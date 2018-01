Orbán: Európának újratervezésre van szüksége

A visegrádi államok hozzáadnak Európa erejéhez, nem pedig elvesznek tőle – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országok (V4) kormányfőinek pénteki budapesti csúcstalálkozóját követő panelbeszélgetésen.

2018. január 26. 17:50

A visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) kormányfőinek találkozóján Orbán Viktor felszólalásában kiemelte: „Európa-párti politikusok vagyunk”.

A célunk az, hogy Európa erősebb legyen, az új tervben kell lennie egy a munkaalapú társadalomra utaló passzusnak, Európának technológiailag vissza kell kerülnie a csúcsra, saját európai véderő kell, továbbá nem európai egyesült államokról, hanem szabad nemzetek szövetségéről kell beszélni – sorolta.

A kormányfő szerint ez mind lehetséges, a kérdés, hogy lesz-e elég jó vezetés e célok eléréséhez.

A V4 a leggyorsabban fejlődő régió Európában – hangsúlyozta Orbán Viktor, kijelentve azt is, hogy a V4-ek nem megsegítettek, nem kérelmezők, hanem egy öntudatos közösséget alkotnak, amely legalább annyit ad az EU-nak, mint fordítva, sőt a régi uniós tagállamok valójában keresnek „a velünk való együttműködésen”. Hozzátette azt is: a V4-eknek van egy közös szótáruk, amelyben olyan szavak vannak, mint szuverenitás, függetlenség, szabadság, Isten, haza, család, munka, becsület, biztonság és józan ész.

Nem marad európai kereteken belül a bevándorlás problémája

Orbán Viktor Budapesten emlékeztetett: Kofi Annan korábbi ENSZ-főtitkár már 2004-ben arról beszélt, hogy a migráció megoldás, és nem probléma, felvázolta, mit kell tennie Európának, azt mondta, csatornákat kell nyitni a bevándorlásnak.

2015-ben jött a dilemma, hogy akarunk-e arra az útra lépni, mint a nyugat-európai országok, amelyek megfogadták Kofi Annan tanácsát – mutatott rá. Felidézte: a mostani ENSZ-főtitkár a napokban szintén azt jelentette ki, hogy a migráció jó dolog, és a világszervezet szerepet vállal egy megállapodás kidolgozásában, hogy világszerte szétoszthatók legyenek a migránsok.

A kormányfő hangsúlyozta: „mi segítünk annak, akinek kell, de nem fogadunk be migránsokat, nem akarunk bevándorlóországgá lenni.”

Mint mondta, fontos, hogy a visegrádi partnerek elmondják, hogyan gondolkodik az országuk, mert jól látszik, hogy „nem vagyunk egyedül”, és a Magyarország által képviselt gondolkodás nem kivételes, hanem normális, a józan ész által vezérelt gondolkodás.

Orbán Viktor szerint az ENSZ-ben „veszélyes dolgok” vannak készülőben, a tervezett világ-megállapodásban benne van például, hogy enyhíteni kell az illegális határátlépés büntetését, az NGO-knak kiemelt szerepet kell adni a bevándorlás kezelésében, és minden országnak be kell fogadni migránsokat. Mindezt „mi nem támogatjuk” – jelentette ki.

Közölte: a keresztény kultúra védelméről van szó, ez nem vallási kérdés, mert ebben a nem hívők is benne vannak, benne van a keresztény életforma, a vallásszabadság, a családmodell, a férfi-nő kapcsolat, az, hogy „integráltan élünk itt, és nem akarunk antiszemitizmust importálni”, az, hogy „a toleráns, keresztény életformához ragaszkodunk, az otthonosság érzését nem veszíthetjük el”.

A miniszterelnök felvetette a kérdést, hogy ki döntötte el, kit kérdeztek meg, hogy idegen népeket beengedjenek a kontinensre, ki vállalja ennek a döntésnek a felelősségét. Mindez az európai emberek akarata ellenére, a megkérdezésük nélkül történik, miközben Magyarországon megkérdezik az embereket, az történik, amit a magyarok szeretnének – magyarázta.

Az illegális migrációról azt mondta: „ha azt nem tudjuk megfékezni, ha engedjük, hogy lebontsák a kerítést (…), ha engedünk a kvótának (…), akkor az az optimizmus és lehetőség, amely ma egy karnyújtásra van, elenyészik”.

Most van lehetőség megteremteni Közép-Európa gazdasági alapját

Most kell létrehozni gazdasági értelemben is Közép-Európát, mert most van erre energia és erőforrás – mondta a kormányfő.

Ha beletörődünk, hogy az összekapcsolódás Európában mindig kelet-nyugati irányú, azzal elfogadjuk, hogy sosem lesz Közép-Európa, csak Kelet- és Nyugat-Európa. Csak akkor jön létre gazdasági értelemben is Közép-Európa, ha az összekapcsolódás észak-déli irányban is megvalósul, különben „csak barátok leszünk” – közölte.

Orbán Viktor kiemelte továbbá az EU bővítésének jelentőségét a Nyugat-Balkán irányába, mint mondta, ha sikerül integrálni ezt a térséget, az Közép-Európát erősíti.

Az uniós integráció témakörében a kormányfő úgy foglalt állást: az Egyesült Államoknak, Oroszországnak és Törökországnak is van stratégiája a Balkánnal kapcsolatban, csak az EU-nak nincs. Ha lenne ilyen, akkor Montenegrót azonnal fel kellene vennie a tagjai közé, majd amint lehet, Szerbiát is, amely kulcsország, mert ha Szerbia az unió tagjává válik, akkor azzal lényegében a Balkán stabilizálása is megtörténik – hívta fel a figyelmet.

Kérdésre Orbán Viktor közölte: történelmi léptékben is jelentős, amit az elmúlt években a magyar-szlovák kapcsolatok tekintetében Robert Ficóval elértek, a lehetőség korábban is adott volt, de személyfüggő, hogy kihasználják-e ezt.

Méltatta a kapcsolatok gazdasági tartalmát is, és azt mondta: a szlovák-magyar gázvezeték „életbiztosítás nekünk”, emellett nemrég egyeztek meg egy híd megépítéséről Komáromnál.

Csehországot illetően jól halad előre a hadiipari együttműködés, a magyar-lengyel kapcsolatok tekintetében pedig a megvalósíthatósági tanulmányok megírásánál tart a Varsó-Budapest gyorsvasút terve, amellyel a jelenlegi 12 óráról 4 órára vinnék le az út időtartamát- közölte.

Mateusz Morawiecki: erős Európára, a szuverén államok Európájára van szükség

Gazdaságilag és katonailag is erős Európa, amelyet közös céllal rendelkező szuverén államok alkotnak – így vázolta „Európa-vízióját” Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök.

Európát olyan szuverén országoknak kell alkotniuk, amelyek nemzeti szinten döntenek, de állandóan együttműködnek a többi állammal, amikor egységes, harmonizált piacot építenek ki – fogalmazott Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki lengyel és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a visegrádi országok (V4) kormányfőinek találkozóján Budapesten, a Várkert Bazárban 2018. január 26-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A közös katonai erőről azt mondta: nemcsak a „keleti agresszió”, hanem a terrorizmus, a migrációs válság miatt is szükség lenne rá.

Robert Fico: a V4 négy sikeres állam, négy sikeres történet

A V4 négy sikeres állam, négy sikeres történet, egy Európa-párti projekt – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök.

Robert Fico visszautasította azokat a kritikákat, amelyek abból fakadnak, hogy a V4-eknek időnként más a véleményük, például a kötelező kvótákról. „Emiatt nem tehetnek minket vakvágányra, nem vagyunk feketebárányok” – fogalmazott, hangsúlyozva: a visegrádi országok mindig Európáért fognak harcolni, reggeltől estig, de elvárják azt is, hogy Európa meghallgassa őket.

Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog a visegrádi országok (V4) kormányfőinek találkozóján Budapesten, a Várkert Bazárban 2018. január 26-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A kvótákkal kapcsolatban azt is kifogásolta, hogy a döntéshozatalkor az Európai Unióban a belügyminiszterek tanácsán keresztül „megkerülték” az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsot.

Andrej Babis: meg kell hallgatni a tagállamokat

Meg kell hallgatni a tagállamok véleményét, nagyobb befolyást kell biztosítani nekik az európai döntéshozatalban – jelentette ki Andrej Babis cseh ügyvivő miniszterelnök.

Andrej Babis kiemelte: „depolitizálni” kellene az Európai Bizottságot és Brüsszelt, a legfontosabb szó a tagállamoké kell, hogy legyen. A legnagyobb európai ügyeknek a biztonságot, a migrációt és a szabad piacot nevezte.

Andrej Babis cseh ügyvivő kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog a visegrádi országok (V4) kormányfőinek találkozóján Budapesten, a Várkert Bazárban 2018. január 26-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Úgy vélte, mindebben a V4-es országok álláspontja megegyezik, a V4 „kitűnő projekt”, amelyet nem kell kibővíteni, ez a megfelelő méret, legfeljebb az egyes kérdésekben szövetségeseket kell találni.

Orbán Viktor miniszterelnök felszólal a visegrádi országok (V4) kormányfőinek találkozóján Budapesten, a Várkert Bazárban 2018. január 26-án. Az asztaloknál Robert Fico szlovák (b2) és Mateusz Morawiecki lengyel (háttal, j2) kormányfő, valamint Andrej Babis cseh ügyvivő miniszterelnök (j), Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b6), Czukor József (b5) és Gottfried Péter (j5), a miniszterelnök főtanácsadói és Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára (j4). MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, Orbán Viktor magyar kormányfő, Andrej Babis cseh ügyvivő miniszterelnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök (b-j) egy korábban készült rövidfilm szereplőivel, a visegrádi országok egy-egy zenészéből álló kvartettel fényképezkednek a visegrádi országok (V4) kormányfői beszélgetése előtt Budapesten a Várkert Bazárban 2018. január 26-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Mateusz Morawiecki lengyel (b2), Andrej Babis cseh ügyvivő miniszterelnök (j3), Robert Fico szlovák kormányfő (j2) és Orbán Viktor miniszterelnök (j), valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mint moderátor (b) a visegrádi országok (V4) kormányfői panelbeszélgetésén Budapesten a Várkert Bazárban 2018. január 26-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

MTI