Soros ördögi köre

Soros György esetében a filantróp és a világmegváltó, illetve a kíméletlen profithajhászó spekuláns nem választható külön egymástól, sem 1989-ben, sem 2018-ban.

2018. január 27. 10:18

Az elvi-értékbeli alapok mindig is szimbiózisban jelentek meg a pénzügyi befektető piaci, profitszerzési törekvéseivel, a kettő kezdettől fogva nem választható szét Soros működésében. Ez a kettősség vezette akkor is, amikor Antall Józsefnek felajánlotta: Andrew Sarlossal együtt segít a több mint húszmilliárd dolláros, elképesztő terhet jelentő külföldi adósságállomány átütemezésében, cserébe viszont igényt tart a nemzeti vagyon részét képező, stratégiai fontosságú és értékes állami vállalatokra, amelyek saját tulajdonába kerültek volna a spontánnak nevezett privatizáció részeként.

Most, amikor Soros György érdemben bele kíván avatkozni a választások alakulásába magyarországi hálózatán keresztül, mert újra rendszerváltást akar hazánkban kicsikarni, érdemes egy kicsit visszatekinteni és feltenni a kérdést: vajon mi vezette Sorost harminc évvel ezelőtt, a rendszerváltáskor? Miért finanszírozta a diktatúrával szemben fellépő ellenzéket a nyolcvanas évek második felétől kezdve, s miért támogatta a demokrácia létrejöttét Magyarországon és a térségben?

Erre a kérdésre három válasz adódhat.

1. Elkötelezett demokrataként elvi alapon segítette a diktatúrák felbomlasztásának folyamatát.

2. Az újabb pénzügyi tranzakcióihoz, befektetéseihez keresett megnyíló pia­cokat, többek között Magyarországon, s e haszonelv mentén segítette a maga eszközeivel a kommunizmus bukását.

3. Az igazság valahol a kettő, az elvi meggyőződés és a profitszerzés vágya között rejlik.

Induljunk ki a tényekből!

Soros György valóban támogatta az ellenzéki mozgalmakat a közép- és kelet-európai térségben, nem csak Magyarországon, hiszen segítette többek között a csehszlovák Charta-mozgalmat és a lengyel Szolidaritást is. 1983-ban megalakította az alapítványát, 1984-ben pedig a magyar kormánnyal való sikeres egyeztetés után létrejött a Soros Alapítvány is. Ettől kezdve külföldi és belföldi ösztöndíjakkal, kutatási támogatásokkal, fénymásoló gépek százaival és más eszközökkel segítette a rendszerrel szemben fellépő politikai erőket, finanszírozott ellenzéki lapokat, szakkollégiumokat. E tevékenységét még a rendszerváltás utáni években is folytatta.

Tette mindezt azért, mert már akkoriban is a Karl Popper által kifejtett nyílt társadalom eszméjét vallotta, amely többek között az egyén elsődlegességét, a szabadpiacot és a nemzetekfelettiséget hangsúlyozza. A kommunista birodalom, élén a Szovjetunióval, mindennek nyilvánvalóan az ellenkezőjét valósította meg, ezért ennek megtörése, felszámolása Soros számára az elsődleges célok közé tartozott. Hiszen a kapitalizmus, a vállalkozások és befektetések, a szabadpiac kialakulásához nélkülözhetetlen a demokratikus jogállam, a kettő egymást feltételezi, a diktatúra lebontása tehát mind értékalapon, mind a gyakorlati pénzügyi befektető oldaláról nézve szükséges és elengedhetetlen.

E cégek között szerepelt az OTP is, amelyet még a Horn-kormány megalakulása után megpróbált megszerezni magának – sikertelenül. Meglepődünk-e őt ismerve, hogy ezek után „hálából”, 2008-ban tudatos lépéseket tett az OTP szétverésére? Micsoda üzlet lett volna, s mennyire kiválóan szimbolizálja mindez Soros kettős identitását! Más kérdés, hogy az első szabadon választott miniszterelnök ezt az ajánlatot már soknak, a magyar nép előtt vállalhatatlan alkunak tartotta, ezért elutasította.

Soros György tehát azért támogatta a magyar rendszerváltást, mert a demokrácia híve volt, s azért volt a demokrácia híve, mert az lehetővé tette-teszi a szabad pénzügyi befektetői tevékenységet, amelyből extraprofitra tehet szert. Nem árt itt megemlíteni, hogy Soros György is ott állt az 1991-ben újonnan létrejövő, szabad Oroszország nemzeti vagyonát szétrabló vadprivatizációs folyamatok mögött, ő és társai javasolták a sokkterápiát az orosz államnak és Borisz Jelcinnek.

Másfelől Soros György nem csak úgy általában támogatta a magyar ellenzéki és rendszerváltó erőket és pártokat. Ellenkezőleg: mindent megtett azért, hogy 1990-ben az az SZDSZ kerüljön hatalomra, amelyik a legközelebb állt az általa vallott neoliberális, individualista, piacközpontú, állam- és főleg nemzetállam-ellenes felfogásához. Ugyanakkor kezdettől fogva szemben állt azokkal a nemzeti és konzervatív pártokkal és csoportokkal – elsősorban természetesen az MDF-fel –, amelyek a nyílt társadalom helyett egy nemzeti hagyományokra és nemzeti kultúrára, erős államra épülő szociális piacgazdaságot kívántak létrehozni Magyarországon.

Mindezzel együtt Soros vélhetően tisztában volt vele, hogy itt nem mehet biztosra, az MDF nem megkerülhető tényező; ezért inkább kiegyezést próbált elérni a két párt között, természetesen azzal a szándékkal, hogy ennek az esetleges nagykoalíciónak az általa gazdagon finanszírozott SZDSZ lesz a vezető ereje. Vagyis az MDF kontroll és irányítás alá kerül. Bíró Zoltán, a népi-nemzeti demokrata fórum elnöke több alkalommal elmondta, hogy valamikor 1989 őszén Soros György beszélgetésre hívta egy szállodába, ahol felvetette neki, egyesüljenek az SZDSZ-szel, s akkor ő az MDF-et is támogatni fogja. Az MDF-re akkoriban nyugatról óriási nyomás nehezedett a szabad demokratákkal való összefogásra, s ehhez jött még Soros személyes ajánlata is. Bíró Zoltán mindennek ellenére nemet mondott a Soros-féle elképzelésre.

Miután Soros előtt világossá vált, hogy nem sikerül a legnagyobb nemzeti erőt csomagterve részévé, kiszolgálójává tenni, támogató-szponzoráló tevékenysége egyre inkább egyoldalúvá, ideológiai alapúvá vált. Míg korábban széles körben finanszírozta a diktatúrával szemben fellépő csoportokat és személyeket, az első szabad választások és az Antall-kormány létrejötte után már szinte kizárólag az SZDSZ-hez köthető liberális és baloldali körök kaptak támogatást az alapítványától és más formában is.

Vagyis Soros addig és azokhoz volt bőkezű, akik az ő nyílt társadalom eszméjének megfelelő új országot akartak felépíteni. Akik viszont globalizmus, kozmopolitizmus és individualizmus helyett erős államban, nemzetben és a hagyományokhoz igazodó magyar fejlődésben gondolkodtak, s a piac mindenhatóságát is megkérdőjelezték, ellenféllé vagy ellenséggé váltak, akiket esze ágában sem volt támogatni. Így elmondhatjuk: Soros szelektív szponzorációs tevékenységében is tetten érhető az üzleti szemlélete, nyers profitérdeke; a rendszerváltás akkor és addig volt biznisz neki, amíg az az ő forgatókönyve és elképzelései szerint zajlott; amint ez más irányt vett, gyorsan feladta a jóságos támogató pozícióját.

S itt ugorhatunk napjainkig. Ugyanis most is azt láthatjuk, mint a rendszerváltás táján, csak sokkal elfajzottabb változatban. Soros György akkor pusztán annyit tett, hogy 1990 után elfordult a neki nem tetsző politikai csoportoktól, de direkt módon még nem avatkozott be a következő választások menetébe (legalábbis jelenlegi ismereteim szerint nem). Mára azonban sokat radikalizálódott: az Orbán-kormányt immáron olyan ellenségnek tartja, amely útjában áll világmegváltó elképzelései (lásd: nincs határ, nincs nemzet, van viszont migráció és kevert fajú Európa) megvalósításának, s ezért hálózata segítségével közvetlenül akar beleavatkozni a parlamenti választások kimenetelébe.

Összegezve: Soros György esetében a filantróp és a világmegváltó, illetve a kíméletlen profithajhászó spekuláns nem választható külön egymástól, sem 1989-ben, sem 2018-ban. Azonban semmit sem ér az a jótékonykodás és jobbítási szándék, amelyre az éppen általa gyakorolt gátlástalan és erkölcstelen üzleti ténykedésének következményei miatt van szükség. Ördögi kör ez.

Fricz Tamás

A szerző politológus

