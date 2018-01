Orbán munkásőrsége

2018. január 23. 23:09

A Civil Összefogás Fórumnak csúfolt közpénznyelő nyugdíjas Orbán Fun Club valójában egykori kommunista újságírók, veterán munkásőrök és besúgó házmesterek gyülekezete. A feladata pedig ugyanaz, mint Kádár „karhatalmának” volt anno, mégpedig, hogy utcára vonulásának lebegtetésével folyamatosan fenyegesse az ellenzéket. No, meg persze, hogy a mi közös pénzeinket - amelyek jóllehet időközben elveszítik közpénz jellegüket - ellenzéket gyalázó plakátokra költse.

De hát mit is várhatnánk a szocializmusban is elismert, kitüntetett, mindig az aktuális elnyomó hatalomhoz dörgölőző „civilektől”? Mert persze ennek a posztszocialista Jurassic Parknak a vezetői feltehetően nagyon jól élnek abból, hogy Orbán fluffereiként támogatják a hatalmat. A legnagyobb cinizmus, hogy „békemenetnek” csúfolják ezt a „fenyegetést”. Lefordítom Fideszre: befogod a pofád, különben elnémítunk és akkor végre csend és béke lesz. Ez a béke, ugyanaz a béke, ami a „tartós béke” volt a kommunista indulóban. Azt is és ezt is az erőszak tartja össze. Béke lesz, de ahhoz kell egy kis piszkos munka. Akkor a munkások voltak a „békemenet”, most pedig a Fidesz fanatikusai.

A diktatúrák híveit mindig az a téves gondolat vezeti, hogy a mi erőszakunk az más, az az igazság miatt történik. Ez a zsarnokok utópiája. Orbán feltehetően szentül meg van arról győződve, hogy az ő nevével fémjelzett rezsim más mint a kádári. Éppen úgy, ahogyan Rákosi is megvolt győződve arról, hogy Szálasi zsarnok volt, de ő nem az, vagy ahogyan Kádár is hasonlóan gondolt Rákosira. (...)

B. Ferenc Attila: Fenyegetőzik Orbán munkásőrsége, a CÖF

