinten viszont csak 2015-ben kap komolyabb megbízást, mégpedig a párt alelnöki posztját.

2000-től közben képviselőként bejut a parlamentbe. 2004 és 2014 decembere között a képviselőház gazdaságpolitikai, reformügyi és privatizációs bizottságának elnöke. Ezt követően viszont némi meglepetésre Victor Ponta negyedik kormányának gazdasági, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszterévé nevezi ki, annak ellenére, hogy gyakorlatilag e témákban szinte semmiféle tapasztalata sincs.

A miniszterkedés mellett megtartja pártbéli és képviselői posztját is. Arra az újságírói kérdésre, hogyan fogja a hármas terhelést, azt mondta, „százkilencvennyolc centi magas és százkilós vagyok – gondolom, képes leszek eleget tenni feladataimnak”.

Érdekesség, hogy a kinevezésekor leadott vagyonnyilatkozata szerint Tudose ekkor egy 96 négyzetméteres lakással, két Mercedes gépkocsival, 30 ezer eurós bélyeggyűjteménnyel rendelkezett, és részvényese volt az 1001 Net Romania Kft.-nek.

Mihai Tudose román kormányfő

Még egy évet sem tevékenykedhet azonban e poszton, hiszen a Colektiv diszkóklubban történt botrány őt is elsöpörte. 2015 októberében több mint hatvanan veszítették életüket, amikor egy metálzenekar koncertje közben a pirotechnikai berendezés hibája miatt lángra kapott a díszlet a bukaresti Colektiv klubban. Az esetet követő romániai felháborodás és tüntetések következtében az akkori kormány minden egyes tagja, így Tudose is lemondott.

Ezt követően ismét a képviselőház gazdaságpolitikai, reformügyi és privatizációs bizottságának elnöki tisztét töltötte be, 2017 februárjában viszont az akkor megalakuló Grindeanu-kabinetben ismét megkapta a gazdasági tárcát. Alig fél évvel később viszont a koalíciót alkotó balliberálisok arra hivatkozva, hogy elégedetlenek a kormányprogram végrehajtásával, bizalmatlansági indítványt nyújtottak be saját kabinetjük ellen és a bukaresti honatyák meg is szavazták ezt.

Klaus Johannis államfő pedig a többségben lévő balliberális koalíció javaslatára Mihai Tudosénak adott megbízást az új kormány megalakítására, akit június 29-én be is iktattak hivatalába. Az akkori elemzők szerint a Tudose-kabinetre egyfajta átmeneti szerep hárul majd. Kormányának egyes tagjai ráadásul komoly vitákat generáltak a román belpolitikai életben is.

Sokakban fogalmazódtak meg kételyek arról, vajon miként irányítja majd a gazdasági minisztériumot a filológus végzettségű Mihai Fifor, akinek a közlekedési tárca élére való kinevezését Klaus Johannis államfő két évvel ezelőtt éppen a vélelmezett hozzá nem értése miatt vétózta meg.

Kulturális körökben megrökönyödést váltott ki, hogy az a Lucian Romascanu szenátor került a kulturális minisztérium élére, aki korábban az ország legnagyobb bulvárlapjait menedzselte, továbbá a török tulajdonban lévő Kanal D tévécsatorna igazgatója volt. De nem fogadta osztatlan egyetértés azt sem, hogy a tanügyi reform nagy ellenzőjeként közismert Liviu Pop szakszervezeti vezető lett az oktatási miniszter.

A leghangosabb kritikát azonban pont maga a kormányfő, Mihai Tudose kapta, akit külseje és beszédhibája amúgy is gúnyolódás céltáblájává tett a világhálón. Megítélésének nem tett jót az sem, hogy plágiumbotrányba keveredett a román hírszerzőszolgálat akadémiáján megvédett doktori dolgozata kapcsán, sőt, az ügy hatására vissza is adta doktori címét.

Sokak szerint Tudose elsősorban annak köszönheti politikai karrierjét, hogy ezer szállal kötődik a belföldi titkosszolgálathoz, amelynek akadémiáján lektori tisztséget is betölt. Mindenesetre érdekes, hogy azt követően sem kényszerült lemondásra, hogy a plágiumbotrány okán nem felel meg az államfő által támasztott feddhetetlenségi feltételeknek.

Mások viszont úgy vélik, Tudose személyiségéből, botrányaiból leginkább a jelenlegi államfő profitálhat a legtöbbet, hiszen a második mandátumára hajtó jobbközép politikus Johannis arra számít, hogy az önmagukat lejárató balliberálisok valószínűsíthető népszerűségvesztése nyomán gond nélkül megnyeri a 2019-es államfőválasztást.

