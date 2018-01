Orbán: meg kell védeni az európai jövőt

A kormányfő a Sebastian Kurz osztrák kancellárral folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón kiemelte: van egy keresztény kultúra, az a mód, ahogy élünk, és ezt az életormát szeretnénk megvédeni, ez az identitás fontos, meg kell őrizni a keresztény alapokat.



Úgy vélte, a schengeni rendszert meg lehet védeni, "ha meg akarjuk védeni". A külső határoknak zárva, a belső határoknak pedig nyitva kell lenniük - jelentette ki, hozzátéve: nem támogatja a belső határellenőrzést, de a külső határok védelmét igen.



A miniszterelnök emlékeztetett: Sebastian Kurz már külügyminiszterként is jó partnere volt Magyarországnak a migrációs kérdésekben, egyetértett a nyugat-balkáni útvonal lezárásával. Ausztria a nehéz napokban küldött rendőröket és határőröket, hogy segítsen megvédeni a déli határt. Akkor nemcsak Magyarországot, hanem Ausztriát is védték - fűzte hozzá.



Kiemelte: osztrák kollégájával egyetértettek abban, hogy a kvóta nem megoldás. Akik törvénytelenül érkeztek Európába, azok nem maradhatnak, "törvénytelenségre jogot nem lehet alapítani" - fogalmazott.



Orbán Viktor azt mondta, nem látja az erős elkötelezettséget jó néhány, belső területen fekvő államban, hogy segítsenek megvédeni a schengeni szabályokat. Úgy látja, a szétosztási mechanizmus is rombolja Schengent, mert olyan országokra is rá akarják kényszeríteni, akik védik a határaikat a migránsok ellen. Közölte: remélhetőleg az EU visszatér a helyes útra, és ebből a szempontból fontos lesz, amikor megvitatják az új menekültügyi rendszert, mert azt nem lehet elszakítani a határvédelemtől. Nemcsak a menekültekre vonatkozó szabályozás kérdésével kell foglalkozni, hanem a határok védelmével is - jelentette ki a kormányfő.



Orbán Viktor hangsúlyozta: Európában komoly átrendeződés zajlik, ennek egyik eleme, hogy Közép-Európa egyre látványosabban válik az unió gazdasági motorjává. A következő tíz évben "a mi dolgunk mindent megtenni az egyébként sikeres Közép-Európa további erősödőséért", hogy meghatározóvá váljon az EU-n belül - magyarázta. Mint mondta, ez jó program Ausztriának is, hiszen az ország érti Közép-Európát, a V4-et és Nyugat-Európát is.



Orbán Viktor kitért rá: Közép-Európában "ami állandó, rendkívül értékes". Meg kell becsülni a stabilitást, és hosszú ideig dolgoztak azon, hogy a V4 stabil legyen, ezért nem akarják bővíteni, de szeretnének együttműködni Ausztriával - közölte.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a Paks II. beruházás nem osztrák-magyar kérdés, ez európai ügy, amelyre európai jogi fórumokon keresik a megoldást. Hangsúlyozta: mindent megtesznek, hogy a véleménykülönbség a nukleáris energiáról ne ronthassa a kétoldalú kapcsolatokat.



A bécsi kancellári hivatal előtt, a magyar miniszterelnök érkezésekor a Greenpeace aktivistái tüntettek a Paks II beruházás ellen.

Harcolni fogunk az Ausztriában dolgozókért

Tisztességes eljárást kért Orbán Viktor kormányfő az Ausztriában dolgozó magyaroknak az osztrák családtámogatási rendszerrel kapcsolatban Sebastian Kurz osztrák kancellártól.

A két kormányfő közös keddi, bécsi sajtótájékoztatóján a magyar miniszterelnök kijelentette: azt kérte, hogy a magyaroknak, akik itt dolgoznak, tisztességes eljárásban legyen részük, ha befizették a szociális hozzájárulást, kapják meg, ami megilleti őket.



Ha valaki Magyarországon befizeti, amit be kell fizetnie adóként és szociális hozzájárulásként, akkor mindent megkap, amit a magyarok megkapnak. Magyarországon fair eljárás van, ezt szeretnénk itt is: ha a magyarok befizetik, amit be kell fizetni, kapják meg azt, ami az osztrákoknak is jár - jelentette ki. Hozzátette, hogy harcolni fognak ezért.



A kormányfő kifejtette: az Európai Bizottság feladata a szerződések védelme, és ha az uniós testület olyat tapasztal, ami ellentétes az uniós alapszerződéssel, hivatalból fel kell lépnie. Brüsszel teszi a dolgát, uniós szinten lesz döntés az ügyben, és ezt "mi tudomásul vesszük" - közölte.



Orbán Viktor aláhúzta a két ország közötti autópálya-összeköttetések jelentőségét, továbbá kiemelte a sikeres gazdasági együttműködést, mint mondta, Ausztria az egyik legfontosabb befektető Magyarországon, a szoros gazdasági kapcsolatokból mindkét fél profitál.



Egy arra vonatkozó kérdésre, hogy programja későbbi részeként találkozik Heinz-Christian Strache szabadságpárti (FPÖ) alkancellárral, a kormányfő emlékeztetett: az FPÖ meghatározó szerepet kapott az osztrák kormányban. Természetes, hogy találkozik minden fontos osztrák politikai vezetővel, ráadásul a párt a biztonsággal kapcsolatos tárcákat kapott, így a biztonságról is tárgyalnak majd - mondta.



Kérdésre közölte: "tapasztalat, hogy ha a liberálisok nincsenek benne a kormányban", akkor azt mondják, hogy vége a demokráciának. "Nem fogadjuk el, hogy bármelyik ideológiai irányzat saját magát a demokráciával azonosítsa", és "a jelző nélküli demokrácia az igazi demokrácia" - hangoztatta.

Orbán Viktor miniszterelnök és Sebastian Kurz osztrák kancellár sajtótájékoztatót tart a bécsi kancellárián 2018. január 30-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A kormányfő megköszönte az osztrák kancellárnak a partnerséget migrációs kérdésben. Emlékeztetett, hogy Ausztriával közösen együttműködve sikerült lezárni a migráció balkáni útvonalát. Hozzátette, Ausztria besegített többek között hazánk déli határszakaszának védelmébe is.

A kvóta nem megoldás – szögezte le a magyar miniszterelnök, – nem maradhatnak azok, akik törvénytelenül érkeztek Európa területére. Magyarország eddig és ezután sem fogad be migránsokat – jelentette ki.

Megjegyezte, hogy Magyarország az ENSZ szintjén is komoly vitára készül migráció kérdésében. Sebastian Kurz-cal egyetértés volt abban is, hogy egy jövőbeli európai rendszernek nemcsak a migráció szabályozásáról kell szólnia, hanem a határvédelemről is. A menekültpolitika középpontjába is a határvédelmet kell állítani – tette egyértelművé.

Kurz szerint nem működik a menekültek elosztása

Nem működik a menekültek európai uniós elosztásának rendszere, az illegális migrációt meg kell állítani – jelentette ki osztrák kancellár. Hozzátette, a tisztán elosztási rendszer nem működik, az unióban a biztonságot kell főként biztosítani. Ebben a kérdésben sok még a tennivaló – jegyezte meg Sebastian Kurz.

Hangsúlyozta, Ausztria és Magyarország „egy irányba megy” az EU külső határainak védelmében. Kiemelte, hogy hazája híd szerepet akarj betölteni.

„Valamennyiünk érdeke, hogy együttműködjünk, Ausztria hozzá tud és hozzá is akar járulni ehhez” – tette hozzá.

A bevándorlással kapcsolatban hozzáfűzte, új menekültügyi rendszert kell létrehozni, a fogadó országoknak kell eldönteniük, kiket akarnak befogadni.

Eltérő a vélemény Paksról

A kancellár beszélt arról is, hogy Magyarország nem csupán szomszédos ország, hanem fontos kereskedelmi partner, szó volt a gazdasági kapcsolatokról, az EU jövőjéről vagy európai kérdésekkel kapcsolatos kérdésekről.

Az osztrák kancellár Paks II. kérdéséről azt mondta, hogy az atomenergiát veszélyes technológiának gondolja, és szerinte szükséges az állami segítségnyújtás felülvizsgálata ebben a kérdésben.

Orbán Viktor miniszterelnök és Sebastian Kurz osztrák kancellár sajtótájékoztatót tart a bécsi kancellárián 2018. január 30-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A V4-ek nem tervezik a bővítést

Kérdésre válaszolva a magyar miniszterelnök elmondta a V4-ek csoportja nehezen jött létre, stabilitása hosszú munka eredménye. Ezért nem jön szóba a bővítés kérdése – tette hozzá. Ugyanakkor elmondta a visegrádi országok keresik a szövetségeseket. Erről szól ez az együttműködés is Ausztriával.

Sebastian Kurz szerint a V4-ek bővítéséről szóló vitát csupán a média generálta, a valóságban ilyen nem létezik. Sem a visegrádi országok nem kívánnak bővülni, és csatlakozási kívánság sincs. Csupán együttműködés van – szögezte le. Ausztria híd szerepet fog betölteni ebben a kérdésben, már csak földrajzi helyzetéből adódóan is, tette hozzá.

MTI