Magyarország kilép, ha nem lesz elmozdulás

Ha az ENSZ migrációs csomagjának első tervezetében nem lesz elmozdulás pozitív irányba, Magyarország álláspontja felé, elindítják Magyarország kilépési folyamatát a tárgyalássorozatból - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten.

2018. január 31. 16:56

A tárcavezető kiemelte: utasítást kapott a kormánytól, hogy február 5-én, amikor megjelenik a csomag első tervezete, vizsgálja meg azt, és ha az olyan migrációpárti lesz, mint az alapjául szolgáló deklaráció és ENSZ-főtitkári nyilatkozat, indítsa el az ország kilépését a tárgyalásokból.



Hangsúlyozta: a 2016-ban elfogadott deklaráció alapján kellene kormányközi tárgyalássorozatnak kezdődnie februárban, és az év végén kellene elfogadni a csomagot, de még meg sem indult a tárgyalás, a főtitkár máris kihirdette az eredményt.



Szijjártó Péter kifejtette: a New York-i deklaráció és a főtitkári nyilatkozat alapállása ellentétes Magyarország álláspontjával és érdekeivel, mert azok a migrációt jó és megállíthatatlan jelenségként írják le. Magyarország szerint viszont a migráció nem pozitív folyamat és nem megállíthatatlan, hanem komoly biztonsági kockázatokat jelent és megállítható - mutatott rá.



Közölte: a deklaráció és a nyilatkozat a migrációs lehetőségek kiszélesítéséről beszél, azonban ehelyett és a migráció ösztönzése helyett annak megállításáról kellene beszélni. A deklaráció és a főtitkári nyilatkozat azt az irányvonalat követi, hogy lazítani kell az adminisztrációs feltételeket a migránsok befogadásához, ami újabb ösztönző faktort jelent azoknak, akik gondolkodnak, hogy útra keljenek, továbbá mindez a nemzeti migrációs politikák feloldását is célozza - magyarázta.



A külügyminiszter úgy vélte, a deklaráció és a nyilatkozat célul tűzi ki, hogy a migrációban nem érintett országokban is programok induljanak a migránsok befogadására, ami a probléma szűkítése helyett még súlyosabbá teszi a kihívást.



Hangoztatta: a deklaráció a határsértések kriminalizálásának visszaszorítását is célként jelöli meg, holott az igenis bűncselekmény, és az államiság egyik legfontosabb szempontja a határ megvédésének képessége, ez a szuverenitás egy jelentős eleme. A deklaráció továbbá alapvető emberi jogként akarja beállítani a jogot a migrációhoz, valamint el akarja mosni a legális és illegális migráció közti különbségeket, ami elfogadhatatlan - fogalmazott.



A tárcavezető kitért rá: mindemellett sem a deklaráció, sem a főtitkári nyilatkozat nem beszél a kiváltó okok kezeléséről, pedig ez kulcsfontosságú a határvédelem mellett, és nem beszélnek a visszafogadási kötelezettségről sem.



Szijjártó Péter egy a Soros-tervre vonatkozó kérdésre elmondta: van egy ilyen világos koncepció, és az ENSZ-főtitkárnak a napokban tett nyilatkozatával összevetve látszik a párhuzam.



Arra a felvetésre, hogy ha Magyarország kilép a tárgyalásokból, azzal nem vehet részt majd a szavazáson sem, a külügyminiszter kifejtette: ha egy ország kilép a tárgyalássorozatból, annak minden eleméből kilép. Ugyanakkor feltette a kérdést, hogy ha egy tárgyalási folyamat megindulása előtt kihirdették a végeredményt, kinek milyen illúziója lehet a szavazással kapcsolatban?



Azt is mondta: nincs döntés, amely korlátozná a tranzitzónákba belépők számát, csak egy dolog szab határt a számuknak, és ez a kapacitás, mert minden kérelmet alaposan meg kell vizsgálni.



Szijjártó Péter azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kedden Bécsben az osztrák családtámogatások rendszerében tervezett változásokról is tárgyalt az osztrák kancellárral, elmondta: ez európai kérdés, és jogos Magyarország elvárása minden uniós tagállam felé, hogy fair módon járjanak el, az európai szabályoknak megfelelően. Tisztességtelen a magyarokkal szemben, hogy ha egy másik országban dolgoznak és befizetik ugyanazokat a járulékokat, amit az adott ország állampolgárai befizetnek, nem ugyanazt kapják - közölte.



Mint mondta, az Európai Bizottság megvizsgálja a kérdést, és ha az uniós testület egyenlő mércével mér, nem hozhat más döntést, mint hogy ez ellentétes az európai joggal. A magyar munkavállalók kérdése a kormány szívügye, kötelességük fellépni és harcolni, és ez esetben is ezt fogják tenni - jelentette ki.



MTI