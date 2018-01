Megkoszorúzták Görgei Artúr lovas szobrát

Bátor kiállásával, helytállásával, hazaszeretetével is példát mutatott Görgei (Görgey) Artúr 1848-49-es honvédtábornok, hadügyminiszter - emelte a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, a 200 éve született honvédtábornok lovas szobránál.

Utoljára frissítve: 2018. január 30. 13:16

2018. január 30. 12:53

A koszorúzáson Simicskó István úgy fogalmazott: megmaradni magyarként, bármilyen viharos idők is vannak; ez volt Görgei Artúr, ez a Magyar Honvédség és minden magyar küldetése.



A honvédelmi miniszter azt mondta: az itt élő nemzetek, az európai népek küldetése és ereje elsősorban abban áll, hogy nem vesznek át mindent, ami a világban áramlik. Számos látható és láthatatlan veszély leselkedik az európai civilizációra és kultúrára. A miniszter szerint az Európai Unió feladata lenne, hogy tegyen ez ellen, "de azt látni, Brüsszel ezt nap mint nap megtagadja". Mindeközben Magyarország védi az országot, a magyar embereket, ezzel együtt pedig "az európai értékek, kultúra őrzője és vigyázója is egyben".



A honvédelmi miniszter kiemelte: ha a magyarság eltűnik a térképről, az óriási veszteséget jelent Európa, a világ számára is. Bármilyen látható vagy láthatatlan veszély fenyeget, más nemzeteknek is példát mutatva "meg kell védenünk magyarságunkat". Ehhez tenni, cselekedni kell, ahogy azt Görgeiék is tették. Szeretnünk kell hazánkat - fogalmazott a miniszter, megjegyezve: a hazaszeretet tevékeny törődést, cselekvő hazafiságot jelent.

Simicskó István honvédelmi miniszter beszédet mond a 200 éve született Görgei Artúr 1848-49-es honvédtábornok, hadügyminiszter lovas szobrának megkoszorúzásán a budai Várban 2018. január 30-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



A budai Várban megemlékezéssel, néma főhajtással, koszorúzással tisztelegtek az 1818. január 30-án született Görgei Artúr lovas szobránál. A megemlékezésen Varga Antal (Fidesz-KDNP), a budavári önkormányzat alpolgármestere köszöntőjében azt emelte ki: katonák, vezérek mindig is voltak, most is vannak szerte a világon, de "honvédek" csak nekünk magyaroknak vannak. A honvéd több mint fegyveres katona vagy zsoldos, olyan hős, aki a hazáját akár az élete árán is képes megvédeni - fogalmazott.



A kétszáz éve született Görgei Artúr előtt tisztelegve a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban emlékkonferenciát tartottak az egykori honvédtábornok és hadügyminiszter életéről, munkásságáról, valamint bemutatták a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott Görgei Artúr-emlékérmet.



Az emlékérmék előoldalán ábrázolt jelenetben a forradalom egyik győztes csatája elevenedik meg, ezt Than Mór Görgey lovasrohamot vezényel a második komáromi csatában című festménye ihlette, fölötte félkörben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legjelentősebb győztes ütközeteit - Isaszeg, Buda, Komárom, Vác - tüntették fel.



Az egykori honvédtábornok a forradalom idején nevének írásmódjában a nemesi származásra utaló y-t i-re változtatta, és aztán élete végéig így használta.

Díszsortűz a 200 éve született Görgei Artúr 1848-49-es honvédtábornok, hadügyminiszter lovas szobrának megkoszorúzásán a budai Várban 2018. január 30-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Görgei (Görgey) Artúr '48-as honvédtábornok, hadügyminiszter születésének 200. és az 1848-49-es szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából kibocsátott Görgei Artúr-emlékérme előlapja a kibocsátó ünnepségen a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2018. január 30-án. Előtérben 1848-49-es honvédek 1884. május 30-án kelt nyilatkozata arról, hogy nem volt áruló Görgei Artúr. A 10 ezer forintos címletű ezüst és a 2 ezer forintos címletű színesfém emlékérméket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bocsátotta ki. A múzeumban emlékkonferenciát tartottak az egykori honvédtábornok és hadügyminiszter életéről, munkásságáról. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Görgei (Görgey) Artúr '48-as honvédtábornok, hadügyminiszter születésének 200. és az 1848-49-es szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából kibocsátott Görgei Artúr-emlékérme előlapja a kibocsátó ünnepségen a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2018. január 30-án. A 10 ezer forintos címletű ezüst és a 2 ezer forintos címletű színesfém emlékérméket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bocsátotta ki. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

MTI