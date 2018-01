A vesztesek koalíciója készülődik Németországban

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője elmondta, egészen biztosan nem nagy nagykoalícióról van szó a németeknél, a szavazatok kevesebb, mint 52 százalékát kapták meg ugyanis a részt vevő pártok.

2018. január 15. 17:10

Hozzátette, a pártvezetők is vesztesnek számítanak, hiszen már kész ténynek vehető, hogy Angela Merkelnek ez az utolsó ciklusa. Az elkövetkező napokban, hónapokban minden arról fog szólni, hogy mi lesz Merkel után – jegyezte meg. Martin Schulz is csupán a véletlennek köszönheti, hogy decemberben két évre újraválasztották, ám bármikor megbukhat. Ezen kívül a bajor CSU elnöke, Horst Seehofer is távozóban van – jegyezte meg. Az SPD azon gondolkodik, hogy a legnagyobb ellenzéki párt szerepét elengedje-e vagy sem, hiszen belépve a nagykoalícióba erről lemondana és az AfD venné át a helyét.

Ennél sokkal súlyosabb problémának nevezte a szakértő, hogy a német Szociáldemokrata Párt vezetője, Martin Schulz maradék hitelességét is elvesztette. A választások után bejelentette, nem lesz nagykoalíció, biztosan nem lép be a kormányba. 120 nap elteltével azonban megállapodott, mint pártvezető Angela Merkellel a nagykoalícióról.

Két szintje van a párton belüli döntéshozatalnak: az első a hétvégi kongresszus. Ha itt megszavazzák a nagykoalíciót, akkor valószínűleg a párttagság is áldását adja majd rá. Mráz Ágoston Sámuel azonban felhívta arra is a figyelmet, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a kongresszus rábólint a nagykoalícióra. Hiszen a szociáldemokrata párton belül nem ápolnak szép emlékeket a Angela Merkellel való együtt kormányzásról, mind a két ciklusból vesztesként kerültek ki.

Kossuth Rádió 180 perc