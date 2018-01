Magyarországot a kiszámíthatóság jellemzi

Magyarország nemzetközi tevékenységének fő irányaiban a választások eredményétől függetlenül folyamatosság és kiszámíthatóság várható - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a diplomáciai testület képviselőinek újévi fogadásán hétfőn, Budapesten.

2018. január 15. 21:39

Az államfő hat területet ajánlott a diplomaták figyelmébe, ahol, mint leszögezte, nem lesz változás a választások után, bármi lesz is a polgárok döntése.



Első helyen említette, hogy minden párt úgy gondolja, "mi, magyarok az Európai Unió polgárai vagyunk, és azok is maradunk".



Lehetnek esetenként éles polémiák a brüsszeli intézményekkel, láthatják másképpen Európa jövőjét, vitatkozhatnak a fejlesztési források mértékéről, felhasználásának módjáról, vagy épp a kötelező kvótákról. A lényeg, hogy vitáikat nem az unió ellen, hanem érte, annak eredményesebb működéséért folytatják - mutatott rá Áder János.



Hozzátette: a nemzetközi stabilitás szempontjából a jövőben is kiemelten fontosnak tartják az észak-atlanti együttműködést, a NATO szerepét. Magyarország a szövetségből adódó valamennyi kötelezettségét teljesíti, és az idei évben egy olyan haderőfejlesztést indít el, amely a NATO-val szemben fennálló régi adósság törlesztését is lehetővé teszi - fejtette ki a köztársasági elnök.



Áder János harmadikként említette, hogy "számunkra magától értetődő", de az alkotmányban is rögzített, hogy Magyarország mindenkori kormánya felelősséget visel azokért a honfitársakért is, akik határainkon kívül élnek, s akiknek ősei a legtöbb esetben nem saját akaratukból lettek más országok polgáraivá.



Magyarország változatlanul arra törekszik - folytatta-, hogy minél szorosabb együttműködést építsen ki a szűkebb térség országaival, mert ennek révén hatékonyabban képviselheti - a hasonló történelmi fejlődés miatt oly sok esetben közös - értékeket és érdekeket.



Kitért arra is, hogy Magyarország minden politikai szereplője elkötelezett abban, hogy folytassák és erősítsék hozzájárulásukat a terrorizmus, a szélsőségek, a pusztítás megszállottjai elleni fellépéshez.



Áder János kiemelte még: mindannyian egyetértenek abban, hogy felelősséggel tartoznak a következő generációkért."A jövőben is becsülettel kivesszük majd részünket abból a munkából, amelyet a fenntarthatóság érdekében együttes erővel kell elvégeznünk" - fogalmazott, és kijelentette: vizeink, földjeink, természeti értékeink megóvása, gyermekeink, unokáink életesélyének biztosítása a jövőben sem lehet politikai alkudozás tárgya.



A köztársasági elnök azt mondta: bár a választási kampány mindig - és nemcsak Magyarországon - felfokozott érzelmekkel jár, ő minden fórumon arra kéri és biztatja a közszereplőket, hogy kellő tisztelettel forduljanak egymás felé és ne vitassák el annak lehetőségét, hogy a vetélytársnak is lehet igaza, őt is vezetheti tisztességes szándék. Emlékeztetett arra, hogy korábban is arra kérte a pártokat, hogy érveket érvekkel, és ne indulatokat indulatokkal mérjenek össze.

MTI