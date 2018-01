Ausztria és Magyarország biztonságát közösen kell garantálnunk

Közösen kell garantálnunk Ausztria és Magyarország biztonságát - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden Bécsben.

A kormányfő megbeszélést folytatott Heinz-Christian Strache szabadságpárti (FPÖ) alkancellárral, majd sajtótájékoztatójukon kifejtette: ennek érdekében megállapodtak, hogy a biztonságért és az infrastruktúráért felelős miniszterek kétoldalú megbeszéléseket folytatnak. A lehető legszorosabb, legszakmaibb és legbarátibb kapcsolatra törekednek a miniszterek között - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta: Ausztriában eddig magyarellenes kormány volt, az osztrák kormány ellenséges volt Magyarországgal szemben, ebben változás állt be, mert most olyan kormány van, amely fair, tisztességes és baráti viszonyban akar állni Magyarországgal.



Orbán Viktor a találkozót azzal indokolta, hogy a két legfontosabb téma, amely érinti a magyarokat a kétoldalú kapcsolatok vonatkozásában - a biztonság és az infrastruktúrafejlesztés -, a kisebbik koalíciós párthoz tartozik. Magyarország mindenkivel baráti kapcsolatokra törekszik, akivel közös céljai lehetnek, aki segít megvédeni Magyarországot - mutatott rá. Hozzátette: az elmúlt években megtanultuk, hogy a két országot együtt lehet és kell megvédeni, és Magyarország hálás, hogy Ausztria segített a határvédelemben, amellyel Magyarország egyúttal Ausztriát is védte.



Heinz-Christian Strache kiemelte: a Magyarország és Ausztria közötti baráti viszonyt tovább kell építeni, mélyíteni.



Kifejtette: egyetértettek abban, hogy az EU által elrendelt kvótákat el kell utasítani, a migránsok szétosztása nem járható út, egyetlen országnak sem lehet előírni, hány migránst fogadjon be, a külső határok biztosítását ugyanakkor meg kell oldani. A magyar migrációs és menekültpolitika nagyon fontos volt az elmúlt években, Orbán Viktor felelősségvállalása nélkül nem lett volna lehetséges a külső határok védelme az unióban, a balkáni útvonal lezárását Magyarország következetes politikájával lehetett elérni - vélekedett.



Kiemelte: lényeges közös magyar-osztrák ügy az illegális migráció elleni harc és a fellépés az európai szubszidiaritásért.



Az alkancellár közölte: beszéltek a közös célokról, az infrastruktúráról, a gazdasági együttműködésről, a digitalizációról, az innovációról és a közlekedési összeköttetésekről is.



Heinz-Christian Strache kitért rá: Ausztria a jó együttműködésre törekszik a szomszédaival, így a visegrádi országokkal is.



A családtámogatásokat illetően közölte: ez a kérdést európai szinten kell szabályozni, az európai jognak megfelelő megoldás kell.



Az alkancellár kérdésre arról is beszélt, hogy 2015-ben katasztrofális fejlemények alakultak ki a kétoldalú kapcsolatokban az akkori osztrák kormány miatt, az akkori kancellár is tiszteletlen szavakat használt Magyarország vonatkozásában, pedig már akkor is hálásnak kellett volna lenni, hogy Magyarország az előírásoknak megfelelően védte az európai határokat. Orbán Viktor nemcsak a magyar érdekeket tartja szem előtt, hanem európai módon gondolkodik - vélte.



Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette: Magyarország szerint az európai országok két út közül választhatnak. Vagy bevándorlóországokká válnak, nagy számban beengednek meghatározó súlyú muszlim közösségeket és kevert társadalmakat hoznak létre, vagy megvédik a kulturális identitásukat, a keresztény kultúrát, nem hoznak létre kevert népességet és párhuzamos társadalmi rendszert. Magyarország az utóbbi utat járja, így migránsokat nem fogad be - magyarázta. Hozzátette: "akinek védelem jár, annak a védelmet megadjuk", ahogy eddig is, de migránsok nem jöhetnek Magyarországra.



Az Elios Zrt.-vel kapcsolatos OLAF-vizsgálatra vonatkozó kérdésre Orbán Viktor közölte: Magyarország álláspontja ilyen esetekben világos, a szükséges eljárásokat el kell végezi, és ez most is így fog történni. Nem foglalkozik üzleti ügyekkel - tette hozzá.



