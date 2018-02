Miért nem magyar bankban tartja a pénzét, aki miniszterelnök akar lenni?

A Médianéző Kft. igazgatója szerint senki sem kérdőjelezi meg, hogy van lehetősége a DK elnökének arra, hogy egy osztrák bankban tartsa a kötvényeit. Azonban aki ismét kormányra akar kerülni Magyarországon, miért nem magyar bankban tartja a pénzét? Milyen bizalmat fektet abba az országba, ahol "milliárdos lett"? - kérdezte Boros Bánk Levente politológust csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

2018. február 1. 23:26

A Médianéző igazgatóját arról kérdezték, hogy Gyurcsány Ferenc a Magyar Idők online csütörtöki cikke szerint több mint 150 millió forintot tartott egy osztrák bankszámlán. A politikus viszont azt mondta, leadott vagyonnyilatkozata pontos és törvényes; a bécsi befektetési számláján lévő, körülbelül fél millió euró értékű részvény és kötvény a nyilatkozatában feltüntetett, mintegy 605 millió forintnyi befektetésnek a része.



Boros Bánk Levente szerint az nem egyértelmű, hogy eltitkolta-e ezt az osztrák bankszámlát a volt miniszterelnök. Úgy folytatta: két állítás áll egymással szemben, a Magyar Idők azt írta, hogy a DK elnöke eltitkolta a bankszámlát, Gyurcsány Ferenc pedig úgy reagált, hogy az benne van a vagyonnyilatkozatában szereplő 605 millió forintban, de nem tudni, ez igaz-e.



Hozzátette: korábban Gyurcsány Ferenc vádolta meg a miniszterelnököt azzal, hogy állítólag Svájcban tartja a pénzét; néhány hónap múlva az derül ki, hogy ő tartja külföldön.



Boros Bánk Leventét kérdezték arról is, hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke 2015-ben azt mondta, "a kerítés egy hatalmas bukás". Közölte: a Jobbik magához képest jelentős népszerűségre tett szert 2014-2015-ben azzal, hogy "sarkos" álláspontot foglalt el a migrációról. De - folytatta - ahogy a kormány intézkedései "megállították ezt a politikai akcióját", a Jobbik az "örök tagadást" választotta: letagadta, hogy a kormány sikerrel állította meg az illegális migrációt, nem szavazta meg a népszavazás után a betelepítési kvótákról szóló alkotmánymódosítást, "tagadta a kerítés hasznosságát". Most pedig - tette hozzá - próbálnak kihátrálni ebből a pozícióból, de a sajtó nem felejti el, hogy korábban miket állított Vona Gábor.



Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország befogadott mintegy 1300, oltalmazotti státuszt kért embert, Boros Bánk Levente úgy fogalmazott: "skizofrén helyzetbe" került az ellenzék, mert több párt korábban azt mondta, hogy bárki bejöhet, és most azt mondják a legálisan itt tartózkodókra, hogy biztonsági kockázatot jelentenek.

MTI - M1