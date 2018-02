Politikailag korrekt lett a kanadai himnusz

A konzervatív ellenállást letörve nemsemlegesre változtatták Ottawában a nemzeti himnusz szövegét, noha a kritikus hangok szerint a parlament helyett inkább a kanadaiakat kellett volna megkérdezni. Egyes más országokban is törekedtek a korszerűbbnek tartott szövegre, így az osztrákoknál a haza fiai helyett már a fiairól és lányairól szól a dal. Svájcban is előálltak egy politikai­lag korrektebb variánssal.

Magyarországon alighanem a jégkorongrajongók hallják a legtöbbet a kanadai himnuszt: azt ugyanis az észak-amerikai profi bajnokság mérkőzései előtt minden egyes alkalommal előadja egy énekes, ha az északi ország egy csapata is játszik.

A nézők a jövőben egy kis változást is megfigyelhetnek, a kanadai parlament ugyanis most nemsemlegesre változtatta a szöveget: az igaz hazaszeretet „minden fiad számára parancs” sor helyett „mindannyiunk számára parancs” kell hogy felcsendüljön. Legalábbis elvileg.

Először is, számos kanadai a himnuszt bekezdésenként vagy soronként váltakozva énekli az ország két hivatalos nyelvén, márpedig a szöveg franciául másként fest, eddig is nemsemleges volt. Az ottawai döntést követően azt is sokan bejelentették a Twitteren vagy más fórumon, hogy a maguk részéről továbbra is az eddigi, XIX. századi verziót éneklik (amely ugyanakkor csak 1980-ban lett hivatalos himnusz.) Ez nem meglepő annak fényében, hogy a ­kanadaiak megosztottak: egy ­2013-as felmérés szerint a megkérdezettek kétharmada ellenezte, három évvel később pedig nagyjából hasonló arányuk támogatta a nemsemleges módosítást. Ám most sokan nehezményezik, hogy a polgárokat nem kérdezték meg.

Az évtizedek óta vitatott ügyet – tizenkétszer próbálták már megváltoztatni a szöveget, de ­hiába – az ottawai felsőház döntötte el. A kanadai szenátorokat nem választják, hanem kinevezik, és a liberális Trudeau-kormány alatt az erőviszonyok nem a konzervatívoknak kedveznek. A liberálisok a nemsemleges szövegváltoztatás élharcosa, a pár éve elhunyt ­Mauril ­Bélanger képviselő végakaratát is be akarták ­teljesíteni.

– Csalódott vagyok. Ezt az ügyet a kanadai közvéleménynek kell eldöntenie – mondta Don Plett konzervatív szenátor. A független padsorokban ülő Chantal Peticlerc volt paralimpikon viszont örömét fejezte ki, kissé irigykedve, hogy amikor ő sportolt, nem tudtak változtatni a szövegen. A függetlenek a mérleg nyelvét jelentették a szenátusban. Egyesek szerint a parlamentnek nem ilyesfajta ügyekkel kellene foglalkoznia.

– Azt akarnák a kanadaiak, hogy a politikusok ezzel töltsék az idejüket, és erre fordítsák az adódollárjaikat? – tette fel a kérdést egy rádiókommentátor. Az alsóház már korábban jóváhagyását adta a változáshoz. Az új törvényt az államfőt, II. Erzsébet királynőt Ottawában képviselő főkormányzónak is alá kell még írnia, de ez formalitásnak tűnik.

A himnuszok korszerűbbé tételére korábban is törekedtek, így az utóbbi években a politikai korrektség jegyében is. Egy összesítés szerint az Olaszország fivérei kezdetű himnusz számít ma már a leginkább szexistának.

Pár éve módosítottak az osztrák himnuszon is, így egyik sorában a haza fiai helyett lányai és fiai szerepel, másutt a testvéri kórusokat cserélték ünneplő kórusokra.

Svájcban egy új himnusz megalkotására kiírt pályázatra több száz beadvány érkezett, a nyertes változat német nyelvű szövegében – amely afféle alternatív himnusszá vált – nem az Isten, az imádkozz vagy a haza szavak szerepelnek, mint az elmúlt évtizedekben nemzeti dalnak tekintett úgynevezett Svájci zsoltárban, hanem olyan, korszerűbbnek tekintett kifejezések, mint például a nyitottság a világra vagy az egyenjogúságra törekvés.

