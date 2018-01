Ma este ünnepel az operatőr szakma

Kende Janos, Koltai Lajos, Pados Gyula, Ragályi Elemér és Sara Sandor életműdíjban részesül

Ma este 19 órakor Kovács László és Zsigmond Vilmos özvegye jelenlétében a Pesti Vigadóban osztják majd ki az első Kovács László és Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díjat diák kategóriában. Azt már most nyilvánosságra hozták, hogy Kende Janos, Koltai Lajos, Pados Gyula, Ragályi Elemér és Sara Sandor életműdíjban részesül. Novák Emil az általa 2004-ben alapított Aranyszem Fesztivált nevezte át a magyar operatőr iskola két kiemelkedő alkotójáról Kovács László-Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Fesztiválra.

2018. január 29. 13:56

A 2018-as év kiemelkedően fontos év az operatőrök számára, mert 1938-ban, 80 évvel ezelőtt Somkuti István alapította meg az operatőrök első hivatalos szervezetét, a Magyar Filmoperatőrök Társaságát. A szakma számára így különösen fontos, hogy ebben az évben osztják ki először a Kovács László-Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díjat Diák kategóriában.

A magyar operatőr iskola két kiemelkedő alkotójáról elnevezett verseny a 2004-ben, Novák Emil alapította Aranyszem operatőr verseny helyét veszi át és annak hagyományait kívánja folytatni. Zsigmond Vilmos nagyon fontosnak tartotta és 2005 óta támogatta a diák kategória győztesét az Aranyszem operatőr versenyeken, ezért első alkalommal - rendhagyó módon - csak Diákfilm verseny kategóriában adtak át díjat.

Különös megtiszteltetés, hogy a január 30-án a Pesti Vigadóban tartandó első díjátadón jelen lesz Kovács László és Zsigmond Vilmos özvegye is. Bár csak holnap este derül majd ki, hogy kik nyerik az 50.000 USD értékű Sparks Kft - Panavision filmes kameracsomagot, a Magyar Filmlabor 1 millió forint értékű laborszolgáltatását, valamint az NMHH által felajánlott bruttó 500 ezer forint pénzjutalmat, de azt már most nyilvánosságra hozták, hogy Kende Janos, Koltai Lajos, Pados Gyula, Ragályi Elemér és Sara Sandor életműdíjat vehet majd át. Ők Kovacs Lászlóhoz és Zsigmond Vilmoshoz hasonlóan nemzetközi produkciókban is kiemelkedő operatőri munkájukkal felhívtak a világ figyelmét a magyar operatori iskolára.

A szervezők reményei szerint a jövőben a „Camerimage” nemzetközi operatőr rendezvénnyel egyenértékű lesz a Kovács László és Zsigmond Vilmos operatőr verseny, melynek támogatói a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Nemzeti Filmalap és a Sparks Kft.

gondola