Én vagyok a szürrealizmus

29 éve hunyt el Salvador Dalí

„Egyszer majd kénytelenek lesznek miattam az életművemmel foglalkozni”- jelentette ki egyszer, és jóslata bevált.

2018. január 23. 14:37

Salvador Dali (teljes nevén: Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech) 1904. május 11-én született egy katalóniai városkában, Figueres-ban. Igazi különc, excentrikus, ellentmondásos figura, aki új korszakot nyitott és tetőzött be a modern művészetben, egy személyben.

Már gyermekkorában ügyesen rajzolt és szinte falta jegyző édesapjának könyveit. 1916-ban egy nyári szünet alatt ismerkedett meg az impresszionista festészettel, Ramon Pichot művei által. Ez az élmény annyira meghatározó volt számára, hogy ősszel beiratkozott szülővárosa művészeti akadémiájára. 1919-ben, 15 éves korában már ki is állították műveit, melyek főként a futurizmus jegyei hordozták, ekkoriban pedig már írással is foglalkozott.



Egy évvel később tanulmányait Madridban folytatta, de szabadszájúsága és lázadó szelleme miatt nem volt a tanárok kedvence, akiket Dali egyébként többször is nyíltan kritizált. Ebben az időben szippantotta magába a pezsgő madridi művészvilág, barátságot kötött a költő Federico García Lorcával és Luis Buñuel filmrendezővel. Viselkedése miatt először egy évre kizárták, majd véglegesen eltanácsolták az akadémiáról. Ez idő tájt utazott Párizsba, ahol első útja Pablo Picasso-hoz vezetett, itt csatlakozott a szürrealistákhoz, akik a hétköznapi, látható értelemnél mélyebb, tudatalatti valóságot kívánták kifejezni.

Persze a másoktól ellesett vonások, stílus és látásmód miatt, Dali nem lenne Dali. Az igazi „salvadordaliság” nem jöhetett volna létre a művész minden határt játszi könnyedséggel átugró fantáziavilága és több szempontból is traumatizáló gyermekkora nélkül. A korai évek fontosságával maga Dali is tisztában volt. Talán éppen ezért memoárjának megírását a születését megelőző két hónaptól kezdte. A magzati állapothoz rendkívül élénk színeket, pirosat, narancssárgát és bíbort és olyan jelzőket kapcsolt, mint csendes, szimmetrikus és ragacsos. A születést a „Paradicsomból való kiűzetés”-ként aposztrofálta képileg pedig két vakítóan fényes tojásként írta le. Későbbi alkotásaiban rengeteget merített ezekből az élményekből, színekből, elfolyó formákból.

Élete tragédiája az volt, hogy ő saját magát csupán egy hamisítványnak tekintette. A művésznek ugyanis volt egy bátyja, aki másfél éves korában meghalt. A gyermek halálát követően 9 hónappal és 10 nappal született meg a világhírű festő. A még mindig gyászoló szülők, az új gyermeknek bátyja nevét adták, az ő ruháit viselte, az ő játékaival játszott. Emiatt Dali egész életében úgy érezte ő amolyan másolat, pótlék, az örök második Salvador Dali. Talán erre való reakcióként „fejlesztette ki” nárcisztikus, exhibicionista személyiségét, hogy felnőttként megkaphassa a neki kijáró figyelmet.

1929 nyarán rátalált a szerelem, ami aztán egy egész életen át kitartott. Costa Brava egyik üdülőhelyén ismerkedett meg a költő, Paul Éluard feleségével, a nála 10 évvel idősebb Gala-val. Éluard végül egyedül tért vissza Párizsba, Gala pedig (kisebb megszakításokkal) örökre a festővel maradt. A pár 1934-ben összeházasodott és Gala, Dali legnagyobb múzsája és imádott bálványa lett. „Jobban szeretem az anyámnál, az apámnál, Picassónál és a pénznél” – mondta egyszer Dalí.



Gala 1982-ben, 88 évesen halt meg. Dalí 1989. január 23-án követte őt, 84 éves korában.

„Mindig adódik egy pillanat az emberek életében, amikor rájönnek, hogy imádnak engem."

hirado.hu