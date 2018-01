Karácsony, a következetes

2018. január 29. 10:42

Pilhál György:

Zugló polgármestere szinte minden baloldali pártot megjárt már a hazai palettán. Érdeklődő alkat. Ő kompromisszumkeresőnek defi­niálja magát. Más úgy fogalmaz, bármilyen eszmét képvisel, ha kell, az ellenkezőjét is. Az SZDSZ-ben kezdte, az LMP-ben folytatta, támo­gatta Bajnai Gordont, aztán hátat fordított az LMP-nek, közben 2014 végén bejelentette, kiszáll az országos politikából, ám tavaly ősszel rövid ideig összeborult az Együtt-felekezettel (Új Pólus), nem sokkal azután, hogy a kétségbeejtő Botkával is leparolázott…

Jelenleg a Párbeszédben kavar, miközben ugye az MSZP-nek is a miniszterelnök-je­löltje… (Persze Láriferi Demokratikus Koalíciójával is össze-összekacsint.) Azt se feledjük, hogy a napokban együttműködési megállapodást kötött a partizánszellemiségű Balpárttal meg az Európai Baloldal–Munkáspárt 2006 nevű, sifrírozott munkásőrszervezettel is.

Mi kell még a baloldali nyitottsághoz?

Magyar Idők, 2018- január 29.