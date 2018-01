Fiatalkorúakat is felhasznál az ellenzék

Diáktüntetés: az oktatási jogok biztosa a szülők felelősségére figyelmeztet.

2018. január 18. 10:57

A pártsemlegesnek hirdetett diáktüntetésre többezres tömeget várnak a szervezők, akik arra szólították fel a középiskolásokat, hogy holnap délelőtt ne menjenek iskolába, sőt délután a Parlamentnél gyülekezzenek, karöltve azokkal, akik a jelenlegi rendszerrel elégedetlenek.

A diákokon kívül több szélsőséges radikális csoport, valamint ellenzéki pártszimpatizánsok jelezték, hogy „ott a helyük”. A közoktatási reformért meghirdetett rendezvény támogatói közül többen kormányváltásra készülnek, erről pedig nyíltan írnak bejegyzéseket a közösségi médiában.

Fotó: Kurucz Árpád Ismét utcára viszik a tanulókat

A Soros György által pénzelt civil szervezetek évek óta próbálkoznak nyomást gyakorolni a kormányra az oktatásügyön keresztül, viszont eddig nem a középiskolás korosztályt buzdították a tüntetéseken való részvételre. Emlékezetes, hogy alig egy évvel ezelőtt a Pukli István által irányított Rendkívüli Országos Diákfórumról szóltak a hírek, ahol a Független Diákparlament tagjai – mintegy százötvenen – gondolták úgy, hogy változást akarnak.

Ott, akkor eldöntötték: amíg ez nem történik meg és a kormány nem tárgyal velük, a többi „megoldást kereső civil társszervezettel” – mint a Civil Közoktatási Platform – ők is nyomást gyakorolnak, majd közös tüntetést akartak szervezni a tanárokkal. A Független Diákparlamentről érdemes tudni, hogy az a Soros Györgyhöz és a 2014-es kampányban Bajnai Gordonhoz köthető szervezetekből nőtt ki, nem meglepő tehát, hogy szoros kapcsolatot tartanak a pedagógustüntetések szervezőivel is. Az önmagát függetlennek nevező diákparlament egyik alapítója a Fidesz-székház elfoglalásánál is ott volt.

A diáktüntetések aktivistái eddig elutasították a szakmai egyeztetéseket, és csupán a rendzavarásokban, a minél nagyobb kormányellenes megmozdulások szervezésében voltak érdekeltek. A legnagyobb, 2013–2014-es eseményeket a Krétakör, a HaHa diákmozgalom és az akkor még Bajnai Gordon nevével fémjelzett Együtt 2014 nevű párt irányította, amelyet a Haza és Haladás Alapítványon keresztül pénzelt a magyar származású milliárdos.

A Krétakör Alapítványt (amely a Nyílt Társadalom Intézeten keresztül szintén több tíz milliónyi Soros-forráshoz jutott) pedig Gulyás Márton vezeti, aki tavaly polgári engedetlenségre szólította fel a magyarokat.

A diákokat felhasználó megmozdulás kapcsán sem spontán, alulról szerveződő tüntetésről van szó. A támogató szervezetek közül az Amnesty International például már másfél éve komoly háttérmunkával készíti elő a terepet a megfelelő nyomásgyakorlásra.

A szervezet büszkén hirdeti, hogy 2016–2017-ben közel háromezer gyereknek tartottak felkészítő programot általános és középiskolákban, ahol a migránsok elfogadásán túl „ellenségórákat” is tartottak. Nem meglepő, hogy ezeket a programokat a CEU-n kiképzett aktivisták tartották.

A speciális tréningeket – mint megjegyezték – „bátor” tanárok és intézményvezetők segítségével tudták becsempészni az iskolákba. Arról, hogy ezt a szülők mennyire támogatták – egyáltalán tudtak-e róla –, nem tesznek említést. Pedig a szülők felelősek gyermekeikért, sőt tetteikért is. Őket vonják eljárás alá akkor is, ha nem tudnak például arról, hogy gyermekük iskola helyett a jogai­ért tüntet, és ott történik vele valami baj, esetleg ő követ el szabálysértést.

Az iskola tehát nem felel a gyermekért, ha például ellóg az óráról és ekkor éri baleset vagy okoz kárt magában, másokban. – A tanköteles gyermek tetteiért a szülőt terheli felelősség – hangsúlyozta a Magyar Időknak Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, aki arról is beszélt, hogy hozzá eddig nem érkezett panasz a mai tüntetéssel kapcsolatban.

Az ombudsman egyébként is csak abban az esetben járhat el, ha az iskolában a pedagógus szólítja fel a diákokat a sztrájkra. Aáry-Tamás Lajos szerint a szülőknek érdemes otthon beszélgetni csemetéjükkel arról is, hogy nemcsak jogaik, hanem kötelességeik is vannak.

magyaridok.hu