Jobbnak tartják Tarlóst, mint Demszkyt

A fővárosiak többsége nemcsak Tarlós István munkájával, de Budapest elmúlt hét évi fejlődésével és működésével is elégedett – derül ki a Nézőpont Intézet szerkesztőségünkhöz tegnap eljuttatott közvélemény-kutatásából. A felmérés szerint a budapestiek Tarlós Istvánt lényegesen jobb városvezetőnek tartják, mint Demszky Gábort. Egy most vasárnapi főpolgármester-választás esetén pedig Tarlós Karácsony Gergelyt és Horváth Csabát is nagy fölénnyel győzné le.

2018. január 19. 10:27