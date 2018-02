Szegény Tom

2018. február 2. 23:52

George Washington, Harry Hill Bandholtz tábornok és Ronald Reagan után újabb nagy amerikai kapott szobrot Budapesten: Újlipótváros szülötte, Tom Lantos. A kaliforniai képviselő volt az Egyesült Államok Kongresszusának egyetlen holokauszt-túlélő tagja. A Képviselőházban töltött huszonhét éve alatt mindvégig erős magyar akcentusával és a kisebbségeket védő bátor kiállásával tűnt ki kollégái közül. Nem véletlen, hogy a New Yorkból a Kárpát-medencei magyarság ügyeivel foglalkozó Magyar Jogvédő Alapítványt (HHFR) méltató videóinterjú-részlete volt az avatóünnepség első momentuma.

Lantos - és felesége, az ünnepségen most is hibátlan magyarsággal fogalmazó Annette - révén került a Capitolium épületébe két mellszobor, Kossuth Lajosé és Raoul Wallenbergé. Az amerikai politikusok között nem volt nála nagyobb magyar, a magyarok közül talán senki sem értette nála jobban az amerikai demokráciát. Mindenkivel, Ceausescutól Kadhafiig sok diktátorral is szóba állt, hogy javíthasson az elnyomottak helyzetén. Bevándorlóként érkezett új hazájába, ahol a semmiből az alsóház külügyi bizottságának elnöki tisztéig vitte. A Demokrata Párt tagja volt, ám egy republikánus elnök, George W. Bush idején jutott a legnagyobb befolyáshoz az egyetlen világhatalom külpolitikájának alakításában.

Horváth Gábor: Trump és Tom Lantos

Tom Lantos-szobrot avattak tegnap a XIII. kerületben, a már korábban róla elnevezett sétányon. Az ünnepségen felszólaló Tóth József polgármester (MSZP) egyebek mellett kijelentette: az Amerikai Egyesült Államok kongresszusának magyar származású néhai képviselője a demokrácia és az esélyegyenlőség igazi hőse volt. „A párbeszéd, és nem a pártbeszéd híve” küzdött az antiszemitizmus, a diszkrimináció és a népirtás ellen, emellett kiállt a nemzeti kisebbségek jogaiért is.

Fentieket kiegészítve, kellő kegyelettel tenném hozzá az alábbi „pontosításokat”.

Békeharcos hazánkfia a tengerentúlra átköltözvén – hogyan is mondjam – „igazított” a pályáján. A Reagan-évek kezdetétől, amikor bekerült a kongresszusba, az Egyesült Államok valamennyi háborúját nyíltan támogatta, olykor egészen sajátos módon.

1990-ben, Kuvait iraki megszállása után például egy kislányt vezetett a szenátorok elé azzal, hogy a gyerek szemtanúja volt, amint Szaddám Huszein katonái kitépték a konnektorból az egyik kórház inkubátorhálózatának vezetékeit, és 312 csecsemőt hagytak meghalni.

A felháborodott honatyák persze nyomban megszavazták a csapást Irakra… Az csak később tudódott ki, hogy a kislány – a „szemtanú” – a kuvaiti uralkodócsalád tagja, a washingtoni nagykövet lánya volt, akit maga Tom Lantos készített föl a „vallomásra”.

Hősünk a magyar belpolitikába is számtalanszor beleavatkozott. Miközben egyfolytában az itthoni keresztény, nemzeti erők „veszélyeiről” szavalt, elkötelezetten kiállt a melegházasság és a könnyű drogok legalizálása mellett.

Tette mindezt úgy, mint az amerikai magyarság felkent szóvivője – holott kint élő honfitársaink többször is nyomatékosan kérték: az ő nevükben ne nyilatkozzon, arra az égvilágon senki nem hatalmazta fel.

(Gondolom, mindez már nem fért a szobor alá, a hála és emlékezetkiesés virágai mellé.)

Pilhál György: Hála és emlékezetkiesés

Népszava - Magyar Idők