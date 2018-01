Értelmetlen a népszavazási kezdeményezés

Tarlós István főpolgármester szerint semmi értelme nincs a 3-as metró akadálymentesítéséről szóló népszavazási kezdeményezésnek, abból eredményessége esetén nem következik majd, hogy minden állomáson liftet kellene építeni.

2018. január 30. 17:59

A törvény nem definiálja, hogy milyen módon kell megoldani az akadálymentesítést, egy eredményes népszavazás esetén ugyanott fogunk tartani, mint most, az semmit nem befolyásol - közölte. A Kúria azt mondta ki, hogy jogilag nincs akadálya a referendum megtartásának - mondta Tarlós István, aki szerint a szocialisták rosszul tették fel a kérdést, azzal nem tudnak semmit elérni.



A Kúria kedden tett közzé a honlapján azt a végzést, amellyel helybenhagyta a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) azon döntését, amellyel a testület hitelesítette a 3-as metró akadálymentesítéséről kezdeményezett népszavazást. Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője tavaly novemberben nyújtotta be kérdését hitelesítésre az FVB-hez. A kérdés úgy szólt: "Akarja-e Ön, hogy a 2017-2020 között történő budapesti M3-as metróvonal felújításával egyidejűleg valósuljon meg ezen metróvonal valamennyi megállójának teljes értékű akadálymentesítése, az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározottak szerint?"



Tarlós István elmondta a Kúria végzése nem lepte meg őket. Emellett szerinte a kezdeményezéssel olyan személynek kellett volna élnie, aki hiteles, és nem olyannak, aki az ügyben korábban sokat tehetett volna, de mielőtt lemondatták, nem tett semmit. "De ha már valaki mégis ezt teszi, és nem restelli a képmutatást, akkor legalább okos kérdést fogalmazzon meg. Olyan kérdést, amelynek eredménye lehet" - jelentette ki a főpolgármester.



Mint mondta, a Kúria is leírja a végzésében, hogy egy érvényes és eredményes népszavazás esetén "ugyanott fogunk tartani mint most (...) mert, hogy ebből semmi módon nem következik az, hogy liftet kellene építeni".



A főváros gondoskodik az akadálymentesítésről, sokkal korábban megkezdődtek az egyeztetések, számos műszaki megoldás van az akadálymentesítésre - hangsúlyozta Tarlós István, hozzátéve, hogy nem előírás a liftek építése teljes körűen.



Kitért arra is, ha a szocialisták kérdésében liftek szerepeltek volna, akkor az MSZP akadályozná a 3-as metró felújítását, ugyanis fedezet nélküli kötelezettséget nem lehet vállalni.



Az a jogszabály, amelyre a hivatkoznak, akkor is érvényes volt, amikor 2-es metrót felújították, akkor ők egy liftet építettek - jegyezte meg Tarlós István. Hozzátette, egyesek szeretnének olyan látszatot kelteni, mintha a főváros vezetése a rászorultak ellen lenne, miközben eddigi állás szerint 13-szor több liftet építenek, mint a kezdeményezők a 2-es metró felújításakor.



Hangsúlyozta: elmennek a végső határig, hogy a mozgáskorlátozottaknak segítsenek.



MTI