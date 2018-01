Az LMP behódolt Simicska Lajosnak

A párt vezetői nem nyilatkoznak a rendezvényről

Nemcsak Hadházy Ákos társelnök, hanem az LMP volt és jelenlegi kulcsfigurái is ott voltak azon a találkozón, amit Simicska Lajos emberei szerveztek meg múlt péntek estére. A Fortuna állóhajón történtekről a résztvevők nem akarnak nyilatkozni. Sajtóértesülések szerint Simicska a Jobbik mintájára az LMP-t is kézi vezérlés alá helyezte.

2018. január 25. 12:58

A Simicska-birodalom vezetőivel folytatott budapesti tanácskozáson az LMP férfi társelnökén, Hadházy Ákoson kívül ott volt a korábbi pártelnök, Schiffer András és a párt eszmei atyjának tekintett Lányi András is – számolt be a Ripost. A lapnak a Fortuna hajónál készült fotói szerint az eseményen részt vett a párt korábbi főpolgármester-jelöltje és szóvivője, Csárdi Antal, valamint Varga Amara, az LMP szóvivője is.

Schiffer András, a párt korábbi társelnöke az Origónak azt állította: csak azért vett részt a találkozón, mert meghívták, de április 8-án éjfélig semmilyen módon nem kíván részt venni a választási kampányban, és az LMP-ről sem nyilatkozik. Hadházy Ákos a szokásos, úgynevezett korrupcióinfóján sem adott tájékoztatást a sajtónak, hogy miről egyeztetett pénteki találkozón.

Újra és újra csak azt ismételgette: azért támadják őt, mert „lebuktatta a miniszterelnök vejét, aki közbeszerzéseken csalt”, igaz prejudikált, mert az Elios Zrt. ügyében indított a vizsgálat nem jutott ilyen eredményre.

A korábbi sajtóhírek szerint a tárgyaláson azt részletezték, hogy az LMP támogatása és irányítása a Jobbikhoz hasonlóan, lényegében kézi vezérléssel történhet. A Ripost szerint az LMP és Simicska közötti összekötőnek Hadházyt nevezték ki. Az ellenzéki párt társelnöke olyasfajta futárszerepet játszik majd a pártban, mint a Simicska bizalmasaként ismert Varga-Damm Andrea ügyvéd a Jobbikban.

A lap erre azt a széles körben terjedő magyarázatot adja, hogy Hadházyt korábban eleve a milliárdos vállalkozó köre küldte az ellenzéki pártba, azért, hogy előkészítsen egy későbbi hatalomátvételt. Mint írták: Hadházy már évekkel ezelőtt elköteleződött az oligarchának, akinek „fogott embere”, ezért személyesen irányítja a politikust. Az LMP-ben a tagság egy jelentős része az önállóság feladásának tartja a pénteki találkozót, sőt egyenesen puccsról beszélnek.

Az eseményen a Simicska Lajos által támogatott Jobbik elnöke, Vona Gábor is részt vett. A találkozónak Simicska politikai klubja, a Magyar Nemzet Szalon adott otthont. Az eseményt a vállalkozó jobbkeze, a Magyar Nemzet főszerkesztője, Schlecht Csaba szervezte meg, és az egyeztetésen jelen volt Simicska legfőbb bizalmasa, Faragó Csaba is.

