Fejlövést szánna a miniszterelnöknek a pécsi mszp-s

Döbbenetes komment jelent meg a PestiSrácok.hu Facebook-oldalán az egyik csütörtök esti bejegyzésük alatt. Az abban szereplő kép, és amit sugall, súlyosan becsületsértő és túlmegy minden eddigi határon. A hozzászólásban egy olyan mémet osztottak meg nyilvánosan, amin több fideszes politikus között Orbán Viktor miniszterelnök szerepel, fején vérző sebbel. A felirat szerint “nincs ebben semmi hiba”. A kommentelő Simon József, az MSZP pécsi szervezetének elnökségi tagja.

2018. február 2. 14:47

Fejlövést szánna a miniszterelnöknek az MSZP pécsi elnökségi tagja

Naponta jelennek meg non-stop ízléstelen, hergelő megjegyzések, bejegyzések a közösségi portálokon, amelyek csak szaporodnak a kampány előrehaladtával. Arra is volt már nem egy példa, hogy politikai tisztségviselőnek kellett magyarázkodnia szabad szájú internetes kinyilatkoztatásaik miatt, de van az a szint, ami túlmegy a szabad véleménynyilvánításon – olvasható a PestiSrácok írásában

Simon József, aki az MSZP pécsi szervezetének elnökségi tagja, túllépett azon a bizonyos határon. A további hozzászólásokból is kitűnik, hogy komoly közfelháborodást keltett ízléstelen mémjével, amely a fejbe lőtt miniszterelnököt ábrázolja.

A képre a következő feliratot írták: “Keresd a hibát!!! Én nem találtam… “

Megkérdeztük Balsai István ügyvédet, minek minősül a PestiSrácok.hu Facebook-oldalán megosztott ízléstelen komment. Balsai István azt mondta, a bejegyzés “súlyosan becsületsértő”, amiért a méltóságában sértett ábrázolt személy jogi lépéseket tehet.

A PestiSrácok megkereste a Magyar Szocialista Párt sajtóirodáját, a párt Baranya megyei s pécsi szervezetét, hogy reagáljanak Simon megnyilvánulására.

Gulyás: zárják ki az MSZP-ből Simon Józsefet, aki egy Orbán Viktort főbe lőve ábrázoló képet tett közzé!

A Fidesz frakcióvezetője arra szólította fel az MSZP vezetését, hogy zárják ki a pártból azt a pécsi tagjukat, aki egy olyan képet tett közzé, amely főbe lőve ábrázolja Orbán Viktor miniszterelnököt.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője pénteken Budapesten tett sajtónyilatkozatában kifejtette: csütörtök este Simon József, az MSZP pécsi szervezetének elnökségi tagja, Tóth Bertalan szocialista parlamenti frakcióvezető korábbi kampányfőnöke a Pesti Srácok Facebook-oldalán megjelent cikk alatti bejegyzésében egy olyan képet tett közzé, amely főbe lőve ábrázolja a kormányfőt, és az a felirat olvasható rajta, hogy "Keresd a hibát! Én nem találtam".



A Fidesz a történtek után választ vár Karácsony Gergelytől, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjétől, valamint Molnár Gyula szocialista pártelnöktől arra, megengedhetőnek tartják-e az MSZP-ben, hogy valaki politikai ellenfelei kivégzésére hívjon fel, illetve ezt kívánatosnak tüntesse fel - közölte a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.



Meddig lehet ezután Simon József az MSZP tagja? - tette fel a kérdést.



Gulyás Gergely azt is mondta, hogy az MSZP annak a kommunista állampártnak a jogutódja, amely a politikai ellenfeleit felakasztatta, kivégeztette, a fizikai megsemmisítésüket is megengedhetőnek tartotta. "Az a kérdésünk Molnár Gyulához és Karácsony Gergelyhez, hogy leszámolt-e ezzel az örökségével (...) az MSZP, vagy még ma is megengedhetőnek tartja az MSZMP által a politikai ellenfelekkel szemben alkalmazott eszközöket" - közölte.



Azt is kérdezte a fideszes politikus a szocialista párt elnökétől és kormányfőjelöltjétől, hogy "ez fogja-e jellemezni az MSZP kampányát, belefér-e az ellenfelek fizikai megsemmisítésére való felhívás az MSZP kampányába".



A frakcióvezető végül arra hívta fel Simon Józsefet, Karácsony Gergelyt és Molnár Gyulát, hogy kérjenek bocsánatot Orbán Viktortól, továbbá felszólított arra, hogy "a közéleti szerepvállalásra nyilvánvalóan teljesen alkalmatlan" pécsi politikust azonnali hatállyal zárják ki az MSZP-ből.

