Tavaszi havajgatás - Ismét Csángó Bál a Millenárison

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség és a Válaszút Alapítvány 2018. február 10-én (szombaton) huszonegyedik alkalommal rendezi meg a „Csángó Bált” a budapesti Millenáris Parkban. A XXII. Csángó Bál fővédnöke Áder János köztársasági elnök. Az idei Csángó Bál megnyitó beszédét Gulyás Gergely országgyűlési képviselő, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője tartja.

2018. január 24. 14:46

Az elmúlt huszonegy alkalommal sok részletet megismerhettünk a csángó magyar hagyományokból: a mindennapi szokásoktól kezdve, az ünnepi alkalmakon keresztül, családi eseményekig, tánccal, énekkel, zenével, versekkel, filmekkel, könyvekkel, fotókkal, neves néprajzkutatók gyűjtéseinek, munkásságának és ismert csángó magyar személyiségek tevékenységének bemutatásával. A Csángó Bál és a csángó magyar kultúra magyarországi terjesztésének ügye mellé álltak támogatásukkal, részvételükkel, előadásukkal vagy akár fővédnökséggel külföldi nagykövetek, az ország intézményei, vezetői, finn raportőr, magyar népzenészek, művészek, csángó hagyományőrzők, hazai vállalatok.

A csángó magyarok hagyományos budapesti fesztiválja egész estés - tizenkét óra hosszat tartó -, párhuzamosan futó programokból álló rendezvénysorozat. A színpadi műsort több helyszínen zajló táncház, koncertek, énektanítás és más programok követik.

A színpadi gálaműsor 19.00-tól a húsvéttól pünkösdig terjedő időszak csángó népszokásait, énekeit, táncait mutatja be. A télvégi böjt véget ért, a természet megújul. A mezők ismét kizöldülnek, a fák virágba borulnak, a megújulás, a szerelem időszaka ez. A csángó fiúk fűzfaágakból tilinkót készítenek és havajgatással köszöntik a tavaszt. A színpadi gálaműsorban közreműködnek idős hagyományőrzők, fiatalok és gyerekek Csíkfaluból, Forrófalváról, Lábnyikból, Pusztinából, Klézséről, Somoskáról, Gyimesekből, Antal Tibor, a Tatrospart Néptánccsoport, a Gyimesvölgye Férfikórus, Nyisztor Ilona, Hodorog András, Benke Róbert, Istók Pál, Ivanciu Milea, Román Stefan. Műsorunkban fellép Berecz András, Petrás Mária, Fábri Géza és a Népzenei Kamaraműhely, Kóka Rozália, a Csörömpölő Zenekar, a Lippentő Táncegyüttes, valamint csángó muzsikát játszó magyarországi kiváló zenekarok közül, a Somos Együttes, a Tindia Zenekar és a Zurgó Együttes. A műsor rendezője és szerkesztője: Diószegi László, a műsor szerkesztője: Benke Grátzy.

A színpadi műsort megelőzően tartjuk a Kőketánc Gyermektáncházat 16.30-18.15 között, amelynek a korábbi években hatalmas sikere volt a kisgyermekes családok körében. Szintén a színpadi műsor előtt 17.30-18.45 között gasztronómiai bemutató lesz a Millenáris Park B épületének előterében, ahol a közönség megismerheti, hogyan készül a csángó puliszka.

A műsort követő, hajnalig tartó táncházban a nézőközönség is tevékeny részesévé válhat a csángó magyar kultúrának. A programnak ebben a részében a moldvai és gyimesi hagyományőrző csoportok segítségével tanulhatják meg az érdeklődők a csángó magyar táncokat, énekeket, valamint lemezbemutató koncerteken vehetnek részt. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos bemutatók mellett a kortárs művészetek eszközeivel is bepillantást nyújtsunk a csángó magyar kultúrába. A Csángó Bálon ezért fényképészek, textil- és kerámiaművészek mutatják be a csángó kultúrkörből merített munkáikat. Kiállításunkon a Prima Primissima díjas Petrás Mária keramikus alkotásait és Harangozó Imre néprajzkutató csángóföldi fényképfelvételeit tekinthetik meg.

A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és igyekeznek támogatókat nyerni a csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erőfeszítésekhez.

A rendezvény alapvető célja, a moldvai és a gyimesi csángó magyarok rendkívül régies és páratlanul gazdag népművészetének és hagyományainak bemutatása a közönség számára. Fesztiválunkkal szeretnénk alkalmat teremteni arra, hogy a közép- és kora újkori magyar és európai kultúra számos elemét máig megőrző csángó magyarok bemutathassák viseleteiket, szokásaikat, zenéjüket és táncaikat egy színpadi műsor keretében. A műsort követő táncház pedig alkalmat teremt, hogy a közönség is tevékeny részesévé válhasson e hagyományoknak.

* * *

Jegyek elővételben január 25-től kaphatók a Ticket Express online rendszerében és jegypénztáraiban (www.eventim.hu), helyszínen csak a rendezvény napján: 10.00-00.00 óra közt lesz nyitva a pénztár. A Millenáris Parkban a jegypénztár a B épület előterében található.

Ülőjegy: 3500 Ft, Állójegy: 2000 Ft

Kőketánc Gyermektáncház 16.30-18.15: gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.

Felnőtteknek a belépőjegy erre a programpontra is érvényes.

