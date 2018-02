Fletó lő - mellé

2018. február 4. 00:01

Ahogy arról már a Lokál is beszámolt, Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel azt a több mint 150 millió forintot, amely egy nevén lévő titkos osztrák bankszámlán van elhelyezve.

Az Origo szerint a DK elnöke a hősies mártír szerepébe lépett át, és vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett az országgyűlés mentelmi bizottságánál magával szemben, hátha meghatja a “publikumát”.

A szokásos patetikus stílusában megírta hát a mentelmi bizottság elnökének címzett levelét, melyben így fogalmaz: „Tekintettel arra, hogy a hivatalban lévő kormányhoz bevallottan kötődő média folyamatosan és átfogóan kérdőjelezi meg, illetve támadja vagyonnyilatkozatom helytállóságát, teljeskörűségét, kérem az Elnök urat, hogy a Bizottság folytasson le velem szemben vagyonnyilatkozati eljárást. Figyelembe véve, hogy a választási kampány elkezdődött, megköszönném, ha az eljárást – ha kell soron kívül – a lehető leggyorsabban elvégeznék, és megállapításait haladéktalanul nyilvánosságra hoznák.”

No, de a feledékeny pártelnöknek megint sikerült egy „kis” hibát vétenie, hiszen „Dr. Vejkey Imre úrnak, a Mentelmi bizottság elnökének” címezte a levelet, amivel csak egy probléma van: hogy a Mentelmi Bizottság elnöke Dr. Hargitai János KDNP-s politikus, és Dr. Vejkey Imre képviselő úr már nem is tagja a Mentelmi Bizottságnak.

De nézzük el Gyurcsánynak ezt, hiszen ő és a maroknyi csapata évek óta nem jár be rendszeresen a munkahelyére dolgozni, így honnan is tudhatná szegény, hogy ki vezeti aktuálisan az Országgyűlés bizottságait.

lokal.hu