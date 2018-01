Határozatképtelen volt a rendkívüli ülés

A migrációról, az idősekről, az önkormányzati bérekről és az ellenzékről volt szó a parlament keddre, ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli ülésén, amely a kormánypártok távolmaradása miatt határozatképtelen volt.

2018. január 30. 17:45

MSZP: Orbán a migráció egyik fő szervezője



Tóth Bertalan (MSZP) Orbán Viktor kormányfőt, valamint Szijjártó Péter és Rogán Antal minisztereket nevezte a migráció fő szervezőinek és kijelentette: az elmúlt három évben a fideszes politikusok belehazudtak a szemünkbe, csak azért, hogy még többet tudjanak lopni. Hozzátéve: az MSZP nem a menedékkérők segítése ellen van, hanem a hazudozás és a gyűlöletkeltés ellen.

Tóth Bertalan MSZP frakcióvezetője felszólal napirend előtt az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2018. január 30-án. Mellette Vona Gábor, a Jobbik elnöke (j), Dúró Dóra (j2) és Gyöngyösi Márton (j3) jobbikos képviselők, valamint frakciótársa, Varga László (b). MTI Fotó: Bruzák Noémi



A nyugdíjasok helyzetéről szólva bírálta a magas áfát, amellyel szerinte a tízezer forintos utalvány értékénél lényegesen többet vesznek el az idősektől. A nyugdíjminimum megduplázását és 13. havi járadék folyósítását szorgalmazta.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy felelt: a kormány fontos feladatának tekinti, hogy segítse az időseket, és hogy megvédje a nyugdíjak értékét. Rámutatott arra is: az MSZP szavazta meg a 13. havi nyugdíj eltörlését, és ugyanezt a politikát folytatnák a szocialisták. Köpönyegforgatónak nevezte Karácsony Gergelyt, és emlékeztetett korábbi elképzeléseire a bevándorlással kapcsolatban, amely szerint növelni kell a bevándorlási hivatal létszámát a gyorsabb ügyintézés érdekében, a bevándorlók elszállásolására a használaton kívüli laktanyákat kellene megnyitni, a határkerítést pedig nem kellene felépíteni, mert az értelmetlen.



Jobbik: a Fidesz a betelepítések kormánya



Vona Gábor (Jobbik) szerint Altusz Kristóf, a külügyi tárca államtitkára az 1300 menedékkérőről szólva elmondta Orbán Viktor "őszödi beszédét", amelyből kiderült, három éven át hazudtak.



A Jobbik elnöke azt mondta: a Fidesz migrációs politikája összeomlott, képtelenek megvédeni az országot. "A Fidesz a betelepítések kormánya" - szögezte le. A Stop Soros javaslattal azokat a civileket támadják, amelyeket korábban támogatott a kabinet - fűzte hozzá, és kijelentette azt is: a kormányoldal hazugságokat terjeszt a Jobbikról.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke felszólal napirend előtt az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2018. január 30-án. Mellette frakciótársai, Dúró Dóra és Gyöngyösi Márton. MTI Fotó: Bruzák Noémi



Hol van a Fidesz programja? - tette fel a kérdést.



Dömötör Csaba úgy felelt: Magyarország egyetlen bevándorlót sem fogadott be, ennek ellenkezőjét állítani álhír, bevándorlókat betelepíteni pedig csakis az ellenzék akar.



Behódolásnak minősítette azt, amit Vona Gábor iszlám fiatalok előtt mondott, behódolásnak a gondolattal, hogy együtt kell élni a migrációval. Felidézte, a Jobbik elnöke az állításával ellentétben igenis érvelt Magyarország uniós tagsága ellen.



Kijelentette: már tudható, miért nem szavazta meg a Jobbik a kvótaellenes alaptörvény-módosítást, miért fúrták meg a népszavazást. Szerinte a párt és elnökük politikája bármit elárul és bárminek hátat fordít egy kis hatalomért.



Az LMP a rendkívüli ülésről és az önkormányzati dolgozók béréről



Szél Bernadett (LMP) arról beszélt, a kormánypártiak elszámolással tartoznak az adófizetők felé, amiért nem jelentek meg az ülésen.



Választ követelt Kövér Lászlótól, hogy miért működhet érdemi civil kontroll nélkül a nemzetbiztonsági szolgálatok sora. Mit szól a házelnök ahhoz, hogy Németh Szilárd átveszi a nemzetbiztonsági szolgálatok szerepét, és őt nemzetbiztonsági kockázatnak minősíti? A "fél Fidesz" Soros-ösztöndíjjal tanult, akkor ők is nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, s ezért nincsenek jelen? - kérdezte.

Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője, a párt társelnöke felszólal napirend előtt az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2018. január 30-án. MTI Fotó: Bruzák Noémi



Felszólította a kormánypártokat, adjanak számot, miért nem emelték az önkormányzati dolgozók bérét, és azt firtatta, mikor fogják az illetményalapot 60 ezer forintra növelni.



Pogácsás Tibor belügyi államtitkár közölte: a kormány sokat tett azért, hogy az ország teljesítőképességét figyelembe véve a béremelések megtörténjenek, s több területen életpályamodellt vezettek be. A költségvetési törvény lehetővé teszi 2018-tól, hogy az önkormányzatok maguk határozzák meg az illetményalapot, lehetővé vált, hogy 20-50 százalékos eltérítéssel illessék a dolgozókat, s most már az illetményalap emelése is lehetséges - mutatott rá. Szerinte olyan helyeken is sztrájkoltak az önkormányzatoknál, ahol jelentős volt a béremelés.

Fidesz: az ellenzék még sajátjai előtt is bukásra áll



Gulyás Gergely (Fidesz) azt mondta, a mostani ülés valódi oka, hogy az ellenzék a saját választóitól eddig kapott elégtelent legalább kettesre szeretné javítani, ezért fogott össze a Jobbik, az MSZP és az LMP. Szerinte az országban nem kormány-, hanem ellenzékváltó hangulat van.



A bevándorlással kapcsolatban azt közölte: a kormány elsőként tette nyilvánvalóvá Európában, egyetlen bevándorlót sem hajlandó befogadni, ellenállt a kvótának, kerítést épített. "A bajbajutottakon segítettünk, de nem hagyjuk, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon" - jelentette ki, hozzátéve: az ellenzék eddig irgalmatlansággal vádolta a kormányt, most túlzott irgalommal.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője felszólal napirend előtt az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2018. január 30-án. MTI Fotó: Bruzák Noémi



A nyugdíjakkal kapcsolatos MSZP-s felvetésre úgy reagált: azok akarnak fellépni a nyugdíjasokért, akik csak azért tudtak nyugdíjat fizetni, mert az IMF hitelt adott. Hozzátette ugyanakkor: a nyugdíjemeléseket folytatni kell, ahogyan a köztisztviselői béremelést is.



Dömötör Csaba válaszában arról beszélt, az elmúlt hónapokban az ország tovább erősödött, nőtt a minimálbér, folytatódnak az ágazati béremelési programok, bővül a családi adókedvezmény, csökkent az internetáfa.



Kitért a bevándorlásra is, szerinte ugyanis egyre nagyobb erők mozdulnak meg Magyarország "megtöréséért", "azok szeretnék megtörni, akik szerint a bevándorlás lehetőség, a multikulturális társadalom pedig kívánatos". Megmozdulnak a külföldről támogatott NGO-k, a bevándorlás brüsszeli barátai, senki által meg nem választott bürokraták és nemzetközi szervezetek. Ezt nem lehet szó nélkül hagyni, a kormány ezért terjesztette elő a "Stop Soros" törvénycsomagot - fogalmazott.



Mint mondta, eközben idehaza is "zajlanak a dolgok", "gyakorlatilag teljesen összeállt a kerítésbontó koalíció", sokfelől érkeztek, de az LMP, a Jobbik, a DK és az MSZP is ugyanazt akarja, "ki Allahot emlegetve, ki szavazatával, ki aláírásgyűjtéssel, ki nyilatkozatokkal operál, de a lényeg ugyanaz, "együtt bontanák le a határzárat, és azonnal megindítanák a betelepítéseket".

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2018. január 30-án. Mellette Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. MTI Fotó: Bruzák Noémi



Külföldi támogatóikkal azon vannak, hogy Európa "multikulti kontinens", Magyarország pedig bevándorlóország legyen, de amíg ez a kormány hivatalban van, addig erről szó sem lehet - jelentette ki az államtitkár.



A felszólalások után Latorcai János alelnök megállapította, a Ház nem határozatképes. A parlament következő ülése február 19-20-án várható.

