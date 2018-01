Gulyás: Soros kitiltható

A Fidesz frakcióvezetője szerint ha Soros György nem tudja igazolni magyar állampolgárságát, akkor kitiltható Magyarországról. Gulyás Gergely csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva azt is kijelentette: Magyarország egyetlen bevándorlót sem fogadott be az elmúlt időszakban.

2018. január 18. 17:11

Gulyás Gergelyt az origo.hu azon felvetéséről kérdezték, hogy Soros György kitiltható lenne, mert úgy tudják, nincs magyar útlevele. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta: ahhoz, hogy valakit ne lehessen Magyarország területéről kitiltani, a magyar állampolgárság igazolására van szükség. Kifejtette: a magyar állampolgársági törvény a vérségi elv alapján áll, tehát az is magyar állampolgár az absztrakció szintjén, aki ezelőtt egy évszázaddal kiment Amerikába, és az ő gyermekei, unokái és dédunokái is magyar állampolgárok, de erre igazolás nélkül nem lehet hivatkozni.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője (MTI Fotó: Máthé Zoltán)

Arra a kérdésre, hogy ha Soros Györgynek nincs magyar útlevele és személyigazolványa sem, akkor kitiltható-e, úgy válaszolt: ha a feltételezés igaz, és az üzletember nem tudja állampolgárságát igazolni, akkor kitiltható. Arra a felvetésre, hogy Magyarország a hírek szerint az elmúlt időszakban bevándorlókat fogadott be, Gulyás Gergely kijelentette: Magyarország egyetlen egy bevándorlót sem fogadott be, csak a genfi egyezmény alapján oltalmazotti státuszt élvező és menekült személyeket. Hozzátette: az így érkezett emberek 10 százaléka, mintegy 490 ember van jelenleg Magyarországon.

2,3 millió nem a bevándorlóország ellen

Gulyás Gergely közölte: a Fidesz támogatja a kormány „Stop Soros” törvénycsomag-tervezetét, amelynek részleteiről a Fidesz február közepén, Visegrádon tartandó frakcióülése is állást foglal majd. A politikus a törvénytervezetet indokolva hangsúlyozta: a nemzeti konzultáción több mint 2,3 millió ember mondott nemet arra, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon, és ez a támogatás több mint kétszerese a legnagyobb ellenzéki párt által az előző parlamenti választáson kapott szavazatoknak.

Soros György magyar származású amerikai üzletember, a New York-i Soros Fund Management befektetési társaság elnöke (MTI Fotó: Soós Lajos)

Kérdésre válaszolva a frakcióvezető közölte: az Országgyűlés februári ülésén tárgyalni fognak a törvénycsomagról, és bár nincs elvi akadálya annak, hogy ezt a parlament akár el is fogadja, kérdéses, hogy van-e ennek értelme. Ha ugyanis a Fidesz politikai ellenfelei kerülnek hatalomra a választásokon, akkor hatályon kívül helyezik a törvényt, ha pedig a Fidesz, akkor a választások után is el tudják fogadni. Azt mondta: a törvényjavaslat lényege, hogy az illegális migrációt, a törvénytelen határátlépést támogató, külföldi forrásokból működő szervezetnek regisztráltatniuk kell magukat, tevékenységükről be kell számolniuk, külföldi juttatásaik után bevándorlásfinanszírozási illetéket kell fizetniük, az ebből származó bevételeket pedig a kormány kizárólag határvédelemre fordíthatja.

Létrejön az idegenrendészeti távoltartás intézménye

Emellett – folytatta – a tervezet létrehozza az idegenrendészeti távoltartás intézményét, amely hasonlít a kitiltáshoz, de nem büntetőjogi szankció, és fő szabály szerint a határsáv 8 kilométeres körzetében alkalmazható, de harmadik országbeli, nem magyar állampolgárral szemben az ország egész területére is kiterjeszthető. Hangsúlyozta: erre kizárólag a bevándorlás okozta válsághelyzet időszakában van lehetőség, és hathavonta jogorvoslati lehetőséggel lehet élni ellene. Ez az intézmény segít, hogy távol lehessen tartani a határsávtól, illetve adott esetben Magyarország egész területéről azokat, akik az illegális bevándorlás támogatásával a magyar nemzetbiztonságra, és magyar polgárok biztonságára komoly veszélyt jelentenek – jelentette ki.

Bevándorlópárti tüntetők mennek a Londonban rendezett szolidaritási felvonulásukon 2015. szeptember 12-én – képünk illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)

Megjegyezte: az uniós szabályozásban ennél „sokkal durvább gyakorlat” is létezik, például Angliában, ahol a „deportation nevű eljárás” lehetővé teszi, az állampolgárságtól való megfosztást – amit a magyar alkotmány megtilt – és az ország területéről való eltávolítást, belügyminiszteri döntéssel. Kiemelte: a kormánynak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az elmúlt években kialakult bevándorlási válság lezárulhasson. Eddig kizárólag a nemzeti intézkedések voltak sikeresek, mert a Brüsszel a bevándorlást támogatta, az Európai Unió nem szankcionálta az illegális határátlépést, hanem a jogsértőkkel szemben követelt szolidaritást – fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy a TASZ szerint jogellenes és alkotmányellenes lehet a külföldi forrásokra kivetett illeték, a frakcióvezető azt mondta: meghallgatják az érvelésüket, de nem látnak ilyen aggályt. Egy illegális tevékenység finanszírozásáról van ugyanis szó, így az ilyen jellegű illeték kiszabása nem ellentétes az alkotmánnyal. Szintén kérdésre megerősítette: a törvénycsomag csak az illegális migrációt támogató szervezetekre vonatkozik, azokra nem, amelyek a tranzitzónához való eljutást és a menekültkérelem jogszerű beadását támogatják, így a Vöröskeresztre sem vonatkozhat a szabályozás. Gulyás Gergely egy esetleges miniszterelnök-jelölti vitáról szóló kérésre válaszolva arról is beszélt, nem látszik, hogy lenne a kihívó, így ebben a pillanatban nem látja értelmét egy ilyen vitának.

