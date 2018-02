A Fidesz szórólapokat juttat el a magyar háztartásokba

Minden magyar háztartásba szórólapot juttat el a Fidesz a napokban, ebben tájékoztatják az embereket arról, hogy ha a bevándorláspárti ellenzék tehetné, akkor lebontaná a határzárat – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója szombati budapesti sajtótájékoztatóján.

A kormánypárti politikus közölte: mióta bemutatták a plakátot arról, hogy az ellenzék együtt bontaná le a határzárat, az ellenzéki vezetők "kétségbeesett hazudozásba kezdtek", és próbálják letagadni ezt. Ezek a politikusok nemcsak a múltban ellenezték a határzár megépítését; ha lehetőséget kapnának rá, habozás nélkül végrehajtanák a "Soros-tervet" és beengednék a bevándorlókat Magyarországra - jelentette ki a kommunikációs igazgató.



Szerinte az elmúlt 3 évet a migráció témájában az ellenzékiek végighazudták: először azt állították, nem létezik bevándorlás, majd azt mondták, nincsenek kvóták, illetve azok nem lesznek kötelezőek, most pedig azt próbálják letagadni, hogy lebontanák a magyar határt védő kerítést.



Hidvéghi Balázs az ellenzék vezetőinek korábbi nyilatkozatait idézte. Ismertetése szerint Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke azt mondta: teljesen értelmetlen lezárni a határt. Vona Gábor, a Jobbik elnöke arról beszélt, hogy a kerítés egy hatalmas bukás, alkalmatlan Magyarország megvédésére. Szél Bernadett, az LMP társelnöke azon az állásponton volt, hogy "ha lezárjuk a határokat, azzal semmire sem fogunk menni". Karácsony Gergely a Párbeszéd vezetőjeként pedig úgy fogalmazott: semmiképpen se kerüljön sor kerítés építésére.



Ezek a kijelentések a kommunikációs igazgató szerint azt bizonyítják: az ellenzéki vezetők számára Soros György és Brüsszel akarata az első. A Fidesznek viszont Magyarország az első, mindent megtesznek, hogy megvédjék Magyarországot, és nemet mondanak a betelepítésre, ezért indították el a plakátkampányt és a tájékoztató telefonokkal ezért keresik meg az embereket - közölte Hidvéghi Balázs.



A nagyobbik kormánypárt a fentieken túl minden magyar háztartásba szórólapot juttat el, amelyben tájékoztatják az embereket arról, hogy a bevándorláspárti ellenzék, ha tehetné, lebontaná a Magyarországot védő határzárat.



Kérdésre azt mondta: több száz plakát kihelyezésére készülnek, és néhány napon belül minden adatot elérhetővé tesznek a kampánnyal összefüggésben.



A kormányfő arab bankok találkozóján tett korábbi kijelentését firtató kérdésre azt mondta: nagyon helyes, ha a miniszterelnök tisztelettel beszél más kultúrákról és vallásokról. Össze sem hasonlítható ez azonban azzal, hogy Vona Gábor Törökországban török közönség előtt Allahot dicsőítette és hitet tett az iszlám mellett.



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára, Rétvári Bence unokatestvére által vezetett pásztói civil szervezetnek odaítélt 200 milliós uniós támogatást firtató felvetésre azt mondta: ha törvényesen történik a pályáztatás, az összeg odaítélése és a teljesítés is így zajlik, akkor semmi kivetnivalót nem lát ebben.



Hidvéghi Balázst a Reflektor blog által nyilvánosságra hozott felvételről is kérdezték, ezen - az írás szerint - Kövér László házelnök arról beszél, hogy nem jó, ha az ellenzék labdába rúg, illetve nem probléma, ha két választás között a kormánypártoknak teljhatalmuk van. A kommunikációs igazgató azt mondta: az ezzel kapcsolatos ellenzéki vádaskodás nem más, mint reménytelen helyzetben lévő pártok egy újabb akciója. Hozzátette: egy leiratot látott, e szerint a tartalomban semmi vállalhatatlan kijelentés nincs. A választási rendszer ugyanolyan demokratikus mint 1990-ben volt, ugyanolyan esélyeket kínál mindenkinek, a korábbi aránytalanságokat pedig sikerült kiküszöbölni - közölte.



Azzal kapcsolatban hogy egy pécsi MSZP-s politikus olyan képet tett közzé a közösségi médiában, amely főbe lőve ábrázolja Orbán Viktort, a kommunikációs igazgató elképesztőnek nevezte, hogy egy nagyvárosi pártvezetőt egy ilyen kép megosztása után nem zárnak ki azonnali hatállyal. Ez felháborító, elfogadhatatlan és a legrosszabb emlékeket hozza elő - közölte a fideszes politikus.



Arról, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke vagyonvizsgálatot kezdeményez saját maga ellen, azt mondta: nyilvánvaló, hogy Gyurcsány Ferenc valamit eltitkolt. Hozzátette, az ellenzéki politikus előre menekül, köztudott róla, hogy az egyik leggazdagabb magyar és egyúttal a leghiteltelenebb is. Kitért arra is, hogy a Magyar Idők kezdeményezett vagyonnyilatkozati eljárást a volt miniszterelnökkel szemben.



Arra a felvetésre, hogy kórházi vezetőknek utasítást adtak ki, miszerint hetente legalább két pozitív hírrel meg kell jelenniük, azt mondta: semmi ilyen utasításról nem tud. Ugyanakkor lényeges, hogy a magyar egészségügyben folyamatosak a fejlesztések, növekednek a bérek, és lépésről lépésre haladva Magyarország ebben is jobban teljesít - közölte.

MTI