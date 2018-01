Amerikai gitárzene minden mennyiségben 6.

Ken Dunn az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező kanadai folk muzsikus.

2018. január 24. 10:21

Válogatás a Hemifran muzsikusainak új lemezeiből 6.

A Peter Holmstedt által vezetett svédországi központú Hemifran a folkzenei produkciók képviseletében zászlóshajónak számít a kontinensünkön. Tevékenységének köszönhetően számos tengerentúli (amerikai, kanadai, ausztrál stb.) előadót ismerhetünk meg. Folytatva a tavaly megkezdett hagyományt most újra a Hemifran kötelékébe tartozó muzsikusok lemezeiből válogatunk.

Ken Dunn & Gypsy Starfish: The Great Unknown

Ken Dunn az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező kanadai folk muzsikus. Az elmúlt három évtized alatt Dunn több száz koncert helyszínen megfordult a világban. Az élő fellépések számához képest a muzsikus nem méri ilyen bőkezűen a lemezeit. Bemutatkozó albuma 1994-ben jelent meg Winds Of Emotion címmel, amelyet két évvel később a Precious Life kövezett. 2000-ben került a zenei piacra a Time & Space, amelyet 12 évvel később egy koncert anyag, az Arms Of Reason követett. Ebben az évben született egy stúdió album is, a Lifestream. 2014-ben a kis- és a nagylemez közötti átmenetet képviselő EP-vel örvendeztette meg a rajongóit a kanadai muzsikus. Ez a korong a Sacred Water címet kapta. Most pedig megérkezett a friss kiadvány a The Great Unknown.

Ken Dunn nem „csak” muzsikus, hanem elkötelezett polgárjogi harcos és környezetvédő is. Ezért nem meglepő, hogy az új lemezen található dalok is ilyen indíttatásból születtek. Sok számnak már a címe is igen beszédes (pl. „Fukushima Nightmares”). Tekintettel arra, hogy a folkos, blues-os zenéhez fajsúlyos dalszövegek kapcsolódnak, érdemes nagyobb figyelmet szentelni a „lírának” is.

Közreműködnek : Ken Dunn (ének, harmonika, akusztikus és elektronikus gitár), Anna Green (ének), Tyler Beckett (fidula), Keira McArthur (cselló), Dean Drouillard (elektronikus gitár), Drew McIvor (billentyűsök), Randy Martin (basszusgitár), Mark Mariash (dobok és ütősök).

A lemezem található számok listája:

1. Mighty Shore

2. Forsaken by These Blues

3. Stay by my Side

4. Mermaid of Avila

5. Cross Of Lorraine

6. Fukushima Nightmares

7. Shifting Sand

8. My Beating Heart

9. Hard But True

10. The Great Unknown

Honlap: www.kendunnmusic.com

Tony McLoughlin-Marion Klein: Where is Jack

Mindig van abban valami izgalmas, amikor két különböző kultúrkörökből érkező muzsikusok állnak össze egy (vagy több) projekt erejéig. Ennek lehetünk fültanúi a „Where is Jack” című most megjelent album kapcsán is. Ugyanis két nagy tapasztalatú muzsikus, az ír gitáros, Tony McLoughlin és a német dobos Marion Klein közös produkciójáról van szó. A lemezen 11 felvételt találunk és ezek döntő többségét a két muzsikus közösen jegyzi szerzőként. Kivételt mindössze a „Bombmaker” és a „Red Light Love” képez. Az említett szerzeményeket McLoughlin más társakkal írta. Habár a produkció középpontjában McLoughlin és Klein áll, mégsem egy klasszikus duó albummal van dolgunk. Ugyanis a két főszereplő munkáját Coimin McLoughlin (basszusgitár), Roman Bunka (gitár) és a Ben Reel (háttér vokál) segítette.

A folkos, bluesos kicsit balladisztikus albumról ezek a számok számíthatnak a legnagyobb sikerre: „Eagle Eye”, „Where is Jack”, „Only You”, „Sacred Nights”, „Red Light Love.

A lemezem található számok listája:

1. Another Poor Rider

2. Eagle Eye

3. Where is Jack

4. I’m on my Way

5. Only You

6. Heart of Darkness

7. Bombmaker

8. People

9. Sacred Nights

10. Spanish Boots

11. Red Light Love

Honlap: www.tonymcloughlin.com és www.marlonklein.com

Czékus Mihály