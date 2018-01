Soros, a keresztapa Davosban

Sajtónk ismét készpénznek vette az MTI tegnap, 23:26-kor félrevezetően Budapest/Davos keltezéssel feltüntetett jelentését, amelyben a „Davos” azt jelentette, hogy Budapesten a Bloomberg hírügynökség onnan sugárzott közvetítéséből csemegézett.

2018. január 26. 17:06

E „tudósítás” címe: „Orbán Viktor anyagilag megvásárolta a szocialisták vezetőit – jelentette ki Soros György magyar-amerikai üzletember csütörtök este Davosban”.

A pontosság kedvéért azonban meg kell jegyezni, hogy George Soros a magyar vonatkozású kijelentéseit a beszéd után, kérdésre válaszolva mondta el.

A hazánkat közismerten utáló világsajtó vezető nyelvein megjelenő fontosabb portálok átolvasása után tényként közölhetjük, magában a davosi Soros-beszédben egy szó nincs Magyarországról.

De mivel az MTI a Bloomberget vette alapul és az valóban a helyszínen volt, ismertessük ezen amerikai hírügynökség alapján, hogy mit mondott tegnap este a CEU-egyetem és a világszerte olyannyi kormánybuktató puccsban nyakig benne lévő, globális „filantróp” hálózatot működtető keresztapa a behavazott svájci üdülőhelyen.

Íme a magyarbarátnak és Soros-ellenségnek igazán nem nevezhető Bloomberg beszámolója a globális keresztapa davosi beszédéről:

A híradás első kitétele tegnap este 8:47-kor történt és azt 10:37-kor frissítettek. E címmel jelent meg: „George Soros azt mondta, a Trump-kormány ’veszélyt jelent a világra’”.

És itt most egy pillanatra vissza kell térni az MTI-jelentésre, amely ezt a kijelentést azzal tompította, hogy Soros „úgy vélte”, míg a magyarügyi Soros-elkaszálásoknál csak a „jelentette ki” és szinonimái szerepelnek. A magyar adófizetői pénzen működő naphegyi híriroda viszont a „szerinte” szóval enyhítette Sorosnak a Trump állam lemaffiázását is.

Vissza tehát a Bloomberghez, amely ezzel a szöveggel indul: „George Soros kijelentette, hogy Donald Trump elnök nukleáris háborút kockáztat Észak-Koreával és azt jövendölte, hogy az általa gerjesztett ellenzéki buzgár okozza majd bukását”.

Második mondat: „’A Trump-kormányzatot a világra nézve veszélyesnek tartom’, mondta a milliárdos befektető a svájci Davosban elmondott beszédében”.

Harmadik mondat: „’De ezt pusztán ideiglenes jelenségnek tartom, ami el fog tűnni 2020-ben, vagy akár hamarabb’.”

Soros elmondta, hogy Nyílt Társadalom Alapítványai költségvetésük több mint felét Amerikához közelebb költik el és nem a fejlődő világban, hogy segítsenek a „demokrácia védelmében”.

Soros a nukleáris háború és a klímaváltozást tekinti a civilizációt fenyegető nagyobb veszélyeknek. Ezután a Facebookról és a Google-ról beszélt, olyan szerencsejáték cégekhez hasonlítva őket, amelyek a használók körében függést segítenek elő.

A Facebookról pedig kifejezetten azt mondta, hogy három évnél rövidebb idő alatt futnak ki majd a megtérítendő emberekből. A Bloomberg mindehhez hozzáteszi, Soros családi vállalkozásának a tavaly szeptember 30-i helyzet szerint e két cégben van érdekeltsége. A Bloomberg hozzátette: azonnal megkérdezték a Facebookot, hogy van-e valami megjegyzendőjük Soros rájuk vonatkozó kijelentéseire, de azok nem válaszoltak a tudósítás megjelenéséig.

Az öt nyomtatott oldal terjedelmű beszámoló idézi őt arról is, hogy mit mondott az EU-ra vonatkozóan. Azt, kezdődik az erről szóló rész, hogy ott különösen erősödik a nacionalizmus. De javasolta az EU-nak azt is, hogy ne hozzon létre egy mag-Európát az euróövezeti modellhez hasonlóan.

A tudósítás azzal zárul, hogy emlékeztet arra, miket jövendölt Soros Davosban tavaly. Így azt, hogy a tőzsde felfelé menete hamarosan véget ért. Ennek az ellenkezője történt.

Azt is jósolta, hogy Kína növekedési üteme fenntarthatatlan. Ehelyett a kínai gazdaság tovább gyorsult és a kormány visszafogta az eladósodást.

Ami még nem stimmel – és ezt mi tegyük hozzá azoknak, akik napi hetvenszer böfögik el magukat a magyarországi nacionalizmus, populizmus és ilyen-olyan „izmus” baromságok növekedésének „veszélyéről” – , hogy a keresztapa ezzel az eredeti címmel hirdette meg „nem létező” migránstervét: „George Soros: Here is my plan to solve the asylum chaos” („George Soros: Íme a tervem a menekült-káosz megoldására”), aminek a letagadása azon hétpróbás, valóságlehazudó gazemberek sajátja, akiket e globális keresztapa nálunk is oly odaadóan támogat.

Lovas István

