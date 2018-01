Soros hazugsággal támadja Orbánt

A Financial Times ma megjelent cikkében hatalmas csúsztatások és hazugságok jelentek meg a miniszterelnök személyével kapcsolatban.

2018. január 25. 21:51

Soros György a következőket nyilatkozta:

“[Orban] started really going wrong when he made his father rich by giving him a quasi-monopoly on road-building materials, which was a big source of wealth,” he says, recalling the 1999 revelation. “That’s when [Orban] started building a mafia state. It’s really when he actually gained power.”

„Orbán akkor tért igazán rossz útra, amikor gazdaggá tette az apját azzal, hogy kvázi monopóliumot biztosított neki útépítési anyagokra, amivel hatalmas vagyonra tett szert. Ekkor kezdte kiépíteni a maffiaállamot. Ekkor szerezte meg igazán a hatalmat.”

A leírtakkal szemben a KSH adatai szerint 2015-ben 311 cég foglalkozott Magyarországon fő tevékenység szerint kőfejtéssel illetve homok és agyagbányászattal. Az ebből az ipari tevékenységből származó összes nettó árbevétel ebben az évben 50,2 milliárd forint volt.

A Dolomit Kőbányászati Kft. nettó értékesítései árbevétele 2015-ben 3,193 milliárd forint volt, 2016-ban 2,2 milliárd forint milliárd forint volt. A kettő átlaga alapján a kft piaci részesedése 4 és 6 százalék között van.

A teljes magyar építőanyag ipar 680 milliárd volt 2016-ban. Ebből a Dolomit részesedése 4 ezrelék.

Miközben Soros azt állítja, hogy Orbán édesapja monopóliumot élvez, azaz övé az egész piac, a valóságban csak egyike a 311 cégnek és a piaci részesedése 4 és 6 százalék között van.

Populista képromboló lett Orbánból a Financial Times szerint

A pénzügyi lap szerint az uniót is megfertőzi Orbán, akinek pályáját bemutatják a liberális fiataltól az autoriter, hatalommániás vezérig.

Monumentális portréban mutatja be hazánk miniszterelnökét, Orbán Viktort a Financial Times (FT) gazdasági lap azzal a címmel, hogy Orbán Viktor felemelkedése: liberális bajnokból populista képromboló.

Nem meglepő módon a cikk arra próbál választ találni, hogyan lett Orbán a régi lánglelkű demokratából az illiberális rendszereket ajnározó autoriter vezető. Mindez ráadásul tágabb szemszögből is érdekes: egy évtizede még mindenki hitte a kontinensen, hogy Kelet-Európa végleg a demokratizálódás útjára lépett, de kiderült, mégsem, sőt.

Orbán rendszere annyira veszélyt jelent az Európai Unióra, hogy már a lengyelek és osztrákok is másolják. Eközben a félautoriterként, tehát még nem diktátorként jellemzett Orbán már megnyert két választást (és készül egy harmadik megnyerésére), átírta az alkotmányt, átvette a hatalmat a médiában stb.

Maga Orbán Viktor azonban többszöri megkeresésre sem mondott igent egy FT-interjúra.

Ismerősei és kritikusai viszont beszéltek, amiből a lapnak az állt össze, hogy Orbánt mindenek felett a hatalom akarása mozgatja. Ezzel kapcsolatban pedig nincsenek erkölcsi aggályai, azt teszi, amit szerinte a nép akar. Felidézik Orbán nehéz gyerekéveit és egyetemista időszakát, amikor frusztrálta, hogy nem fogadták be a fővárosi értelmiségiek. Kéri László, korábbi tanára szerint a szakdolgozata „himalájai” szellemi teljesítmény volt, majd a Fideszt is jó ütemérzékkel alapították meg: így benne lehettek a rendszerváltók klubjában, a parlamentbe is bejutottak.

A kilencvenes évek elején a korábbi liberális Orbán már a jobbra tolódás szükségességéről beszélt, ekkor jött be pénztárnoknak Simicska Lajos, és eladták a székházukat, ami megalapozta a Fidesz vagyoni helyzetét. Orbán közben elindult az egyház felé, sok ellenlábasa kilépett a pártból, majd egyszer csak 1998-ban megnyerte a választásokat.

Választási buktától a kétharmadig

Ezután a cikk sorban halad az első kormány botrányaitól a 2002-es választási vereségen és a médiabirodalom felépítésén át a nacionalizmus felé fordulásig. Aztán jött ugye 2010 és a kétharmad, amikor Orbán hívei szerint helyretette a gazdaságot és a nemzet tekintélyét. Megszólalt Szijjártó Péter külügyminiszter is, aki közölte, iskoláskora, 1996 óta csodálta Orbánt, akinek nem autoriter a rendszere.

A lap rátér ezután arra, hogy minden hatalom Orbán kezében összpontosul, mindenkit ő választ ki az adott posztra, nincs korlátozva a hatalma. Azt írják róla, megtokásodott, de nyughatatlan energia van benne, tud elbűvölő és alázatos is lenni, de kritikusai szerint nem fogad el kihívókat.

Az EU-val libikókázik folyamatosan, Brüsszel pedig tehetetlen vele szemben, azt is el kell viselnie, hogy Moszkva és Peking Magyarországon keresztül befolyásolja az uniót. Közben megy az EU ostorozása a kvóták miatt, na meg Soros Györgyé is, aki megszólal a cikkben. Arról beszél, hogy a világháború óta nem jelentettek ekkora kihívást a nacionalisták, Orbán pedig már az ezredfordulótól maffiaállamot épít ki. A cikk még megemlíti Simicska Lajost és Mészáros Lőrincet is, na meg azt, hogy Orbán kezdetben maga is alig hitte el a sok populista klisét, azonban minél régebb óta van hatalmon, annál jobban elhiszi azokat.

