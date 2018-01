Hazai gyártású buszok a metrópótláshoz

Nemzetgazdasági érdeknek nevezte a magyarországi autóbuszgyártás fellendülését, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára pénteken Budapesten.

2018. január 19. 17:38

Lepsényi István: nemzetgazdasági érdek az autóbuszgyártás fellendülése

Lepsényi István emlékeztetett arra, hogy a kormány iparfejlesztési programjának fontos területe a 2016-ban elfogadott Nemzeti Autóbuszgyártás Cselekvési Program.

Szavai szerint a program egyszerre két nagyon fontos célt szolgál: a helyi és helyközi közúti tömegközlekedés elöregedett járműparkjának – döntő részben hazai gyártású buszokkal történő – megújítása mellett ugyanis hozzájárul a gazdaság növekedéséhez és a munkahelyteremtéshez is.

Az eseményen az IKARUS Egyedi Kft. kettő, magyarországi gyártású buszt adott át a BKV Zrt.-nek, amelyek metrópótló buszként fognak üzemelni.

Az NGM államtitkára kiemelte: a BKV-nak a metrópótlás megoldásához már idén tavaszra 30 darab csuklós autóbuszra van szüksége, mert így biztosítható a közösségi közlekedés zavartalan ellátása, ezért a BKV Zrt. és az Ikarus Egyedi Kft. megállapodott ezeknek az autóbuszoknak a gyártásáról. Ennek eredményeként a 30 darab autóbusz március végére a BKV Zrt. rendelkezésére áll majd – emelte ki Lepsényi István.

Jelezte: a BKV Zrt. elkötelezett a hazai buszgyártás iránt, ezt mutatja, hogy a vállalat az elmúlt években már vásárolt 46 hazai gyártású dízel autóbuszt és 20 hazai gyártású kompozit elektromos autóbuszt.

Az államtitkár jelezte: a közösségi közlekedésben használt buszállomány átlagéletkora 14 év, de nem ritka az olyan busz – az országban forgalomban lévő mintegy 8000 buszból hozzávetőleg 1000 jármű -, amely 20 évnél is többet futott már, emiatt a kormány azt szeretné elérni, hogy 2020-ra a buszok átlagéletkora 10 évre csökkenjen.

A kormány azt tűzte ki célul, hogy három éven belül évente 1000-1200 új autóbuszt gyártsanak Magyarországon, amellyel párhuzamosan több mint ezer új munkahely jöhet létre – mutatott rá Lepsényi István. A kormány a program kidolgozása során azt állapította meg, hogy az itthoni buszgyártó kapacitások képesek mind minőségben, mind mennyiségben kielégíteni a hazai városi és helyközi közlekedési vállalatok igényeit.

Elmondta: az iparfejlesztési program, ezen belül a Nemzeti autóbuszgyártás cselekvési program keretében számos eszközzel támogatta a kormány a hazai gyártók fejlődését, ennek eredményeként 2016-ban és 2017-ben a hazai gyártók által gyártott autóbuszok száma a 2015-ös 155 darabról 406-ra növekedett.

Az NGM államtitkára kiemelte: ennek köszönhetően olyan programok megvalósításához, mint például a kormány népegészségügyi stratégiája, már hazai gyártású járműveket tudtak igénybe venni szűrőbuszok kialakításához.

Az államtitkár arról is szólt, hogy Magyarország szinte minden makrogazdasági mutatója, a növekedés számaitól a foglalkoztatás alakulásán át, már tartósan rekordot dönt, így 2017 első három negyedévében 3,8 százalékkal nőtt a magyar gazdaság, és a következő években is hasonlóan magas, 4 százalék körüli bővülést vár a kormány.

Lepsényi István jelezte: 2017 első tíz hónapjában 5,4 százalékkal erősödött az ipari termelés Magyarországon, ami azt jelenti, hogy 2010 januárja óta 37 százalékkal erősödött az ágazat. A járműgyártás 2010-hez képest közel megkétszerezte termelését – mutatott rá az államtitkár.

Lepsényi István rámutatott: a nemzeti autóbuszgyártás megerősítését szolgáló program megteremti a hazai buszgyártás megújításának feltételeit, egyúttal hozzájárul a hazai gyártók és beszállítók versenyképességének növekedéséhez, és a hazai gyártású buszok forgalomba állítása egyben referenciát is jelent a gyártók számára, ez pedig jó alapot teremthet ahhoz, hogy buszgyártó vállalataink kilépjenek a külpiacra is.

Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes elmondta: a számok azt mutatják, napjainkban sokkal többen használják a tömegközlekedést Budapesten, mint néhány évvel ezelőtt, és az elégedettségi mutatók is alapvetően javulnak.

Szeneczey Balázs jelezte: a fővárosi mintegy 1300 darabos buszparknak már több mint 50 százalékát lecserélték, és 2019-re lebonyolítják a buszok több mint 70 százalékának cseréjét, így akkorra a a fővárosban nagy többségben vadonatúj, vagy alig használt buszok járnak majd.

Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a BKV több mint 1000 buszt, több mint 600 villamost, majdnem 140 trolibuszt üzemeltet, és metrókocsiból is több mint 400 darab van, egy nap 79 ezer munkaórát töltenek el a BKV munkatársai annak érdekében, hogy a főváros tömegközlekedése működjön. Hozzátette: 20 magyar gyártású elektromos autóbuszt is működtetnek, emellett majdnem 100 magyar gyártású buszt üzemeltetnek, és tavaly vettek 70 Mercedes buszt is.

Mint mondta: az IKARUS Egyedi Kft.-vel kötött megállapodás alapján a mostani járművek mellé a további 28 buszt idén tavasszal kapja meg a BKV.

