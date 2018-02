Erős, versenyképes, biztonságos Európát szeretnénk

Informális találkozót tartottak ma a V4-országok kohéziós politikáért felelős miniszterei, kiegészülve négy ország: Horvátország, Szlovénia, Bulgária és Románia minisztereivel közösen Budapesten. Az egyeztetésen elsősorban a 2020 utáni európai uniós költségvetésről, a források elosztásáról volt szó.

2018. február 2. 16:28

Nincs áthidalhatatlan különbség Magyarország célja és az Európai Bizottság költségvetési elképzelései között, Európának továbbra is szüksége van a tagországok közötti fejlettségi különbségeket kiegyenlítő kohéziós politikára - mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

Lázár János a V4 országok és a térség további négy uniós tagországainak képviselői, valamint Günther Oettinger, az Európai Bizottság költségvetésért és emberi forrásokért felelős biztosának pénteki budapesti tárgyalását követően kijelentette: Magyarország olyan uniós költségvetést szeretne 2020 után, amely biztosítja azt a fejlődést, hogy Magyarország maga is nettó befizetővé váljon az azt követő költségvetési időszakban.



Hozzátette: az uniós költségvetésben Nagy-Britannia kilépése miatt eggyel kevesebb nettó befizető ország lesz, a csökkenő bevétel mellett pedig több feladatot kell megoldani. Lázár János jelezte, hogy a megbeszélés résztvevői is úgy látták, hogy erős, versenyképes, biztonságos Európára van szükség, a közös célok és az új kihívások miatt ugyanakkor több pénzre is. A nyolc ország képviselői ezért egyetértettek abban, hogy szükség lehet uniós befizetéseik növelésére, és nem zárkóztak el attól, hogy a bruttó nemzeti jövedelemmel (GNI) arányos befizetéseiket 1,1 százalékra növeljék - tette hozzá.



Közös érdeknek nevezte a bürokráciacsökkentést, ezért egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb ügyintézést és költségvetési megvalósítást szorgalmazott. Az eddigi kohéziós politikát sikeresnek nevezte, de figyelmeztetett, hogy a kohézió folyamata még nem ért véget, az Európai Bizottságot pedig ambíciózus költségvetés kidolgozására biztatta.



Kérdésre válaszolva a Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette, hogy a kohéziós politikával a befizetők és a felhasználók egyaránt jól jártak, Közép-Európa pedig teljesítette a kötelezettségeit. Hangsúlyozta, hogy Magyarország és a régió nem segélyre és mások pénzére pályázik, hanem együttműködést, befektetési lehetőséget ajánl. Ha a nyugat ebbe régióba fektet, azzal az egész kontinens versenyképességét erősíti - tette hozzá.





Lázár János kiemelten fontosnak nevezte a növekedési tartalékkal rendelkező országrészek fejlesztését, valamint Magyarország részesedését az agrárpolitikai kedvezményekben.

Csoportkép a visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia (V4+4) kohézióért felelős miniszterei informális találkozója résztvevőiről a Várkert Bazárban 2018. február 2-án. Az első sor balról jobbra: Klára Dostálová cseh regionális fejlesztési miniszter, Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős belga uniós biztos, Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök-helyettes, fogadja Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Günther Oettinger, költségvetésért és emberi erőforrásokért felelős német uniós biztos és Marc Lemaitre, az Európai Bizottság regionális és várospolitikai főigazgatóságának luxemburgi főigazgatója. A második sorban balról jobbra: Petr Osvald, a területi kohéziós politika és uniós költségvetés szakbizottsága cseh elnöke, Andrej Engelman, a szlovén fejlesztéspolitikai kormányhivatal főigazgató-helyettese, Gabrijela Zalac horvát regionális fejlesztési miniszter, Jerzy Kwiecinski lengyel fejlesztési miniszter, Ivan Ivanov, a bolgár miniszterelnökség koordinációs igazgatója és Marius Gabriel Lazurca, Románia budapesti nagykövete. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



Günther Oettinger biztos megerősítette, hogy a pénteki tanácskozás résztvevői az uniós költségvetést érintő kérdések túlnyomó többségében már most egyetértenek. Hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia kilépése miatt a közös célokról nem szabad lemondani, az új feladatok - a kutatás, az innováció, a migráció, a határvédelem és biztonsági feladatok - miatt pedig fontos eredménynek nevezte a résztvevők hozzájárulását a befizetések emeléséről.



Az Európai Bizottság biztosa kiemelte, hogy Európa versenyképességének és gazdasági erejének növelése, a szolidaritás és a fenntarthatóság szorosan kapcsolódik a kohéziós politikához és Lázár Jánoshoz hasonlóan a jogszabályi keretek egyszerűsítését szorgalmazta. Hozzátette: az EU-nak meg kell mutatnia, hogy nehéz időkben is képes a cselekvésre és az összefogásra, a jó kormányzásra.



A sajtótájékoztatót követően Orbán Viktor miniszterelnök az Országházban munkaebéden fogadta Günther Oettingert.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Günther Oettinger költségvetési ügyekért és emberi erőforrásokért felelős uniós biztost az Országházban 2018. február 2-án. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Árvai Károly

