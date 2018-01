gondola.hu

„Az Egyház ne politizáljon...”

Miről is szól a vásárhelyi plébános és az ellenzéki képviselőjelölt harca? Az Egyház mibenlétéről.

2018. január 17. 10:17

Mit csinált pontosan a vásárhelyi plébános, amiért az ellenzéki média (most már nyugodtan mondhatjuk: a régi-új baloldal) szimbolikusan megkövezte őt? Elkövette azt a gyalázatos gaztettet, hogy kiállt az Egyház érdekeiért. Mert milyen dolog az, hogy az Egyháznak is vannak érdekei? Például nem igazán szereti, ha a papjait, szerzeteseit és világi híveit kínozzák, bebörtönzik vagy meggyilkolják. De (Isten bocsá!) még azt se nagyon, ha az intézményeit (templomokat, kórházakat, iskolákat, rendházakat) elveszik, és más erőszakos kísérleteket tesznek a keresztény hit, erkölcs és kultúra eltörlésére. Persze, a rendszerváltás óta évenként (de legalábbis minden választás előtt) „radikálisan megújult” baloldal már nem csinál ilyesmit. Az ő egyházpolitikájuk már jóval kifinomultabb: pusztán lélegeztetőgépen tartják az egyházi intézményeket, visszatartják a vatikáni szerződésben rögzített kárpótlást, a szovjet elvtársak helyett most amerikai nagybácsik adományai, egyetemi hálózatok és nagy tekitélyű kultúrharcosok révén folytatják a kereszténység elleni ideológiai hadjáratukat. (Ettől persze még vannak olyan baloldali érzelmű keresztények, sőt keresztény politikai mozgalmak, amelyek egyháztörténeti megítélése egyértelműen pozitív, de globálisan nézve a politikai baloldal aligha nevezhető az Egyház nagy barátjának és támogatójának).

Szóval mit is tett ez a renitens, az ellenzéki (baloldali) média által ezerszer is kiátkozott plébános Vásárhelyen? Nem átallotta elmondani, hogy ebben a nagy diktatúrában az Egyház szabadon végezheti szociális, oktatási, egészségügyi, lelki-hitéleti tevékenységét, sőt még jelentős állami támogatást is kap ehhez. Skandallum! De még akkor sem sújtotta agyon a ménkű, amikor volt képe megemlíteni, hogy a keresztény tanításnak vannak bizonyos erkölcsi követelményei, például az a bizonyos nyolcadik parancs: „Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy!” Arról nem beszélt (pedig joggal tehette volna), hogy a képmutatás szintén nem tartozik a legfőbb keresztény erények közé...



Egyébiránt a katolikus egyház egyházi törvénykönyvének két passzusa van, amely a papság és a politika kapcsolatáról szól: 287. kánon, 2. §: Politikai pártokban vagy szakszervezetek vezetésében tevékeny részvételt ne vállaljanak, hacsak az illetékes hatóság megítélése szerint az egyház jogainak védelme vagy a közjó szolgálata ezt meg nem kívánja. (Ordináriusi engedéllyel tehát még ezt is lehet.)

285. kánon, 3. §: Tilos a klerikusoknak olyan közhivatalt vállalniuk, amely a világi hatalom gyakorlásában való részvétellel jár.

Magyarország Alaptörvénye szerint pedig: „Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.” (VIII. cikk, 1.) Így tehát bármely egyházhoz tartozó állampolgárnak is - legyenek akár világi hívők, akár klerikusok. Bár az kétségtelen, hogy szerencsésebb az ilyesmit a mise liturgikus keretein kívül intézni - a jelen esetben például egy önkéntes plébániai gyűlés összeshívása szerintem megfelelőbb lett volna a gyülekezetben jelentkező zavar és megosztottság tisztázására.



Mindezek okán a magam részéről nem fogok csatlakozni Márki-Zayék álságos imakampányához (értsd: politikai kampányához) a vásárhelyi plébános jobb belátásra térítéséért. Mint ahogyan nem csatlakoztam korábban az egyház „tisztaságáért” és „egységéért” indított imakampányához sem, mivel egyrészt tudva levő, hogy a történelmi Egyház mindig is bűnös emberekből állt (ami alól én magam sem vagyok kivétel), másrészt végképp nem imádkoznék az egységért, ha én magam bontottam azt meg kevély fellépésemmel (mibe telt volna például megkérdezni, előzetesen egyeztetni, hogy maga a közösség milyen képviselőt is akar?). Ha valamiért mégis imádkoznék (feltéve, hogy egyáltalán illdomos ezt a szent kifejezést használni ebben a meglehetősen profán történetben), az a tisztánlátás, a megkülönböztetés képessége, a jó értelemben vett alázatosság és a politika által okozott sebek begyógyítása lenne.

Hojdák Gergely

gondola.hu