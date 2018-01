A digitális átalakulás a növekedés kulcsa

A digitális átalakulás és a versenyképesség javítása a nagyobb ütemű gazdasági növekedés elérésének kulcsa - mondta Varga Mihály a Budapesten csütörtökön megrendezett II. Regionális digitális csúcstalálkozón.

2018. január 25. 14:42

A nemzetgazdasági miniszter kiemelte: a digitális átállás nagyon fontos lépése az 5G technológia bevezetése, amely új és hatalmas lehetőségeket nyithat meg a gazdaság valamennyi területén. A kormány azt szeretné, hogy Magyarország a világon az elsők között vezesse be az 5G technológiát.



Hozzátette: a kormány fontos lépésnek tartja a digitális átállást, és kiemelt feladatként kezeli az arra való felkészülést, így az infrastruktúra fejlesztését és az ez irányú oktatás támogatását.



Varga Mihály a tanácskozás keretében aláírt smart city szándéknyilatkozatról szólva jelezte: az ennek alapján megvalósuló fejlesztések jelentősen hozzájárulnak az okosváros-együttműködések kialakításához a közép- kelet-európai régióban és segítik a régió bekapcsolódását az Európai Unió (EU) átfogó smart city programjaiba.



A közép-kelet-európai országok napjainkra már Európa növekedési centrumának számítanak, ezért az országok kutatóinak közös gondolkodása, és a közép-kelet-európai államok együttműködése a digitális átállás területén különösen eredményes lehet - mutatott rá a miniszter.



Varga Mihály külön is köszöntötte a tanácskozásra Izraelből érkezett tudományos szakembereket. Jelezte: Izrael a világ minden országa számára példa lehet a digitalizáció, az okos megoldások és az innováció területén. Emlékeztetett, hogy Tel-Aviv már 2014-ben a barcelonai Smart City Expo kongresszuson elnyerte a világ legjobb okos városa elismerést.



A miniszter szólt arról is: sikeres az a magyar Smartpolis konzorcium, amely nemzetközi együttműködésben olyan, több országra kiterjedő regionális kiválósági központ létrehozását célozza, amely mind a hazai, mind a közép-kelet-európai okosváros-fejlesztésekhez jelentős szakmai hozzájárulást tud hosszú távon is biztosítani. Egyebek mellett segíti az akadémiai, a városi, és a versenyszféra szereplőit a közös megoldások kutatásában. Jelezte: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a projekt megvalósítása érdekében hozta létre Smartpolis kutató központját.



Varga Mihály szerint az ipari termelés számára a digitális átalakulás egyértelmű előnyökkel járhat, ugyanakkor fel kell készülnünk azokra a kihívásokra is, amelyeket ez a folyamat a versenyképesség, a termelékenység, a nemzetközi értékláncok működése, a nemzetközi kereskedelem és nem utolsó sorban az adatbiztonság területén jelent. Emellett külön figyelmet kell fordítani a digitalizáció olyan vonatkozásaira, amelyek az elektronikus, online pénzügyi szolgáltatások terjedéséhez, a kiberbiztonsághoz, illetve az e-közigazgatás szélesítéséhez kötődnek.



A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett, hogy tavaly az első háromnegyed évében 3,8 százalékkal bővült a magyar gazdaság az előző év azonos időszakához képest, ismét jócskán meghaladva az Európai Unió átlagát. Ezen belül fontos tény, hogy a magyar információtechnológiai (IT) szektor erős, exportképes és igen jó ütemben fejlődik - fűzte hozzá.

Marija Gabriel digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztos felszólal a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) regionális digitális csúcstalálkozóján a Bálna Budapest rendezvényközpontban 2018. január 25-én. MTI Fotó: Balogh Zoltán



A rendezvényen Marija Gabriel digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztos arról beszélt, hogy az EU-nak a jövőben többet kell fordítania kutatás-fejlesztésre, mert ebben az EU előtt jár az Egyesült Államok és Japán is.



Az uniós biztos szerint a világban zajló digitális forradalom jelentős változásokat hoz majd, rövid időn belül több ezer új munkahelyre lesz szükség, és a kibertechnológia, a nagy mennyiségű adatkezelés biztonságának megteremtéséhez meg kell alkotni a szükséges jogi hátteret. Jelezte: az integrációnak már 2018-ban el kell kezdenie az unió digitális piaca alapjainak megteremtését, és ebben az uniós és régiós szempontokat is figyelembe kell venni.

Marija Gabriel digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztos (b4), Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter (b3) és Lepsényi István gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkár (b2) egy kiállító standjánál a minisztérium regionális digitális csúcstalálkozóján a Bálna Budapest rendezvényközpontban 2018. január 25-én. Jobbra Martina Dalic horvát miniszterelnök-helyettes. MTI Fotó: Balogh Zoltán

MTI