Nem lehet szájkosarat tenni a papokra

2018. január 20. 23:15

Megszokták már, hogy – különösen a választások közeledtével – sokan elhallgattatnák az egyházat – mondta a Magyar időknak Kiss-Rigó ­László szeged–csanádi püspök. Szerinte a katolikus papságnak joga, megannyi hívő szerint pedig egyenesen kötelessége állást foglalni közéleti kérdésekben. Az pedig természetes, hogy a keresztény világnézetet elfogadó személyeket és szervezeteket támogatják.

Rossz kort, a rendszerváltást megelőző csaknem fél évszázadot idézik meg azok, akik elvitatják a papság jogát ahhoz, hogy közéleti kérdésekben megnyilatkozzék, véli Kiss-Rigó László szeged–csanádi püspök, aki nem tartja meglepőnek a hódmezővásárhelyi Németh László plébános-esperest és a katolikus egyházat ért újabb támadásokat. Mint lapunknak elmondta: volt idejük hozzászokni, hogy – különösen választások közeledtével – ki tudatlanságból, ki merő rosszindulatból előveszi ezt a témát. A XX. század diktatúráinak bukása után viszont már nem lehet szájkosarat rakni senkire.

Kiss-Rigó László, Lázár János és Németh László egy katolikus iskola átadóján 2016-ban Fotó: MTI

A püspök kiemelte: a kritikusok állításaival ellentétben az egyház nem folytat pártpolitikát, ugyanakkor magától értetődően támogat mindenkit, legyen az magánszemély, politikus vagy társadalmi szervezet, aki, illetve ami a keresztény értékek mentén fejti ki tevékenységét. Ilyen érték például a magzati élet és a családok vagy a házasság szentségének védelme.

– Engedtessék meg nekünk, hogy azokat támogassuk, akik a keresztény világnézetet vallják magukénak, és ne azokat, akik elhallgattatni, ellehetetleníteni akarnak bennünket! – fogalmazott Kiss-Rigó ­László. A püspök megjegyezte: a rendszerváltást követő első években még több ilyen párt volt Magyarországon, mára azonban csak kettő maradt, amely szoros szövetségben indul a választásokon.

Ez azonban nem azt jelenti – utasította vissza a balliberális sajtóban megjelent vádakat –, hogy az egyház kizárna tagjai közül bárkit, aki nem a Fidesz–KDNP jelöltjeire szavaz. Nem a szavazófülkékben dől el, ki a jó katolikus.

Újra és újra szóbeszéd tárgyává teszik egyesek, hogy az egyházakat „megvette” a kormány. A szeged–csanádi püspök szerint ez is egyértelműen tudatos hazugság, hiszen a támogatásokat célhoz rendelten, jellemzően a köznevelésben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a szociális területen végzett munkára, szolgálatra kapják az államtól, nem a papok fizetését emelik belőle. Az egyházi intézmények pedig világnézeti és felekezeti hovatartozástól függetlenül a társadalom minden tagját szolgálják, aki ezt a keresztény értékrend szerint igényli; ilyenek pedig egyre többen vannak, bár ez a tény egyeseknek nem tetszik – húzta alá Kiss-Rigó László.

Arra a kérdésre, érkezett-e hozzá panasz, miután a vásárhelyi plébános a múlt vasárnapi szentmise után kiállt az időközi választáson a jelenlegi alpolgármester támogatása mellett, a püspök azt felelte: akadt jó néhány érdekes megkeresés, ezek közül legalább tucatnyi kérés, hogy az egyház még világosabban és határozottabban nyilvánuljon meg.

– Ugyanakkor a sajtóban is olvastam név nélkül nyilatkozó, fölháborodott hívekről, s mint az efféle hangulatkeltések után általában, most is kaptam egy-két levelet. Ezek szerzőire általában jellemző, hogy még a megfelelő megszólítást sem sikerül mindig eltalálniuk: a katolikus „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” helyett „Áldás, békesség!”-gel indítanak. Volt, aki azt írta, egyenesen a pápához fordul, ha nem helyezem el Németh Lászlót. Ezeket a panaszokat a súlyuknak megfelelően kezeljük – közölte a püspök.

– A papság feladata nem merülhet ki abban, hogy misézik, keresztel, esket, felolvas a Bibliából. Helyes és jó, ha a keresztény értékek szem előtt tartásával közéleti kérdésekben is állást foglal, hiszen az életünket a hit és a mindennapok történései egyszerre határozzák meg – közölte a Magyar Időkkel Scheiling Tamás, a Via et Vita Nagycsaládos Egyesület elnöke.

A keresztény civil szervezet vezetője hozzátette: tapasztalatai szerint az egyház kritikusainak zöme nem a templomjárók közül kerül ki, ugyanakkor minden bírálatukról megfeledkeznek, ha valamelyik pap vagy a pápa szavait felhasználhatják a kormány ellen. Valójában ők azok, akiknek az egyház csupán eszköz, pártpolitikai fegyver. Hozzátette: sokfélék a hívek, s ezen senki sem akar változtatni. – Egyetlen paptól sem hallottam még olyat, hogy az a jó katolikus, aki egyben „Fidesz-hívő” is – utalt a Hvg.hu-n megjelent képtelen állításra Scheiling Tamás.

