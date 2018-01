Gyurcsány a Fidesz szekerét tolja?

Galló Béla politológus szerint az ellenzéki pártok annyira lemaradtak a sikeres választás felé tartó úton, hogy egy-egy újabb miniszterelnök-jelölt felbukkanása a baloldalon „nem oszt, nem szoroz”. Mint mondja, a kormánypártnak elég lenne hátradőlnie az elkövetkező időszakban, Gyurcsány Ferenc elvégzi helyettük a Fidesz-szavazók mozgósítását.

2018. január 15. 13:58

Bár gratulált pártjának, az Együttnek és Szigetvári Viktornak a miniszterelnök-jelöltségéért, de sok esélyt nem adott a miniszterelnökségére Galló Béla politológus a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Kijelentette, ez csupán egy szimbolikus jelölés, feltehetően az Együtt sem gondolja komolyan, hogy bele tudnának szólni a tényleges hatalmi viszonyok alakulásába. Nem csupán ebből a jelölésből, hanem más jelekből is látni – tette hozzá.

Nem oszt, nem szoroz



A szakember szerint nincs jelentősége az ellenzéki oldalon egy-egy újabb miniszerelnök-jelöltnek. A sikeres választás felé tartó úton már annyira hátul vannak ezek a pártok, hogy egy újabb jelölt „nem oszt, nem szoroz” – mondta.

Megjegyezte, hogy két és fél hónappal a választások előtt egyre frusztráltabbak az ellenzéki pártok, mivel sok politikus számára ez a dátum a politikai pályafutásának a végét is jelentheti, ha nem jutnak be a parlamentbe – magyarázta.

Gyurcsány passzióból politizál

Galló Béla szerint a legkevésbé frusztrált párt a baloldalon a DK, a párt azt a be nem vallott, de igazából követett célját akarja elérni, hogy az eddiginél jobb eredménnyel jusson be a parlamentbe. Emlékeztetett, hogy eddig nem is voltak jelen, így frakciót sem tudtak alakítani. A politológus szerint ez most megvalósulni látszik. „A választók tudata nem teljesen tiszta lap, sok mindent rá lehet írni, de akármit nem. Ilyen hektikus ábrákat, mint amilyenek most látszanak az ellenzéki politizálásban, valószínűleg nem, mivel megzavarja őket” – állította Galló Béla.

Megjegyezte, hogy az MSZP a DK-val úgy viselkedik, mint egy „rossz gazda, aki a rókát arra akarja rávenni, hogy viselkedjen illedelmesen a tyúkólban”. Gyurcsány ugyanis csak az MSZP-től elcsábítva bővíthetné szavazóbázisát, ezért nem véletlen, hogy a pártlistán is teljesen el akar különülni a szocialistáktól, hogy ezt tudja demonstrálni. Galló Béla szerint Gyurcsány Ferenc egy „passzió-politikus”, aki csupán passzióból politizál, különben semmilyen értelemben nincs rákényszerítve.

A Fidesznek csak hátra kell dőlnie

A műsorban úgy fogalmazott, az elmúlt négy év legnagyobb vesztese az MSZP. Megkopott mind a vezetése, mind az intellektuális háttere, mind pedig a szavazóbázisa. Rendkívül nehéz lesz a szakértő szerint úgy összeszedniük magukat, hogy elhitessék a szavazókkal, hogy a baloldal esélyes képviselői továbbra is. Sok más jelölt lesz erre a szerepre – mondta.

Az LMP szintén teljesen elzárkózik attól, hogy április 8-a után fel tudja magát mutatni, mint potenciális baloldali alternatívát. Az ellenzéki kis pártoknak pedig politikai értelemben élet-halál kérdés lesz április eleje. „A kormánypártoknak az lenne a legjobb, ha hátradőlnének, és nem csinálnának semmit” – mondta a politológus, hiszen az ellenzéki térfél önmagáért beszél. Gyurcsány Ferenc ugyanis akár tudtán kívül is megteszi a Fidesznek azt a szívességet, hogy mozgósítja a Fidesz-tábort, valamint a határon túli relációban is mozgósító erővel bír. Nyilvánvaló, hogy a szavazati jog kapcsán felmerült DK-s álláspont nem fogja arra ösztönözni a határon túli magyarságot, hogy „arra a térfélre szavazzon, ahol Gyurcsány is motorozik”.

Kossuth Rádió 180 perc