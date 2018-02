Hat év alatt 1500 milliárdos adócsökkentés

Migráció helyett versenyképesség

Azért, hogy a magyar munkavállalók fizetése minél nagyobb mértékben növekedjen, hat év alatt 1500 milliárdos adócsökkentés hajt végre az állam – nyilatkozta a Magyar Időknek a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály kiemelte: az illegális migráció támogatása helyett versenyképessé kell tenni a magyar fizetéseket és a kisebb hazai vállalkozásokat.

2018. február 3. 10:40

– Az utóbbi időben talán a korábbinál is több hazai és nemzetközi szereplő szólalt meg a migráció ügyében, és bőven akadtak közöttük, akik előnyösnek, gazdaságilag hasznosnak nevezték a folyamatot. Ön mit gondol ezekről a véleményekről?

– Nyugaton még ma is sokan úgy vélik, hogy az Afrikából, Ázsiából vagy a Közel-Keletről illegálisan érkező emberekkel nemcsak a helyi munkaerőgondokat, de a demográfiai problémákat is megoldhatják. Az utóbbi években bebizonyosodott, hogy az illegális migráció támogatása zsákutcába visz, ezzel nem orvosolhatók a problémák. A magyar kormány ezért inkább a magyar viszonyokra koncentrál, ezzel kapcsolatban pedig két fontos szempontot lehet megemlíteni. Az egyik a biztonság, a közbiztonság garantálása. Ez ügyben lényeges mozzanat volt a fizikai határzár megépítése, valamint a következetes határőrizet fenntartása. Erre a célra eddig is rendelkezésre állt a kellő anyagi fedezet, és ez így lesz a jövőben is. A kormány másik fontos feladata, hogy a magyar munkaerőgondokat a magyar emberek és az itteni vállalkozások bevonásával, támogatásával oldja meg.

– A határkerítés fenntartása eddig komoly summát emésztett fel. Mennyit áldozott az állam a munkaerőpiaci nehézségek kezelésére?

– Az elmúlt években több fontos kormányzati program vette kezdetét, ezek egy része adócsökkentést, másik része támogatást kínált a hazai gazdasági szereplők különféle csoportjainak. Az eredmények látványosak: a munkanélküliség nálunk négy százalék körül mozog, s majdnem nyolcszázezerrel dolgoznak többen, mint 2010-ben. Ma Magyarország szedi a legkisebb társasági adót, a személyi jövedelemadónk pedig a második legalacsonyabb az Európai Unió­ban, én elsősorban mégis a 2016-os bérmegállapodást emelem ki. Az egyez­ség révén tavaly több mint négyszázmilliárd forintot hagyott az állam adócsökkentés formájában a munkaadóknál, amit idén újabb több mint kétszázmilliárd követ, s ha megfelelően emelkedik a munkavállalók bére, a következő négy év mindegyikében is hasonló mértékben csökken majd a hazai vállalkozások közterhe. Összességében 1500 milliárd forintos adócsökkentésről beszélünk tehát, amelynek az az egyetlen célja, hogy növekedjenek idehaza a fizetések, vagyis mindenkinek megérje dolgozni. S megérje hazajönniük azoknak, akik korábban éppen a nagyobb fizetések miatt külföldön vállaltak munkát. Úgy hisszük, az illegális migráció helyett munkahelyteremtés kell, kötelező uniós kvóták helyett pedig béremelés. Eközben minden új kezdeményezésben igyekszünk alakító módon részt venni.

A miniszter szerint a fő szándék azt elérni, hogy a magyaroknak megérje itthon dolgozni Fotó: Teknős Miklós

– Milyen kezdeményezésekre gondol?

– Példaként megemlíthetem azt a konferenciát, amelyet a jövő héten a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD közreműködésével rendezünk meg a magyar kis- és közepes vállalkozások versenyképességének erősítéséről. A szervezet főtitkárával tavaly nyáron írtunk alá megállapodást arról, hogy közösen dolgozzuk ki a megújított kkv-stratégia tervezetét az OECD tapasztalataira építve, de kifejezetten a magyar körülmények, sajátosságok figyelembevételével. Szeretnénk, ha növekedne a magyar kkv-k versenyképessége, termelékenysége, a cél eléréséhez pedig minden szakmai segítséget igénybe veszünk. A fizetések versenyképessége mellett ugyanis arra is szükség van, hogy a zömében magyar tulajdonú kisebb cégek fel tudják venni a versenyt a nemzetközi szereplőkkel.

