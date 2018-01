Szakértő vagy bozótharcos?

Oroszország krími esete hogy jön Orbán vagy Kaczyński törekvéseihez?

2018. január 24. 10:45

Jó néhány napja töprengek azon, hogy válaszolni kéne. Pedig a világot elöntő hamis hírek dömpingjére ki bírná megtenni a helyreigazító megjegyzéseket? A különféle alternatív és ál-alternatív portálok ontják rólunk is a híreket-álhíreket. Mégis megdöbbent, ha a térségünkkel ismerős szakember is beáll a torzított fogalmakat szajkózók sorába. Lehet ilyenkor hallgatni?

A szakmában jól ismert politikai elemző, Paul Hockenos ugyanis a rendszerváltozás kezdete, számunkra a vasfüggönyt nyitó Páneurópai Piknik óta jelen van Közép-Európa országaiban, Németországot is beleértve. Írásai megjelentek olyan közkézen forgó kiadványokban, mint a New York Times, a Newsweek, a Nation, a Foreign Policy, a New Statesman, a The Christian Science Monitor. Elemzőként könyvet is írt, jó néhányat.

Nos, az ő tollából megjelent egy írás az amerikai CNN közlésében január 4-én. A címe arról szól, hogy „közel sem a Brexit Európa legnagyobb gondja”. Mindjárt fényképpel mutatják is Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki találkozását; hogy fenyegetőbb legyen, épp elvonultukban a tiszteletükre kivezényelt katonák előtt. Ezután az elemző elmondja, hogy a volt Szovjetunió alá bekerült államok amint megszabadultak, kijelentették, hogy többé nem érvényes rájuk a „Keleti Tömb”, de még a „Kelet-Európa” címkéje sem: mert közép-európaiak. Örültek visszanyert önrendelkezésüknek, s visszanyúltak 1945 óta hosszan alvó nemzeti és demokratikus hagyományaikhoz.

Eddig rendben is volna. Ám – figyelmeztet az író – manapság egy új keleti tömb vált láthatóvá; ez az itteni autoriter, azaz egy-kézben-tartott nemzeti szellemű demokráciák laza szövetsége. Azt nem állítja, legfeljebb sejteti, hogy önkényuralom volna, ahogy egyes itthoni belekeseredett ellenzők állítják; de azt hangsúlyozza, hogy nem a nyugati (neo-)liberális példaképekre tekint, hanem Putyin illiberális, tekintélyelvű Oroszországára. Ennek a felfogásnak az otthona Magyar- és Lengyelország; de nagy a baj, mert az új választás után Ausztria is ebbe az irányba fordulhat. Jelzés értékű, hogy az új lengyel miniszterelnök, Morawiecki első útja nem nyugatra, hanem Budapestre vezetett. Ez alkalmat adott Orbán Viktornak, hogy megerősítse a bevándorlás elvetését és annak elutasítását, hogy az EU-n belül másodrendű szerepbe szoruljon, mivel – állítása szerint – kettejük országának van elképzelése a jövő Európájáról. Viszont erre az elemző arról igyekszik meggyőzni saját magát, hogy ezt a jövőképet elutasítják még a köztes-európai térség liberálisabb poszt-kommunista államai is.

Ezzel a bevezetéssel már ott is tartunk, hogy Európa idegengyűlölő szélsőjobb pártjainak ugyan vannak hívei szerte a kontinensen (becslés szerint az országok törvényhozóinak 16, s az Európai Parlament képviselőinek 15 %-a), s ezeknek a „nemzeti populistáknak” a vonzalma kiterjed Orbánra, Kaczyński-ra éppúgy, mint Marine Le Pen-re (hisz a francia politikus asszony üdvözölte a középeurópai választási sikereiket).

Mi a közös ebben az új keleti tömbben? A kemény kézzel irányított állambiztonság, a bevándorlás és a menekültek elutasítása (így összemosva a nem azonos okból vándorlókat), iszlám-ellenesség, a nagy hadsereg melletti elkötelezettség és az erődített határok szükséglete, a független bíróságok és tömegtájékoztatás gyengítése és a barátság a hatalmon levő keménykezű hatalomgyakorlókkal Orosz- és Törökországban, Izraelben és az Egyesült Államokban.

Mindez a szerző szerint a múlt felé húzó, elborzasztó képe az európai jövőnek. És gondoljuk csak el, mondja: ezek a „nemzeti populisták” már nem is akarják elhagyni az EU-t – ahogy Britannia tette és korábban az osztrák Szabadságpárt kívánta – hanem át akarják alakítani egy államszövetséggé (konföderációvá) a nacionalista értékek szerint. A „nemzetek Európája” a keresztény európai országoknak laza szövetsége lenne. Ezek az iszlámmal szemben határozzák meg magukat, de ami tán nagyobb baj: az amerikai-jellegű neoliberalizmust éppígy nem szívelik. (Arról nem szól, hogy a nemzet fogalma Amerikában a közös értéket fejez ki, míg Európában, és különösen Németországban elítélést.) Orbán szerint Európa jövőjének kulcsa a közép-európai „migránsmentes övezet”. Itt nem parancsol sem Brüsszel, sem Berlin. Ami megmaradhat a nemzetek fölötti szinten, az a szabadkereskedelmi térség, de egységesülés (integráció) nélkül.

Itt jön azután a legdurvább torzítás, mert előadja, hogy ennek a gondolkodásnak a lényege maga a nemzet, sőt: úgy felfogva, mint előjogokkal rendelkező fajilag tiszta csoport. S ez, ugye, gyökeresen különbözik a meglevő EU jogfelfogásától, mert ezek az elvetemültek nemzeti jogokat emlegetnek, s nem emberi – vagyis személyi - jogokat. Márpedig a történelem tanúsága szerint a nemzeti jogok alapján a szomszédok területe is a nemzethez tartozik, lásd Krím orosz bekebelezését. A háború a kapocs ezen „régi vágású nacionalisták” között; s Orbán és Kaczyński erővel akarják létrehozni a nemzetek Európáját. Bizonyíték: Orbán hatalom-mániás erős emberként újjáírta a törvényeket és átformálta a bíróságokat annak érdekében, hogy a Fidesz hatalmon maradhasson. (De akkor fogalomzavar autokráciáról beszélni ez esetben, hiszen az alkotmányosság nemhogy félre volna lökve, hanem folyamatosan gondozva van – legfeljebb túl rugalmasan.) Kaczyński pedig egy katolikus kövület, aki az egyházhoz kötött (klerikális) Lengyelországot akar.

Mindez megronthatja EU működését, ha nem is elég annak nemzeti jellegű átalakításához: de megakadályozhatja fontos ügyek rendezését, mint amilyen a parttalan bevándorlás (migráció), avagy az energia-gazdálkodás. Ha az Unió képtelenné válik a 2018-ra tervezett reformjainak véghezvitelére, akkor mégis megerősödhet a nemzetek Európájának gondolata.

A pillanat meghatározó lehet, mert az EU végre eltökélte magát és hivatalos eljárásban megvádolta Lengyelországot a demokratikus értékek megsértésével, bár ez ellen Magyarországra és Csehországra számíthat – állítja végül Hockenos.

Az ember a fejét kapkodja. Ez az ember a szakértője térségi gondjainknak? Ilyen érzéketlenséggel a kommunista időszak maradványaitól történő megszabadulási törekvésekkel szemben? Mert értem én, ha a nyugati erőközpontok kormányzati szinten azokat az erőket kedvelik nálunk, amelyek egyforma szorgalommal adnák el akár Moszkvának, akár Brüsszelnek a kezükben levő országot – némi jutányos helytartóságért cserébe. De egy függetlennek tűnő szakértő is csak a propaganda gyártotta fogalmakat használja egy helyzet elemzésekor?

Ám a legaljasabb a két világháború közötti folyamatokra célozgatás. Az „új keleti tömb” szerinte régi vágású nácikból áll. A nemzeti lét fenntartását az integráció ellentéteként megfogalmazni is alaptalan, de ki hallott olyat, hogy felelős politikus a fajtisztaságot emlegetné? Ki törekszik itt fegyveres úton megváltoztatni a határokat? Oroszország krími esete hogy jön Orbán vagy Kaczyński törekvéseihez? Aki ellenzi a moszlim tömegek beáramlását, az mindjárt iszlám-ellenes is? Sőt, egy másik portálon (zerohedge), Tyler Durdentől január 18-án megjelent írás szerint már iszlám-ellenes, és – egy logikai bakugrással – antiszemita.

Minderre tényleg csak azt lehet mondani, amit a miniszterelnök mondott arra az itthonról származó, de Soros György felkapta vádra, arra, hogy Orbán „maffia-államot” épít. A válasza pedig az, hogy az egyetlen hálózat, amelyik maffia módon működik, amelyik nem átlátható Magyarországon, az a Soros-hálózat.

Kelemen András *

A cikkben említett írások:

Paul Hockenos

http://edition.cnn.com/2018/01/04/opinions/europe-has-a-much-bigger-problem-than-brexit-hockenos-opinion/index.html

Tylor Durden:

https://www.zerohedge.com/news/2018-01-18/hungary-introduces-stop-soros-legislation-fend-illegal-migrants-every-means

