Kitűzték az idei csíksomlyói búcsú időpontját

Május 19-én lesz az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú, a nemzet legnagyobb zarándoklata. A programot most véglegesítették a székelyföldi ferences kegyhelyen, és azt is nyilvánosságra hozták, hogy ki lesz az ünnepi nagymise szónoka. A szervezők azt szeretnék, hogy az idei búcsú legyen a fiatalok, az ifjúság ünnepe is – derült ki az M1 délelőtti műsorából.

2018. január 15. 15:57